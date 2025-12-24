Самозанятые в 2026 году: сохранение налоговых ставок, новые льготы и повышенное внимание ФНС

Режим НПД: от эксперимента до массового явления

Режим налога на профессиональный доход (НПД), который мы привыкли называть самозанятостью, всего за несколько лет прошел путь от пилотного проекта до широкомасштабного экономического феномена. К 2026 году число граждан, законно применяющих эту упрощенную систему учета, достигло миллионов и продолжает стремительно увеличиваться. НПД предоставил людям возможность получать доход от своих навыков, хобби и небольших проектов. Он принес простоту и высокую степень свободы действий.

Однако такая популярность неизбежно порождает множество вопросов и домыслов:

«Правда ли, что режим НПД скоро отменят? Планируется ли повышение налоговых ставок? Нужен ли учет в 1С для самозанятого?»

В этой статье мы сосредоточимся на том, чтобы аргументированно отделить реальные факты от слухов, что позволит вам принимать взвешенные решения и строить финансовые планы на 2026 год.