Публикуем ответы на вопросы участников вебинара: ФСБУ 5/2019 «Запасы». Что важно знать бухгалтеру

Уважаемые коллеги! 22 января прошел вебинар «ФСБУ 5/2019 «Запасы»: что важно знать бухгалтеру». Вопросов было так много, наш спикер — Никитченко Наталья Михайловна, не успела дать ответы всем участникам. Но мы про вас не забыли! Как и обещали, публикуем полный список ответов на те вопросы, которые остались за кадром.

Вопрос от Татьяны: Здравствуйте, почему метод «учет по прямым» только в серийном или массовом? Уточните нормативку.

Ответ: Это вытекает из норм ФСБУ 5/2019 п. 27:

«27. Незавершенное производство и готовую продукцию в массовом и серийном производстве допускается оценивать:

а) в сумме прямых затрат без включения косвенных затрат;

б) в сумме плановых (нормативных) затрат...

При единичном производстве продукции незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам».

Вопрос от Лилии: В налоговом учете в запасах все по-прежнему?

Ответ: Да.

Вопрос от Татьяны: Трактовка п. 27 «При единичном производстве продукции незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам» позволяет ли считать себестоимость сокращенную, без дополнительных косвенных?

Ответ: Не совсем так. Исходя из норм п.9 ФСБУ 5/2019, в фактическую себестоимость кроме прямых затрат, связанных с производством, относятся и косвенные затраты. Например: зарплата, амортизация и т.п. (п.23 ФСБУ 5/2019).

В единичном, массовом и серийном производстве при первоначальном признании НЗП можно оценивать по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019). В единичном производстве это единственно возможный способ оценки (п. 27 ФСБУ 5/2019). В фактическую себестоимость следует включать прямые и косвенные затраты. Способ их распределения нужно установить в учетной политике.

Вопрос от Полины: При ретроспективном пересчете, что происходит с выплаченными дивидендами за те года?

Ответ: Вопрос, видимо, связан с тем, что на момент перехода на ФСБУ 5/2019 может не быть на остатках нераспределенной прибыли.

Если на момент перехода на ФСБУ 5/2019 на остатках не было нераспределенной прибыли, то при ретроспективном пересчете может «появиться» нераспределенный (непокрытый) убыток и в этом нет ничего страшного. В пояснительной записке к балансу за год, в котором осуществлен переход, укажите этот момент. Возвращать обратно распределенные и выплаченные дивиденды не надо.

Татьяна: А что нам делать в переходный период со спецодеждой амортизируемой?

Ответ: Если такая спецодежда учтена на счете 10, то переведите ее, в состав основных средств. При этом, по моему мнению, не нужно пытаться восстановить ту амортизацию, что уже учтена в составе расходов, по такой спецодежде. Сделайте проводку на остаточную стоимость. Пропишите в учетной политике все ваши действия, обоснуйте, и тогда у контролирующих органов не возникнет вопросов.

Спецодежду, по которой срок полезного использования остался уже менее года, я бы не стала переводить на 01 счет, написала бы в учетной политике так: «Переданную спецодежду в эксплуатацию на момент ретроспективного перехода на ФСБУ 5/2019, при остаточном сроке эксплуатации менее 12 месяцев, учесть на забалансовом счете в связи с тем, что информация о таком активе будет не существенной на конец отчетного года». Ведь на конец года этот показатель будет равен нулю.

Вопросы от Елены и Ирины: Поддерживаю вопрос со спецодеждой, учитывать ее как ОС? Как учитывать спецодежду со сроком более 12 мес.?

Ответ: Этот вопрос сейчас интересует всех.

До сих пор нам было предоставлено право самостоятельно выбрать, как учитывать в бухучете спецодежду со сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

Согласно ФСБУ 6/2020 по учету основных средств, который вступит в силу для обязательного применения с 2022 года, организация может принять решение не применять этот стандарт в отношении активов со сроком полезного использования больше 12 месяцев, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией (п. 5 ФСБУ 6/2020). При этом затраты на приобретение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены (п. п. 5, 7, 8, 16, 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Следовательно, стоимость спецодежды будет списана единовременно или учтена через амортизацию.

В 2021 году, пока сохраняет действие ПБУ 6/01, для признания актива основным средством следует руководствоваться его нормами. Спецодежду, которая не относится к запасам по причине длительного срока службы, стоит учитывать в составе основных средств. Такие правила бухучета действовали и раньше, до вступления в силу ФСБУ 5/2019.

Вопрос от Ольги и Елены: А куда относить запасы для управленческих нужд? Запасы для управленческих нужд, как с ними?

Ответ: Любая организация может принять решение не применять ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (п. 2 ФСБУ 5/2019). При этом затраты, которые должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены (п.1, п.2 ФСБУ 5/2019).

Вопрос от Елены: ИП на ОНСО нужно применять этот стандарт?

Ответ: У ИП нет обязанности вести бухгалтерский учет, соответственно ИП не нужно применять этот стандарт, да и другие стандарты тоже.

Вопрос от Олеси: Здравствуйте, может ли предприятие, применяющий упрощенный учет, оценивать запасы после признания по фактической себестоимости? Надо ли это писать в Учетной политике?

Ответ: Да, может. И да, это следует отразить в учетной политике.

Организации с упрощенным учетом вправе считать себестоимостью приобретенных запасов их договорную стоимость без уменьшения на скидки, премии, бонусы, льготы, а также при предоставлении отсрочки или рассрочки ставить на учет запасы по стоимости, указанной в первичных документах без дисконтирования (п. 17 ФСБУ 5/2019). Кроме того, ФСБУ 5/2019 допускает упрощенный вариант определения фактической себестоимости запасов в случае оплаты неденежными средствами (п. 14 ФСБУ 5/2019).

Применение упрощенных способов учета позволяет организациям отражать запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без уменьшения ее на сумму резерва под обесценение (п. 32 ФСБУ 5/2019).

Вопрос от Галины: При перспективном методе, что делать с остатками по сч. 10?

Ответ: Вы вправе принять решение перейти на применение ФСБУ 5/2019 перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019, п. 14 ПБУ 1/2008). В таком случае:

применяйте новые правила учета только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после даты начала применения нового стандарта;

при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитывайте.

Мы надеемся, что информация была для вас полезной, и приглашаем вас принять участие в наших будущих вебинарах. Приходите, будет познавательно и интересно!