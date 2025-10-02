Как оплачивается больничный лист в 2025 году: для сотрудников по трудовому договору и по ГПХ

Как оплатить больничный в 2025 году
Пособие назначают за каждый день нетрудоспособности. В общем случае стоимость одного дня равна средней зарплате держателя листа нетрудоспособности в 2023 и 2024 годах с учетом:
лимитов заработка для начисления страховых взносов;
коэффициента в соответствии со страховым стажем.
Далее разберем пошагово расчет и оплату больничного в 2025 году.
Шаг 1. Получите от Соцфонда данные электронного листа временной нетрудоспособности
Для этого у компании или ИП должна быть электронная подпись, так как информация о больничных приходит по ЭДО от Социального фона. Это может быть учетная программа или сервис любого оператора ЭДО с контролирующими органами.
Вести кадровый учет, регистрировать больничные и рассчитывать пособия по временной нетрудоспособности удобно с помощью облачной 1С:Зарплата и управление персоналом. Помимо этого, в программе можно:
получать данные о больничных и обмениваться информацией с СФР;
отслеживать стаж работников;
вести учет исполнителей по договорам ГПХ;
рассчитывать все возможные выплаты штатным работникам и исполнителям по договорам ГПХ, НДФЛ, страховые взносы;
вести воинский учет по военнообязанным сотрудникам и др.
В работу в части оплаты нужно брать больничные со статусом «Закрыт».
Шаг 2. Проверьте право физлица на оплачиваемый больничный
Болеть, ухаживать за больным родственником или пойти в декрет с оплатой вправе:
Работники по трудовым договорам.
Исполнители по гражданско-правовым договорам без статуса ИП или самозанятого.
Если ЭЛН пришел на штатника, сразу переходите к шагу 5.
Шаг 3. Узнайте у исполнителя, работает ли он еще где-либо
Если он — штатный работник в другой организации, то информацию от СФР о больничном листе можно проигнорировать. Исполнителям, у которых есть постоянная работа по трудовому договору, больничные оплачивает работодатель.
Если нет, то перейдите к следующему шагу.
Шаг 4. Проверьте страховые взносы заболевшего исполнителя по договору ГПХ за 2023 и 2024 годы
Фрилансер вправе получать оплату по больничному, если в 2023 и 2024 годах заказчики его услуг или наниматели заплатили страховые взносы с его гонораров, и сумма этих выплат превысила сумму взносов на обязательное социальное страхование исходя из МРОТ.
Эту минимальную сумму взносов считают так: МРОТ 12 мес. 2,9%
В 2023 году МРОТ составлял 16 242 рубля, а в 2024 — 19 242 рубля, поэтому минимум взносов на ОСС для того, чтобы исполнитель смог получать пособие по больничному в 2025 году, равен:
за 2023 год — 5 652,22 рубля;
за 2024 год — 6 696,22 рублей.
Если в 2023 и 2024 году фрилансер оказывал услуги в районах Крайнего Севера или приравненных территориях, то нужно учитывать районный коэффициент. Например, для Курильских островов установлен районный коэффициент — 2. Значит взносы на ОСС из минимальной стоимости страхового года должны быть:
за 2023 год — 11 304,44 рубля;
за 2024 год — 13 392,44 рубля.
Если за исполнителя в 2023 и 2024 году никто не платил страховые взносы в СФР, или отчисления были меньше пороговых, он все равно получит пособие. В этом случае пособие нужно рассчитывать исходя из размера МРОТ, действующего на дату нетрудоспособности.
Если у фрилансера есть несколько заказчиков, но пособие он хочет получить в определенной компании, он должен предоставить один из документов:
заявление с гарантией о том, что не получал пособие от других заказчиков;
справку о том, что ему не начисляли и не выплачивали больничный другие заказчики.
Шаг 5. Посмотрите причину оформления больничного
От этого зависит, кто его будет оплачивать.
Если больничный лист оформлен в связи с болезнью работника или исполнителя по договору ГПХ, то первые три дня больничного оплачивает работодатель или заказчик соответственно.
Социальный фонд оплачивает больничные:
начиная с четвертого дня болезни;
по травме;
по беременности и родам;
по уходу за больным членом семьи.
Вне зависимости от того, пришел ли в организацию запрос на оплату больничного Социальным фондом или нет, правила расчета пособия одинаковы. Далее переходим непосредственно к расчету.
