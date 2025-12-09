Порядок возврата переплаченного НДФЛ работнику в 2026 году

Принудительный возврат налога
Мы только начали осваивать ЕНС, а налоговые правила снова меняются. Постоянно совершенствуясь, система все равно оставляет одну неизменную сложность — переплату по НДФЛ. В 2026 году вероятность подобных ошибок увеличится, если будут внедрены все рассматриваемые изменения.
Слишком большой удержанный НДФЛ — это не просто ошибка в бухгалтерии, а средства сотрудника, которые работодатель законодательно обязан вернуть. Сделать это необходимо оперативно, иначе будут начислены пени.
С ростом лимитов и вычетов НДФЛ его расчет в 2026 году может оказаться гораздо сложнее, чем раньше. Не беритесь за это в одиночку: консультация с экспертами компании Scloud поможет избежать ошибок и сохранить уверенность в расчетах. Для клиентов аренды 1С от Scloud предусмотрено три ежемесячные консультации — бесплатно.
Почему в 2026 году растет риск переплаты НДФЛ
Переплата возникает, когда налоговый агент удержал с сотрудника больше, чем нужно по закону. Иными словами, это ситуация, когда работник переплатил налог из-за ошибки работодателя. Ниже перечислены основные причины, из-за которых может возникнуть такая ситуация.
Задержка документов на детские вычеты. Сегодня заявление не требуется (кроме отказа в пользу второго родителя), но если бумаги приносят не с начала года, НДФЛ удерживается без льготы.
Переплата из-за пересчетов. Иногда доходы сотрудников корректируют задним числом — например, при сторнировании начислений. В таких случаях налоговая база уменьшается, и с сотрудника удерживают больше НДФЛ, чем нужно.
Когда меняется налоговый статус. Если в течение года нерезидент становится резидентом — возникшая разница удержанного налога считается переплатой, которую работодатель должен вернуть.
Неверное определение необлагаемых выплат. Переплата НДФЛ может возникнуть, если бухгалтер по ошибке включил в налоговую базу выплату, которая полностью или частично не облагается налогом.
Уже с 1 января 2026 года будут действовать новые правила, которые изменяют порядок учета таких выплат, согласно ст. 217 НК, а также ст. 422 НК.
Поэтапный алгоритм для возврата НДФЛ
Давайте разберемся, как вернуть сотруднику переплаченный налог, чтобы и работник остался доволен, и проблем с ФНС не возникло. Все это регулируется законом, а точнее — ст. 231 НК.
Этап 1. Бухгалтеру важно тщательно определить точную сумму, подлежащую возврату сотруднику. Как только перерасчет будет выполнен, следует письменно уведомить сотрудника о переплате — на это дается 10 дней с момента обнаружения ошибки.
Этап 2. Оно может быть составлено в произвольной форме, но обязательно должно содержать: сумму переплаты, причину удержания лишнего налога и банковские реквизиты для безналичного перечисления. После подачи заявления начинается обязательный трехмесячный период для возврата НДФЛ.
Этап 3. Чтобы всё было по закону, НДФЛ возвращается только на основании письменного заявления сотрудника. После подтверждения суммы издайте распоряжение, в котором укажете способ возврата:
за счет сумм, перечисляемых всем сотрудникам в течение трехмесячного срока;
либо через бюджет с обращением в ФНС и предоставлением документов, подтверждающих переплату.
Этап 4. Необходимо перевести сумму переплаты на счет сотрудника, указанный в его заявлении. Ключевое требование — уложиться в трехмесячный срок с даты подачи заявления. Если срок нарушен, работодателю придется начислить сотруднику проценты за каждый день задержки. При затруднениях с расчетом возврата или определением размера неустойки можно обратиться за консультацией к специалистам Scloud.
Как оформить возврат в 1С
Основное правило исправления ошибок по НДФЛ в 1С:ЗУП и 1С:БП — восстановить правильную хронологию и выполнить последовательный перерасчет. По сути, нужно вернуться к моменту возникновения ошибки, внести корректировки и затем повторно провести все операции.
1. Отмените проведение некорректных операций. Сначала временно снимите проведение со всех операций, где допущены ошибки в расчете и данных по НДФЛ, а затем с последующих документов вплоть до периода выявления ошибки.
2. Выполните корректировку данных. Когда все документы временно сняты с проведения, внесите необходимые правки в базовые показатели: суммы начисленных доходов, предоставленных вычетов, а также корректные персональные данные сотрудника, если они изменились.
