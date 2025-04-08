Все про фиксированные взносы ИП в 2025 году: расчет, сроки уплаты, КБК

Фиксированные страховые взносы предпринимателя в 2025 году

Свои страховые взносы все представители бизнеса со статусом ИП обязаны перечислять в бюджет ежегодно. Важно то, что от факта финансовых поступлений от предпринимательской деятельности это не зависит — перечислять взносы в государственный бюджет необходимо даже при полном отсутствии выручки.

Освобождение от обязательной уплаты возможно лишь по документально обоснованным временным отрезкам, закрепленным в пункте 7 статьи 430 Налогового кодекса, когда предпринимательской деятельностью вообще не занимались. Речь идет о таких периодах, как военная служба в рамках призыва граждан или по контракту, уход за детьми до исполнения полутора лет, уход за родственниками с подтвержденной инвалидностью и престарелыми членами семьи и т.д.

Чтобы воспользоваться преференцией в виде освобождения от перечисления обязательных платежей по любому основанию, ИП должен предоставить в налоговую пакет документов, который включает заявление в свободной форме. Можно заполнить рекомендованную форму документа из разъяснений ФНС от 19.02.2021 № БС-4-11/14780@. Также нужны документы, которые обоснуют отсутствие ведения бизнес-деятельности в конкретном периоде. Это могут быть, например декларации по налогам с нулевыми значениями.

Освобождены от уплаты обязательных платежей в виде страховых взносов только предприниматели, которые выбрали определенные спецрежимы — автоупрощкнку и самозанятость.

Ежегодно бизнесмены, зарегистрированные как ИП, уплачивают государству:

фиксированные страхвзносы на обязательное по закону пенсионное и медицинское страхование;

дополнительный взнос на ОПС, если выручка с начала года стала выше 300 000 рублей — один процент от суммы такого превышения.

За 2025 год ИП должны уплатить фиксированные взносы на ОПС и ОМС в сумме 53 658 руб. А если доход ИП за 2025 год превысит 300 тыс. руб., он уплатит дополнительный взнос на ОПС в размере 1% от суммы превышения, но не больше чем пороговое значение 300 888 руб. (пункт 1.2 статьи 430 НК).

Справочная информация: за прошлый год фиксированные страхвзносы на пенсионное и медицинское страхование — 49 500 руб., лимит взноса с выручки, которая превышает пороговое значение дохода — 277 571 руб.

В новых российских регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) в 2025 году действует льготный размер фиксированных взносов, который ниже общего. Он составляет 36 000 руб. (в 2024 году был 25 200 руб.). А дополнительный страховой взнос с выручки выше 300 000. руб. на этих территориях не перечисляют. Со следующего года такая преференция больше не будет действовать, платежи «за себя» ИП станут перечислять в общем порядке (пункт 1.3 статьи 430 НК).