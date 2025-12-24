Самозанятые в 2026 году: сохранение налоговых ставок, новые льготы и повышенное внимание ФНС

Режим НПД: от эксперимента до массового явления
Режим налога на профессиональный доход (НПД), который мы привыкли называть самозанятостью, всего за несколько лет прошел путь от пилотного проекта до широкомасштабного экономического феномена. К 2026 году число граждан, законно применяющих эту упрощенную систему учета, достигло миллионов и продолжает стремительно увеличиваться. НПД предоставил людям возможность получать доход от своих навыков, хобби и небольших проектов. Он принес простоту и высокую степень свободы действий.
Однако такая популярность неизбежно порождает множество вопросов и домыслов:
«Правда ли, что режим НПД скоро отменят? Планируется ли повышение налоговых ставок? Нужен ли учет в 1С для самозанятого?»
В этой статье мы сосредоточимся на том, чтобы аргументированно отделить реальные факты от слухов, что позволит вам принимать взвешенные решения и строить финансовые планы на 2026 год.
Ключевые особенности режима: почему самозанятость так востребована
Давайте сразу расставим точки над «i». Когда мы говорим «самозанятость», то имеем в виду простонародное название для Налога на профессиональный доход (НПД). Запомните: это налоговый режим, а не какая-то новая форма бизнеса вроде ООО. Применять его могут и обычные люди, и ИП, которые на него перешли.
Принцип работы на НПД
Режим подходит тем, кто трудится сам, не имеет работников и не зарабатывает больше 2,4 млн ₽ в год. Важная новость: пока нет никаких официальных планов поднимать этот лимит в 2026 году, так что 2,4 млн ₽ — актуальная цифра.
А теперь о самом заманчивом. Это, конечно же, ставки:
с дохода от обычных людей — всего 4%;
с дохода от компаний или других ИП — 6%.
Секреты популярности НПД
Популярность режима НПД среди граждан феноменальна, и на это есть объективные причины.
1. Максимальная автоматизация (концепция «Налог в смартфоне»). Это ключевое преимущество. Все взаимодействия с ФНС происходят через мобильное приложение «Мой налог».
Моментальная регистрация. Стать самозанятым можно примерно за 10 минут удаленно, без посещения государственных органов.
Отсутствие деклараций. Отчетность как таковая исключена.
Авторасчет налога. Сумма к уплате автоматически формируется системой на основе данных из выписанных вами чеков.
Простая оплата. Ежемесячно налоговый орган присылает готовое уведомление с точной суммой, подлежащей уплате.
2. Официальный статус и работа с бизнесом. НПД позволяет легально получать оплату, принимать деньги на банковскую карту и сотрудничать с юрлицами, которым требуются закрывающие документы (чеки). Это обеспечивает правовую защиту.
3. Привязка налога к доходу. В НПД отсутствуют фиксированные обязательные страховые взносы. Вы платите только процент от фактического дохода. Нет выручки — нет и налога. Это особенно выгодно для тех, у кого доходы нерегулярны или сезонны.
Эти факторы сделали НПД мощным инструментом поддержки малого предпринимательства.
Режим самозанятости сегодня: ключевые ограничения и лимиты
Итак, вы на НПД. Это просто и это минимум бумаг, но есть четкие рамки, которые нужно соблюдать.
Основа основ НПД
Вот ключевые условия, которые остаются в силе на 2026 год.
Граница по деньгам. Ваш заработок за год не должен быть больше 2,4 млн ₽. Если вы зарабатываете больше, то автоматически «слетаете» с НПД и обязаны выбрать другой налоговый режим.
Работаете только вы. Нельзя нанимать людей по трудовому договору. Это режим для тех, кто работает исключительно сам на себя.
Что не разрешено. Нельзя покупать и перепродавать чужое, добывать полезные ископаемые и работать посредником (например, по агентским схемам). В основном, НПД разрешен для продажи того, что вы сами создали, и для оказания услуг.
Взаимодействие с ФНС
Все коммуникации с налоговым органом осуществляются через мобильное приложение «Мой налог» (доступен также веб–кабинет). Процедура следующая:
после получения оплаты за оказанную услугу или товар необходимо незамедлительно сформировать чек в приложении. Чек мгновенно передается в ФНС;
ежемесячно (до 12-го числа) месяца, следующего за отчетным, ФНС автоматически рассчитывает итоговую сумму налога на основе данных всех внесенных вами чеков;
вы получаете уведомление о начисленной сумме и оплачиваете ее до 28-го числа этого же месяца. Сделать это можно непосредственно в приложении, используя привязанную банковскую карту, или посредством банковского перевода по реквизитам.
Важное требование: при поступлении оплаты вы обязаны оформить и передать подтверждающий чек клиенту.
Сотрудничество с юрлицами и ИП
Самозанятые стали крайне привлекательным ресурсом для юрлиц/ИП, нуждающихся в сторонних подрядчиках. Именно юрлицам/ИП необходимо вести учет операций по работе с самозанятыми в своих базах 1С. Об оформлении таких операций читайте в статье «Выплаты самозанятым в 1С:Бухгалтерия» от специалистов Scloud. Популярность же самозанятых подрядчиков связана с двумя основными факторами.
Финансовая выгода. Компании освобождаются от обязанности уплаты страховых взносов (около 30% от суммы вознаграждения) за самозанятого, в отличие от штатного персонала или исполнителей по ГПД.
