Порядок возврата переплаченного НДФЛ работнику в 2026 году

Как оформить возврат в 1С

Основное правило исправления ошибок по НДФЛ в 1С:ЗУП и 1С:БП — восстановить правильную хронологию и выполнить последовательный перерасчет. По сути, нужно вернуться к моменту возникновения ошибки, внести корректировки и затем повторно провести все операции.

1. Отмените проведение некорректных операций. Сначала временно снимите проведение со всех операций, где допущены ошибки в расчете и данных по НДФЛ, а затем с последующих документов вплоть до периода выявления ошибки.

2. Выполните корректировку данных. Когда все документы временно сняты с проведения, внесите необходимые правки в базовые показатели: суммы начисленных доходов, предоставленных вычетов, а также корректные персональные данные сотрудника, если они изменились.

На скриншоте ниже показан процесс пересчета НДФЛ в 1С:ЗУП.

Пересчет НДФЛ, 1С:ЗУП

Также обновите налог в ведомости.

Исправление налога в ведомости, 1С:ЗУП

На следующем скриншоте видно, как выполняется пересчет в 1С:БП.

Пересчет НДФЛ, 1С:ЗУП

В ведомости программы сумма НДФЛ отображается как интерактивная ссылка. Нажмите на нее, чтобы обновить налог.

Обновление НДФЛ, 1С:ЗУП

3. Зафиксируйте исправленные операции. После внесения всех исправлений, заново проведите документы и последовательно перепроведите те, которые распровели на первом этапе — программа автоматически пересчитает НДФЛ.

Не знаете, как исправить ошибки в 1С:БП и 1С:ЗУП? Эта инструкция подробно объясняет порядок исправления ошибок с примерами для обеих программ. Если после изучения останутся вопросы, можно обратиться за консультацией к специалистам Scloud.

4. Проверьте внесенные исправления. Для проверки корректности изменений в программах можно использовать отчеты:

В 1С:ЗУП «Отчеты по налогам и взносам»;

В 1С:БП стандартные отчеты по счетам, связанным с начислением, удержанием, перечислением и пересчетом НДФЛ.

5. Сформируйте проводки. В связке 1С:ЗУП и 1С:БП проводки формируются автоматически при переносе информации. Если же учет ведется только в 1С:БП, проводки создаются системой при оформлении документов по возврату излишне удержанного НДФЛ.