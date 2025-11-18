Как подготовиться к инвентаризации в 2025 году: чек-лист для бухгалтера

1. Формирование инвентаризационной комиссии

Сначала нужно издать приказ о создании комиссии, которая будет проверять имущество компании.

В приказе указывают:

номер и дату документа;

какие работники входят в комиссию;

дату начала и завершения проверки;

что нужно пересчитать и проверить — товары, основные средства, материалы, нематериальные активы и т. д.;

по какой причине проводится инвентаризация;

когда нужно передать результаты инвентаризации в бухгалтерию.

В комиссию входят сотрудники компании, у которых есть нужная квалификация, а возглавляет ее председатель. При этом материально-ответственные лица в комиссии быть не могут (п. 20 ФСБУ 28/2023).

В стандарте нет информации, сколько человек должно работать в комиссии и каким должен быть ее состав. Как правило, она включает в себя минимум трех человек: представителя профильного отдела, представителя административного персонала и бухгалтера. В том, кого назначить председателем комиссии, компания никак не ограничена. Это может быть любой сотрудник, за исключением самого лица, ответственного за имущество. Чаще всего — это заместитель руководителя организации.

Других критериев для отбора членов комиссии нет. Основание — письмо Минфина от 02.02.2024 № 07-01-09/8662.

Если при проверке имущества не присутствовали 1/5 от общего количества членов комиссии, то такая инвентаризация может считаться недействительной (п. 21 ФСБУ 28/2023).

Если объем имущества для пересчета слишком большой, можно создавать несколько комиссий. В этом случае руководитель компании распределяет объем пересчета и порядок взаимодействия между комиссиями.

Приказ об образовании комиссии можно не выпускать, если сотрудников всего двое: директор компании и главный бухгалтер (п. 2 ФСБУ 28/2023).