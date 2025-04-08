Все про фиксированные взносы ИП в 2025 году: расчет, сроки уплаты, КБК

Фиксированные страховые взносы предпринимателя в 2025 году
Свои страховые взносы все представители бизнеса со статусом ИП обязаны перечислять в бюджет ежегодно. Важно то, что от факта финансовых поступлений от предпринимательской деятельности это не зависит — перечислять взносы в государственный бюджет необходимо даже при полном отсутствии выручки.
Освобождение от обязательной уплаты возможно лишь по документально обоснованным временным отрезкам, закрепленным в пункте 7 статьи 430 Налогового кодекса, когда предпринимательской деятельностью вообще не занимались. Речь идет о таких периодах, как военная служба в рамках призыва граждан или по контракту, уход за детьми до исполнения полутора лет, уход за родственниками с подтвержденной инвалидностью и престарелыми членами семьи и т.д.
Чтобы воспользоваться преференцией в виде освобождения от перечисления обязательных платежей по любому основанию, ИП должен предоставить в налоговую пакет документов, который включает заявление в свободной форме. Можно заполнить рекомендованную форму документа из разъяснений ФНС от 19.02.2021 № БС-4-11/14780@. Также нужны документы, которые обоснуют отсутствие ведения бизнес-деятельности в конкретном периоде. Это могут быть, например декларации по налогам с нулевыми значениями.
Освобождены от уплаты обязательных платежей в виде страховых взносов только предприниматели, которые выбрали определенные спецрежимы — автоупрощкнку и самозанятость.
Ежегодно бизнесмены, зарегистрированные как ИП, уплачивают государству:
фиксированные страхвзносы на обязательное по закону пенсионное и медицинское страхование;
дополнительный взнос на ОПС, если выручка с начала года стала выше 300 000 рублей — один процент от суммы такого превышения.
За 2025 год ИП должны уплатить фиксированные взносы на ОПС и ОМС в сумме 53 658 руб. А если доход ИП за 2025 год превысит 300 тыс. руб., он уплатит дополнительный взнос на ОПС в размере 1% от суммы превышения, но не больше чем пороговое значение 300 888 руб. (пункт 1.2 статьи 430 НК).
Справочная информация: за прошлый год фиксированные страхвзносы на пенсионное и медицинское страхование — 49 500 руб., лимит взноса с выручки, которая превышает пороговое значение дохода — 277 571 руб.
В новых российских регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) в 2025 году действует льготный размер фиксированных взносов, который ниже общего. Он составляет 36 000 руб. (в 2024 году был 25 200 руб.). А дополнительный страховой взнос с выручки выше 300 000. руб. на этих территориях не перечисляют. Со следующего года такая преференция больше не будет действовать, платежи «за себя» ИП станут перечислять в общем порядке (пункт 1.3 статьи 430 НК).
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Как рассчитать взносы ИП за полный 2025 год
Если предпринимательский статус действовал в течение всего года, он уплачивает за себя полную сумму фиксированных взносов, указанную в пункте 1.2 статьи 430 НК, плюс 1% с поступлений, превышающих 300 тыс. руб.
Пример. ИП В.П. Семенов занимается онлайн-продажами в интернете. Он вел свою деятельность на протяжении всего 2025 года и заработал 29 300 000 руб. Сколько страховых взносов он уплатит «за себя» в бюджет за 2025 год:
Полную сумму взносов в фиксированном размере = 53 658 руб.
Страховой взнос на пенсионное страхование = (29 300 000 – 300 000) х 1% = 290 000 руб.
Итоговая сумма, которую бизнесмен В.П. Семенов перечислит государству «за себя самого» = 53 658 + 290 000 = 343 658 руб.
Как рассчитать фиксированные взносы ИП за неполный год
Если регистрация статуса ИП или его прекращение состоялось в середине года, фиксированные взносы придется рассчитать пропорционально числу календарных дней или месяцев, в которых действовал предпринимательский статус (пункт 3 статьи 430 НК). Дополнительно к этому рассчитывается 1% с суммы дохода более 300 тыс. руб.
