Что собой представляет бухгалтерский баланс

Чтобы освоить работу с балансом, начнем с основ. Понимание, как сформировать бухгалтерский баланс в 1С, строится на знании, что это за отчет. Баланс — это главный финансовый отчет, который показывает финансовое здоровье компании: достаточность собственного капитала, уровень обязательств и состояние активов. Структурно баланс состоит из 2 частей: Активы и Пассивы. Разберем их подробнее.

1. Активы. Это все имущество и ресурсы компании: от денег в кассе и товаров на складе до зданий и патентов. Для ясности их принято разделять на две ключевые группы:

внеоборотные активы — используются длительно (свыше года). К ним относятся основные средства (недвижимость, оборудование, автомобили), а также нематериальные активы, такие как патенты и лицензии;

оборотные активы — постоянно меняются в процессе работы и быстро приносят доход. Сюда входят денежные средства, запасы (товары, материалы) и дебиторская задолженность (то, что должны вам клиенты).

2. Пассивы. Этот раздел объясняет происхождение активов. Если активы — это что у компании есть, то пассивы — это за чей счет все это приобретено. Все источники делятся на:

собственный капитал — внутренние ресурсы, то есть уставный капитал и нераспределенная прибыль;

обязательства — внешние источники, которые нужно вернуть (займы, кредиторская задолженность, начисленные налоги и зарплата).