Чтобы рассчитать больничный сотрудника или исполнителя по ГПХ без ошибок, можно использовать специализированные программы учета.
Шаг 6. Определите сумму заработка в расчетном периоде
В 2025 году нас интересует доход за 2023 и 2024 год. Если речь идет о сотруднике, который эти годы полностью отработал там же, где и работает сейчас, то сумму заработка берем из учетных данных. Если нет, то:
берем данные из справки 182н, если работник предоставил ее;
запрашиваем данные в СФР.
Полученные значения сравниваем с предельными:
за 2023 год — 1 917 000 рублей;
за 2024 год — 2 225 000 рублей.
Если работник заработал больше, то в расчет берем лимиты, и тогда суммарно за 2023 и 2024 годы это будет 4 142 000 рублей.
Если в 2023 и 2024 году работник не заработал ничего, или его общий стаж на момент открытия листка нетрудоспособности менее шести месяцев, то сумму пособия нужно считать исходя из МРОТ 2025 года — 22 440 рублей. И тогда заработок в расчетном периоде получится 538 560 рублей (22 440 руб. * 12 мес.) без учета районного коэффициента.
Если речь идет о больничном по беременности и родам, а в расчетный период попал предыдущий декрет, заработок за этот год работница вправе заменить на предшествующий год, в котором у нее был доход, если это поспособствует увеличению пособия.
Шаг 7. Рассчитайте средний дневной заработок
Результат на предыдущем шаге нужно разделить на 730 дней. Тогда максимальный среднедневной заработок получается 5 673,97 рублей, минимальный — 737,75 рублей.
Шаг 8. Определите страховой стаж
Чтобы правильно рассчитать стаж, просуммируйте все дни, месяцы и годы, когда работник был официально застрахован, а именно:
работал по трудовому договору;
состоял на государственной и муниципальной службе;
занимался иной деятельностью, за которую заказчик платил страховые взносы;
проходил военную службу;
находился в отпусках по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет;
болел при наличии уплаченных взносов за это время.
Важно: при наложении одного периода на другой в стаж засчитывайте только один.
Подтверждающие документы:
основной — трудовая книжка;
если нет трудовой книжки — справка СТД-СФР. Ее работник может получить на бумаге в отделении Социального фонда или МФЦ и электронно через Госуслуги.
Шаг 9. Определите коэффициент оплаты по стажу
Чем больше страховой стаж, тем больше сумма пособия по временной нетрудоспособности:
Стаж сотрудника
Процент от среднедневного заработка
До 6 месяцев
Выплата минимальная — из МРОТ, даже если установленная зарплата в десятки раз больше
От 6 месяцев до 5 лет
60% среднедневного заработка
От 5 до 8 лет
80% среднедневного заработка
Больше 8 лет
100% среднедневного заработка
Исключение: пособие по беременности и родам всегда считают в размере 100% среднего заработка.
Шаг 10. Определите количество дней оплаты
В ЭЛН врач указывает период освобождения от работы, который подлежит оплате.
Важно: если речь идет о длительном больничном в связи с тяжелым заболеванием исполнителя по гражданско-правовому договору со сроком до шести месяцев, то количество оплачиваемых дней нетрудоспособности ограничено 75 днями. Такие долгие болезни оплачивает СФР, но на основании ответа на запрос от заказчика услуг фрилансера. Поэтому ответственным за взаимодействие с фондом важно отслеживать сроки действия договоров ГПХ, чтобы передавать в Соцфонд корректные данные и не допустить переплату.
Если ЭЛН полностью или частично подлежит оплате за счет СФР, то на этом этапе компания должна отправить ответ на запрос СФР.
Если работодатель должен оплатить свою часть, то идем дальше.
Шаг 11. Рассчитайте сумму пособия по больничному листу к начислению
Для этого количество дней нетрудоспособности умножьте на средний дневной заработок и коэффициент по стажу.
Шаг 12. Удержите НДФЛ
Правила расчета и удержания НДФЛ с больничных такие же, как и для обычной зарплаты — действует пятиступенчатая прогрессивная шкала.
Шаг 13. Выплатите пособие
Из суммы, полученной на шаге 11, вычтете сумму, полученную на шаге 12. Это и будет сумма больничного к выплате.
Шаг 14. Заплатите НДФЛ
НДФЛ перечислите в ФНС в составе единого налогового платежа.
Если возникли сложности с регистрацией больничного листа или с расчетом пособия по временной нетрудоспособности, обращайтесь к специалистам по учету.