Формула для вычисления суммы фиксированных взносов за полные месяцы, в которых был действительным статус ИП:
Сумма фиксзносов = Сумма фиксвзносов за год : 12 х Число полных месяцев действия статуса ИП
Формула для вычисления сумма фиксированных взносов за неполные месяцы, в которых был действительным статус ИП:
Размер фиксвзносов = Размер фиксвзносов за год : 12 : Число календарных дней в неполном месяце х Число календарных дней неполного месяца, в которых был статус ИП
При этом тот день, когда был получен или прекращен статус ИП, включается в итоговое число дней периода, в котором бизнес работал (пункт 3, 5 статьи 430 НК, разъяснение ФНС от 7 марта 2017 года № БС-4-11/4091).
Страховой дополнительный взнос с дохода, превысившего 300 тыс. руб., рассчитывайте в общем порядке.
Пример. Гражданин А.Ю. Орлов зарегистрировал ИП 20 марта 2025 года. Он занимается бухгалтерским консалтингом. С 20 марта по 31 декабря 2025 года А.Ю. Орлов получил доход от бизнеса — 860 тыс. руб.
Рассчитаем, сколько страховых взносов уплатит А.Ю. Орлов за 2025 год.
Статус ИП в 2025 году действовал 1 неполный месяц (12 дней с 20 по 31 марта) и 9 месяцев полностью (апрель – декабрь):
Фиксированные взносы за полные месяцы = 53 658 / 12 х 9 = 40 243,50 руб.
Фиксированные взносы за неполный месяц (март) = 53 658 / 12 / 31 х 12 = 1 730,90 руб.
Итого общая сумма взносов в фиксированном размере за 2025 год = 40 243,50 + 1 730,90 = 41 974,40 руб.
Страховой взнос на ОПС = (860 000 – 300 000) х 1% = 5 600 руб.
Общий размер взносов А.Ю. Орлова «за себя» = 41 974,40 + 5 600 = 47 574,40 руб.
Когда платить взносы предпринимателя «за себя»
До этого года последним сроком для уплаты фиксированной суммы взносов бизнесмена со статусом ИП было 31 декабря текущего года. Дополнительный взнос 1% на ОПС платили в следующем году — до 1 июля. При совпадении дедлайна для уплаты с выходным или нерабочим праздником, он переносится на следующий за ним рабочий день.
Фиксированные взносы ИП за 2025 год уплачиваются по новым правилам — не позднее 28 декабря текущего года.
В 2025 году 28 декабря выпадает на выходной день — воскресенье, значит, уплатить взносы можно не позже понедельника 29 декабря 2025 года (пункт 2 статьи 432 НК).
Перечислять фиксированные взносы можно единовременно, либо разбив их сумму на несколько равных или неравных платежей в течение года — ИП сам решает, какой вариант для него удобнее.
Финальный срок уплаты дополнительного взноса 1% на ОПС не изменился — это 1 июля в следующем году за отчетным.
За 2025 год успеть перечислить дополнительный взнос нужно не позднее 1 июля 2026 года.
Но есть исключения — продленные сроки уплаты установлены для мобилизованных предпринимателей. Срок уплаты увеличивается на период самой службы, а также до 28 числа (включая этот день) третьего месяца, который следует за месяцем, когда закончилась мобилизация или ИП гражданин уволился со службы по определенным причинам.
Платежи и отчетность по фиксированным взносам ИП
Перечислять все взносы «за самого себя» необходимо посредством ЕНП (единого налогового платежа). В поле 104 платежного документа указывается общий КБК для всех платежей, входящих в ЕНП — 18201061201010000510. Остальные реквизиты получателя и банка получателя предприниматель заполняет в обычном порядке.
Какой-либо отчетности по взносам ИП «за себя» не предусмотрено.
Направлять в налоговую инспекцию уведомления о начисленных суммах по страховым взносам бизнесмена не нужно:
Финальная сумма фиксированных взносов известна, поэтому налоговые инспекторы учтут ее в составе совокупной обязанности сами.
Страховой взнос на ОПС налоговая рассчитает и учтет как 1% от полученных в отчетном году:
доходов ИП на основном режиме (ОСНО) — по данным из отчетной декларации 3-НДФЛ, заполненной по итогам года;
доходов или доходов за минусом расходов, полученных ИП на упрощенке — из декларации по УСН-налогу;
от потенциально возможного дохода, который установлен на ПСН — его сумма определяется при выдаче предпринимателю патента.
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