Минимальная бюрократия. Для юрлица/ИП процесс предельно прост: получить от вас чек, сформированный в «Мой налог», и учесть эту сумму в составе своих расходов.
Нормативное ограничение: законодательство строго запрещает самозанятому предоставлять услуги своему бывшему работодателю, если с момента увольнения не прошло два года (п. 8 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Это ключевая мера по борьбе с маскировкой трудовых отношений.
Причины дискуссий вокруг НПД: борьба с серыми схемами и нечестной конкуренцией
Слухи об отмене или сильном ограничении НПД появляются регулярно. Почему это происходит? И о чем на самом деле говорят чиновники?
Причины беспокойства — из-за «хитрых» схем
Разговоры о «закручивании гаек» возникают не потому, что режим плохой, а из-за двух главных бед.
Перевод сотрудников в иной статус. Это самая большая проблема. Многие компании, чтобы сэкономить на взносах, просто увольняют штатных работников и тут же нанимают их как самозанятых. Работа та же, но работник остается без отпуска и больничного, а государство теряет огромные взносы.
Нечестная борьба. ИП на упрощенке вынуждены платить фиксированные страховые взносы (и это немалые деньги), даже если заказов нет. А самозанятый, который работает с той же сферой, эти взносы не платит. Из-за этого самозанятые могут ставить более низкие цены, что несправедливо по отношению к легальному малому бизнесу.
Главное от чиновников
Давайте сразу забудем о слухах: никто не отменяет режим НПД в 2026 году. Вот что нам официально говорят власти (данные на конец декабря 2025 г.).
Самозанятость остается. Режим признан очень успешным: он помог легализовать доходы миллионов, и государство его ценит. Он гарантированно действует до конца 2028 года.
Будут «закручивать гайки». Главное направление — это усиление контроля, а не закрытие режима. Проверять будут тех, кто использует НПД для обмана (например, для ухода от налогов за сотрудников).
Вопрос в пенсиях. Сейчас обсуждают не повышение ставок, а социальные гарантии. Власти беспокоит, что самозанятые не платят в СФР, и через много лет это обернется для них очень маленькими пенсиями.
Главные изменения в законах, вступающие в силу в 2026 году
Режим НПД с нами, и это хорошо. Однако его надо было встроить в национальную экономическую и социальную системы.
Что точно заработает в 2026 году
Эта информация на конец 2025 года (декабрь).
Срок режима. НПД не отменяется и гарантированно действует до конца 2028 года. Можете работать спокойно!
Лимит дохода. Увы, лимит 2,4 млн ₽ не подняли. Чтобы не пропустить момент, когда вы его превысите, используйте 1С:БизнесСтарт. Этот облачный инструмент от Scloud позволяет самозанятым легко вести учет без привлечения бухгалтера.
Проверки бизнеса будут жестче. Налоговая будет очень внимательно смотреть на компании, которые массово работают с самозанятыми — ищут подмену трудовых договоров. Это значит, что для бизнеса риск получить штраф за неправильное оформление самозанятых в 2026 резко возрастет.
Наконец-то больничные! С 01.01.2026 по 31.12.2028 самозанятый, у которого нет другой работы, сможет получить оплату по больничному листу. Для этого нужно заключить по своей воле договор с СФР до 30.09.2027 и платить взносы. Деньги начнут выплачивать через 6 месяцев непрерывной оплаты взносов. Через 6 месяцев оплачивают 70% от суммы, через 12 месяцев — 100%, с корректировкой на проценты в зависимости от стража. Вы можете выбрать один из двух пакетов:
базовый — сумма оплаты больничного за полный месяц 35 000 ₽ (ежемесячно платить 1 344 ₽);
расширенный — сумма оплаты больничного за полный месяц 50 000 ₽ (ежемесячно платить 1 920 ₽).
5. Кредитные каникулы. Как и все граждане, самозанятые теперь могут воспользоваться кредитными каникулами (закон от 31.07.2025 № 276-ФЗ и закон от 31.07.2025 № 277-ФЗ). Это шанс раз в 5 лет на полгода заморозить или уменьшить платежи (кредит до 10 млн ₽), если у вас сложная ситуация в жизни.
Правила работы с компаниями (обсуждение)
Много обсуждалось, что могут ограничить работу с компаниями. Были предложения и вовсе запретить сотрудничество (о чем говорил, например, Минфин в письме от 24.03.2025 № 03-11-11/28865), и ввести лимит по процентам от одного заказчика (чтобы вы не зависели только от него).
Итог: к концу 2025 года никаких лимитов на то, сколько денег вы можете получать от одного юрлица, не введено.
Но имейте в виду: если вы получаете весь свой доход (100%) от одного клиента, вы попадаете в красную зону риска для ФНС. Налоговая при проверке сразу увидит это как попытку скрыть обычные трудовые отношения.
Стабильность налогов и усиление соцзащиты: таким будет режим НПД в 2026 году
Что является главным? Режим сохранится до 2028 года, а ставки налога (4% и 6%) останутся фиксированными. 2026 год — укрепление гибкости режима за счет социальных гарантий (кредитные каникулы и добровольное страхование для получения больничных). Одновременно с этим ФНС будет проводить более агрессивные проверки компаний, которые используют самозанятых для уклонения от налогов. В целом, если вы работаете в рамках закона, условия для вас остаются благоприятными.
Если ИП или юрлицу требуется помощь с ведением учета в 1С операций по работе с самозанятыми, можно обратиться к специалистам, чтобы узнать, как правильно организовать этот процесс.