На скриншоте ниже показан процесс пересчета НДФЛ в 1С:ЗУП.
Также обновите налог в ведомости.
На следующем скриншоте видно, как выполняется пересчет в 1С:БП.
В ведомости программы сумма НДФЛ отображается как интерактивная ссылка. Нажмите на нее, чтобы обновить налог.
3. Зафиксируйте исправленные операции. После внесения всех исправлений, заново проведите документы и последовательно перепроведите те, которые распровели на первом этапе — программа автоматически пересчитает НДФЛ.
Не знаете, как исправить ошибки в 1С:БП и 1С:ЗУП? Эта инструкция подробно объясняет порядок исправления ошибок с примерами для обеих программ. Если после изучения останутся вопросы, можно обратиться за консультацией к специалистам Scloud.
4. Проверьте внесенные исправления. Для проверки корректности изменений в программах можно использовать отчеты:
В 1С:ЗУП «Отчеты по налогам и взносам»;
В 1С:БП стандартные отчеты по счетам, связанным с начислением, удержанием, перечислением и пересчетом НДФЛ.
5. Сформируйте проводки. В связке 1С:ЗУП и 1С:БП проводки формируются автоматически при переносе информации. Если же учет ведется только в 1С:БП, проводки создаются системой при оформлении документов по возврату излишне удержанного НДФЛ.
Ошибки при возврате НДФЛ и советы по их предотвращению
Даже при использовании умной 1С и готового алгоритма ошибки сотрудников могут стоить штрафов. Рассмотрим потенциальные промахи при возврате НДФЛ и способы их избежать.
1. Пропуск трехмесячного срока возврата. Самая серьезная и неприятная ошибка — это пропустить срок возврата НДФЛ, ведь тогда придется начислять проценты и исправлять ситуацию задним числом.
Последствия
Как избежать
Неустойка (проценты) за каждый день просрочки.
Внесите в календарь в 1С или список задач возврат. Не откладывайте заявление «на потом».
2. Несоблюдение новых правил при перерасчете. Когда правила 2026 года уже вступили в силу, а перерасчет делают по старым схемам, легко допустить ошибки и удержать неправильную сумму НДФЛ.
Последствия
Как избежать
Сотрудник вправе обратиться в ФНС, которая, в свою очередь, потребует от вас доплатить налог сотруднику и уплатить неустойку.
Перед началом перерасчета проверьте, что обновление с необходимыми изменениями законодательства установлено.
3. Ошибка в уведомлении ФНС. Вы вернули сотруднику переплаченный НДФЛ, но при этом не оформили уведомление — из-за этого возникает ошибка, которая может осложнить внутренний учет и контроль.
Последствия
Как избежать
На ЕНС налоговая продолжает видеть ваше обязательство в полной сумме, а платите вы налог, уменьшенный на возврат. Налоговая начисляет вам пени за недоимку.
Если будете подавать авансовое уведомление (как позволяет обсуждаемое изменение 2026 года), при возврате НДФЛ оперативно подавайте корректирующее. Если работаете по схеме двойных уведомлений, убедитесь, что сумма возврата учтена в ближайшем уведомлении.
4. Отсутствие письменного заявления. Если попытаться вернуть НДФЛ без письменного заявления сотрудника, например, только по устной инструкции или внутреннему документу — это будет считаться нарушением.
Последствия
Как избежать
Возврат налога без письменного заявления юридически необоснованный. Это нарушение ст. 231 НК РФ. При проверке налоговики могут признать такой возврат недействительным.
Требуйте от работника письменное заявление — главный документ для возврата. Проверяйте все необходимые данные в нем.
Ваш персональный консультант 1С в Telegram!
Присоединяйтесь к каналу «Подслушано у консультанта 1С» и получайте советы, разборы ошибок и ответы на вопросы об 1С каждый день
Заключение
Возврат переплаченного НДФЛ в 2026 году требует внимательности и аккуратности. Малейшая ошибка может обернуться штрафами, поэтому важно все делать по правилам: оформлять возврат на основании письменного заявления сотрудника, уведомлять ФНС и учитывать новые нормы.
При возникновении затруднений лучше проконсультироваться со специалистами Scloud, чтобы правильно оформить возврат НДФЛ, избежать ошибок в 1С и не допустить штрафов.
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFGg9XHS
Начать дискуссию