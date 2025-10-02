Как оплачивается больничный лист в 2025 году: для сотрудников по трудовому договору и по ГПХ

Шаг 4. Проверьте страховые взносы заболевшего исполнителя по договору ГПХ за 2023 и 2024 годы

Фрилансер вправе получать оплату по больничному, если в 2023 и 2024 годах заказчики его услуг или наниматели заплатили страховые взносы с его гонораров, и сумма этих выплат превысила сумму взносов на обязательное социальное страхование исходя из МРОТ.

Эту минимальную сумму взносов считают так: МРОТ 12 мес. 2,9%

В 2023 году МРОТ составлял 16 242 рубля, а в 2024 — 19 242 рубля, поэтому минимум взносов на ОСС для того, чтобы исполнитель смог получать пособие по больничному в 2025 году, равен:

за 2023 год — 5 652,22 рубля;

за 2024 год — 6 696,22 рублей.

Если в 2023 и 2024 году фрилансер оказывал услуги в районах Крайнего Севера или приравненных территориях, то нужно учитывать районный коэффициент. Например, для Курильских островов установлен районный коэффициент — 2. Значит взносы на ОСС из минимальной стоимости страхового года должны быть:

за 2023 год — 11 304,44 рубля;

за 2024 год — 13 392,44 рубля.

Если за исполнителя в 2023 и 2024 году никто не платил страховые взносы в СФР, или отчисления были меньше пороговых, он все равно получит пособие. В этом случае пособие нужно рассчитывать исходя из размера МРОТ, действующего на дату нетрудоспособности.

Если у фрилансера есть несколько заказчиков, но пособие он хочет получить в определенной компании, он должен предоставить один из документов: