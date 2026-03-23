🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Scloud — аренда 1С в облаке
Декларация по налогу на прибыль
Новая форма Декларации по налогу на прибыль в 2026 году: как заполнить, правила и подробная инструкция

Новая форма Декларации по налогу на прибыль в 2026 году: как заполнить, правила и подробная инструкция

Бланк отчета по налогу на прибыль в очередной раз обновили. Рассказываем о ключевых изменениях в отчетной форме. Подготовили подробное руководство, как ее заполнять в 2026 году. Добавили готовый образец Декларации за I квартал 2026 года.

Самое важное:

  • В 2026 году действует новая редакция Декларации по налогу на прибыль от 03.10.2025.

  • Первый отчет по новой форме — Декларация за 2025 год.

  • Дедлайны для сдачи Декларации по прибыли зависят от порядка уплаты авансов.

  • Минимальный состав Декларации сдавайте, даже если не вели деятельность, не было поступлений и затрат — то есть при нулевых значениях.

  • Декларацию удобнее заполнять в определенной последовательности — рассказываем, как именно.

  • Даем инструкцию по заполнению Декларации в 2026 году и готовый образец.

Форма Декларации по налогу на прибыль в 2026 году: что нового в отчете

Обновленный бланк декларации можно найти в приказе налоговой службы от 2 октября 2024 года № ЕД-7-3/830@ (с учетом изменений, которые внес в установленную форму приказ от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@).

Основные отличия нового бланка декларации от прежнего:

1. Изменили штрихкоды.

2. В Листе 02 «Расчет суммы налога» обновили редакцию некоторых страниц, убрали строки 130, 170, 171 по региональной части налога с пониженной ставкой.

3. В Приложении № 4 к Листу 02 добавили новый код признака налогоплательщика «51» для операций с цифровой валютой. Также из Приложения № 4 исключили строки 135, 136, 151 и 161 о неперенесенном убытке по завершенным сделкам с обращающимися ценными бумагами.

4. Добавили новый Лист 05.1, предназначенный для отражения операций по сделкам с цифровыми активами (ЦВ). В нем фиксируются:

  • доходы, поступившие от указанных операций;

  • затраты на приобретение, майнинг и продажу ЦВ;

  • итоговая прибыль или убытки, база для расчета налога по сделкам с ЦВ.

5. В Листе 08 «Корректировки, связанные с ценообразованием» теперь есть новое поле для уникального номера контракта (кредитного договора). Сюда же добавили строки 060–095 для приравненных к дивидендам доходов нерезидентов.

6. Изменились соответствующие пункты Порядка заполнения.

7. Обновили электронный формат отчета.

Чтобы корректно вести бухгалтерский и налоговый учет, формировать и сдавать декларации без ошибок, используйте 1С:Бухгалтерию предприятия.

Попробовать 14 дней бесплатно

С какого момента переходить на обновленную отчетную форму

Российские организации должны предоставить обновленную Декларацию впервые по итогам 2025 года.

Что касается зарубежных компаний, имеющих постоянные представительства в нашей стране, то они впервые воспользуются новой формой для первой отчетной кампании по налогу на прибыль за период 2026 года.

До какого срока нужно успеть сдать Декларацию

Периодичность и сроки, в которые нужно направлять Декларацию по налогу на прибыль, зависят от способа уплаты авансов по налогу:

  • При ежемесячных авансах из фактической прибыли — отчитываться нужно по итогам каждого месяца. Например, за январь, январь — февраль, январь — март и т. д.

  • При ежемесячных и квартальных авансовых платежах или только квартальных — Декларацию подают по итогам первого квартала, шести месяцев, девяти месяцев и по завершении года.

Срок, когда нужно направить Декларацию в налоговую инспекцию за отчетные периоды, — 25-е число месяца, следующего за отчетным кварталом или месяцем. Для Декларации по итогам года для всех налогоплательщиков установлен один дедлайн — не позднее 25 марта следующего за отчетным годом. Например, за 2025 год нужно успеть отчитаться не позже 25 марта 2026 года. При этом не имеет значения, как компания перечисляла авансовые платежи в течение года — каждый месяц или раз в квартал.  

Существует два способа для сдачи Декларации (п. 3 ст. 80 НК):

  • На бумаге или в электронном виде — если в предшествующем году среднесписочная численность сотрудников составляла не больше 100 человек. Данное условие распространяется и на недавно созданные фирмы с численностью персонала до сотни сотрудников включительно. Выбор способа подачи отчета остается за организацией. 

  • Электронная форма — обязательна тогда, когда среднесписочная численность превышает 100 человек за предыдущий год.

В случае, когда в отчетном периоде у бизнеса вообще отсутствовали поступления и затраты, форму Декларации также нужно предоставить — но она будет с нулевыми показателями.

Для справки: вместо Декларации с нулевыми показателями можно сдавать единую упрощенную декларацию. При этом с отчетности за периоды 2026 года действует новая форма ЕУД. Основание — приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@. В новой форме стало меньше страниц (страницу 002 убрали). Больше не нужно самостоятельно указывать вид налога, по которому отчитываетесь, и соответствующую главу НК.

Какие разделы в Декларации нужно заполнять

В составе Декларации, в том числе нулевой, обязательно должны быть следующие Разделы:

Состав Декларации в зависимости от способа перечисления авансов

Остальные Разделы и страницы добавляйте в Декларацию только при наличии соответствующих сведений для внесения, например:

  • Подраздел 1.3 Раздела 1 и Лист 03 — если компания выступала налоговым агентом по налогу на прибыль. Например, организация перечислила дивиденды другим компаниям.

  • Приложение № 3 к Листу 02 — если компания продала основное средство, товары или имущественные права по объектам обслуживающих производств и хозяйств. А также если у организации в составе доходов есть поступления от передачи имущества в доверительное управление.

  • Приложение № 4 к Листу 02 — если необходимо отразить убытки прошлых периодов. Важно учитывать, что это приложение заполняется только в Декларации за I квартал и за год.

  • Приложение № 5 к Листу 02 — если в структуре компании есть обособленные подразделения.

  • Лист 04 — если в отчетном периоде были доходы, которые облагаются по специальным ставкам налога на прибыль.

  • Лист 05 — если компания проводила операции с ценными бумагами.

  • Лист 05.1 — если в отчетном периоде были операции с цифровой валютой, налоговая база по которым определяется отдельно.

  • Лист 07 — если компания в отчетном периоде получала благотворительную помощь, были целевые поступления или средства целевого финансирования.

1С:Бухгалтерия автоматизирует заполнение Декларации по налогу на прибыль: достаточно корректно вести учет и закрыть месяцы отчетного периода — программа сама подтянет данные в нужные строки, распределит доходы по видам и проверит контрольные соотношения перед отправкой.

Попробовать 14 дней бесплатно

В какой последовательности заполнять Разделы в Декларации по налогу на прибыль: лайфхак для бухгалтера

Чтобы упростить работу с отчетом, лучше заполнять его не по порядку, а в такой очередности:

  • Сначала раскройте доходы, расходы и виды операций в Приложениях № 1, 2 к Листу 02 и в других Приложениях и Листах, для которых есть данные за отчетный период.

  • На основе составленных Приложений и Листов заполните Лист 02.

  • Далее внесите данные в итоговый Раздел 1.

  • Титульный лист заполняют последним, когда внесли все данные во все Разделы.

Как заполнить Декларацию по налогу на прибыль в 2026 году 

При заполнении Декларации ориентируйтесь на правила из Приложения № 2 к приказу ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830 (в редакции от 03.10.2025). Предлагаем пошаговую инструкцию, в которой рассмотрели основные моменты оформления отчета.

Титульный лист

Титульный лист стандартный — нужно внести основные реквизиты налогоплательщика:

  • ИНН и КПП — проставьте на каждой странице Декларации.

  • «Номер корректировки» — если это первичная Декларация, проставьте «0--», если уточненка — «1--», «2--» и т. д. по порядку.

  • «Налоговый период (код)» — укажите код из Приложения № 1 к Порядку заполнения. Если платите ежемесячные авансы из фактической прибыли, выбирайте соответствующий периоду код из диапазона 35–46.

  • «Представляется в налоговый орган (код)» — код налоговой инспекции, в которую сдаете отчет.

  • «По месту нахождения (учета)» — код из Приложения № 1 к Порядку заполнения. Например, «214» — для российских компаний, которые не относятся к крупнейшим налогоплательщикам, «220» — для обособленных подразделений.

  • «Полное наименование организации» — укажите точно так же, как прописано в уставе компании.

  • Если отчитываетесь за реорганизованную компанию или за организацию, которая изменила полномочия по уплате налога, выберите из Приложения № 1 к Порядку заполнения ИНН, КПП и код формы ее реорганизации (ликвидации).

  • Код государства налогового резидентства — это поле для зарубежных компаний. Российскому бизнесу заполнять не нужно.

  • «Номер контактного телефона» — нужно указать код города, не нужно использовать пробелы, ставить тире и скобки.

В заполненном отчете пронумеруйте страницы и укажите их количество.

Если прилагаете бумажную доверенность на человека, который представляет компанию, укажите сколько в ней страниц.

Руководитель или представитель по доверенности подписывает Декларацию с указанием даты подписания. Если отчет подписывает представитель, обязательно укажите реквизиты его доверенности. Для машиночитаемой доверенности (МЧД) укажите ее GUID.

Лист 02 с Приложениями

Случаи, когда Лист 02 заполнять не требуется:

  • Если отчитываетесь по месту нахождения филиала компании или другой «обособки».

  • Если декларируете исключительно прибыль КИК.

  • Если подаете Декларацию как налоговый агент, при этом сами налогоплательщиком по налогу на прибыль не являетесь (или освобождены от этого налога).

В остальных случаях Лист 02 обязателен. Если организация занимается несколькими направлениями бизнеса, каждое из которых имеет свою специфику в налогообложении, для каждого вида заполняйте отдельный Лист 02 и приложения к нему.

Приложения к Листу 02

Сначала заполните необходимые Приложения к Листу 02.

Приложение № 1 — состав доходов:

  • Строки 010–014 — выручка от реализации с расшифровкой по ее видам.

  • Строки 020–024 — выручка от продажи ценных бумаг.

  • Строка 027 — если была реализация предприятия как имущественного комплекса.

  • Строка 030 — заполняйте при реализации собственных ОС (из Приложения № 3 к Листу 02).

  • Строка 040 — итоговая сумма всех доходов от реализации.

  • Строки 100–109 — внереализационные доходы в разбивке по видам.

Приложение № 2 — расходы компании.

В Приложении № 2 отражайте:

  • По строкам 010–134 — прямые и косвенные расходы, связанные с производством и реализацией (по видам).

  • По строкам 200–208 — внереализационные траты.

  • По строкам 300–302 — убытки, которые отнесли к внереализационным расходам. Речь об убытках прошлых лет, которые обнаружили в текущем периоде, суммах безнадежных долгов.

При этом

  • Строки 010–030 — не нужно заполнять при использовании кассового метода.

  • Строки 020–030 — заполняйте, если торговали покупным товаром (опт, мелкий опт, розница).

  • Строка 040 — косвенные расходы при методе начисления. Если применяете кассовый метод, отразите здесь расходы, фактически произведенные в отчетном периоде (п. 3 ст. 273, п. 1 ст. 318 НК).

  • Строки 041–055 — сумма из строки 040 в разбивке по видам затрат: налоги (кроме тех, которые не учитываются в базе по налогу на прибыль), сборы, страховые взносы, амортизационная премия по ОС, расходы с повышающими коэффициентами, НИОКР и т. п.

  • Строка 080 — перенесите показатель из строки 350 Приложения № 3 к Листу 02.

  • Строки 131–135 — амортизационные отчисления по ОС и НМА за период, при этом неважно, учтены ли объекты на последний день периода. Амортизационные отчисления также отражают в составе прямых или косвенных затрат.

  • Строки 400–403 — скорректируйте и расшифруйте по годам налоговую базу, если выявили ошибки прошлых лет, которые привели к излишнему начислению налога. Знак «минус» не применяйте.

Приложение № 3 — расходы по операциям, результаты которых учитывают в особом порядке.

Заполняйте Приложение № 3, если:

  • Продали амортизируемое имущество, в том числе основные средства (строки 010–060).

  • Были первоначальным кредитором при уступке права требования долга до наступления срока платежа (строки 100–150).

  • Получили доходы и несли расходы от реализации по обслуживающим производствам и хозяйствам (строки 180–201).

  • Получали доход и несли расходы в рамках договоров доверительного управления имуществом (строки 210–230).

  • Реализовали право на земельный участок, который купили у государства в период 2007–2011 годов (строки 240–260).

Строки 340–360 — подведите итоги по показателям выручки, расходов и убытков по операциям, отраженным в приложении. Распределите полученные суммы так:

  • из строки 340 — перенесите показатель в строку 030 Приложения № 1 к Листу 02;

  • из строки 350 — в строку 080 Приложения № 2 к Листу 02;

  • из строки 360 — в строку 050 Листа 02.

Приложение № 4 — расчет убытка прошлых лет, уменьшающего налоговую базу.

Этот раздел включайте в Декларацию только за I квартал и за год. По итогам других периодов его заполнять не нужно.

В строке 010 покажите остаток убытка за прошлые периоды, который на начало 2026 года еще не перенесли, а по строкам 040–130 отразите его в расшифровке по годам.

Покажите текущую налоговую базу (строка 140) и сумму убытка прошлых периодов, на которую ее уменьшаете в I квартале или по итогам года (строка 150).

Остаток неперенесенного убытка за прошлые периоды и убыток текущего года отразите в строке 160 годового отчета.

Приложение № 5 — распределение налога в региональные бюджеты.

Заполняйте Приложение № 5 (если в структуре компании есть обособленные подразделения):

  • По головной компании без учета «обособок».

  • По каждой «обособке» (или их группе), включая те из них, которые закрылись в текущем периоде.

Приложение № 7 — расчет инвестиционных вычетов.

Это Приложение заполняйте, если применяли федеральный (ФИНВ) или региональный (РИНВ) инвестиционный налоговый вычет:

  • По РИНВ заполняйте Разделы А (по головной компании и по каждой «обособке»), Б (если «обособок» нет), В (если «обособки» есть), Г (сумма, на которую можно уменьшить федеральную часть налога).

  • Если применяли ФИНВ, внесите данные в Раздел Д.

Листы 03 – 09 и Приложения

Листы 03–09 и Приложения к декларации № 1 и № 2 заполняйте только если в отчетном периоде были соответствующие операции:

Лист, приложение

Особенности заполнения

Лист 03

Заполняют налоговые агенты, включая спецрежимников:

  • Раздел А — налог с дивидендов;

  • Раздел Б — налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам;

  • Раздел В — сведения о получателях дохода, сумме выплаты и удержанном налоге (отдельно по каждому из получателей).

Лист 04

Заполняйте, если:

  • получили доходы, облагаемые по спецставкам;

  • получили и декларируете доход, облагаемый по ставке 0%.

На каждый вид дохода нужен отдельный Раздел 04.

Лист 05

Заполняйте, если проводили операции:

  • с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ЦБ, и производными фининструментами, с цифровыми финактивами;

  • с обращающимися и необращающимися ценными бумагами, полученными первичными владельцами в результате новации;

  • необращающимися производными фининструментами, совершенными в период после 01.07.2009, дата завершения которых наступила с 01.01.2010.

На каждый вид операции нужен отдельный Раздел 05.

Лист 05.1

Заполняйте, если были операции с цифровой валютой, налоговая база по которым определяется отдельно от общей базы.

Лист 06

Заполняют только налогоплательщики — негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Лист 07

Заполняйте, если получали и использовали целевые поступления.

Этот Лист включается только в годовую Декларацию.

Лист 08

Заполняйте, если проводили корректировки, связанные с ценообразованием, в отношении сделки или группы сделок (раздел V.1 НК).

На каждую сделку (группу однородных сделок) нужен отдельный Лист 08.

Этот Лист включается только в годовую Декларацию.

Лист 09 с Приложением № 1

Заполняйте, если получали как контролирующее лицо внереализационные доходы в виде прибыли КИК.

На каждую КИК нужен отдельный Лист 09.

В Приложении № 1 к Листу 09 отражается убыток КИК, на который уменьшается текущая база по налогу, и сумма убытка, переносимого на будущее.

Этот Лист включается только в годовую Декларацию. По остальным периодам его заполнять не нужно.

Приложение № 1 к Декларации

Заполняйте, если были доходы, не учитываемые по налогу на прибыль, или расходы, учитываемые в базе некоторыми налогоплательщиками (по перечню из Приложения № 3 к Порядку заполнения декларации).

Приложение № 2 к Декларации

Заполняйте, если являетесь стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений и включены в реестр соглашений (закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ).

Даже если вы уверены в учете, перед отправкой Декларации стоит убедиться, что она сформирована верно.

Получить консультацию

Лист 02

Когда вы внесли данные во все необходимые Приложения и Листы, подготовьте Лист 02:

1. «Признак налогоплательщика (код)» — укажите «01», если применяете стандартную ставку 25%. Если ваша налоговая ставка отличается, выберите соответствующий виду деятельности код из перечня ниже.

2. «Номер документа» (лицензии, соглашения и т. п.) указывайте, если относитесь к одной из категорий:

  • резидент ОЭЗ, СЭЗ, свободного порта Владивосток;

  • недропользователь новых морских месторождений углеводородов;

  • участник региональных инвестпроектов;

  • участник соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

3. Строки 010–120 — определите базу для расчета налога:

  • Строки 010, 020 — перенесите из строк 040 и 100 Приложения № 1 к Листу 02 доходы от реализации и внереализационные доходы.

  • Строки 030, 040 — перенесите из строк 130, 200 и 300 Приложения № 2 к Листу 02 суммы расходов от реализации, внереализационные расходы и приравненные к ним убытки.

  • Строка 050 — из строки 360 Приложения № 3 к Листу 02 перенесите убытки, не учитываемые в базе, либо учитываемые по-особому правилу (согласно ст. 268, 275.1, 276, 279, 323 НК).

7. Строка 060 — прибыль или убыток по итогам периода. Рассчитывается как сумма строк 010, 020, 050 минус строки 030 и 040. Отрицательный результат покажите со знаком «минус».

8. Строка 070 — доходы, которые исключаются из прибыли. Например, это доходы от участия в зарубежных компаниях, отраженные в листе 040 с кодами «21» и «22», и дивиденды от российских компаний.

9. Строка 100 — общая налоговая база, которая рассчитывается как разность строк 060, 070 Листа 02, 400 Приложения № 2 к Листу 02, плюс сумма строк 100 Листов 05, строка 550 Листа 05.1, строка 530 Листа 06, строки 050 Листов 08.

10. Строка 110 — убытки прошлых лет, на которые уменьшаете текущую базу.

11. Строка 120 — налоговая база для расчета налога (строка 100 минус строка 110). Если в строке 100 получено отрицательное значение, ставьте здесь «0».

12. Строки 150–160 — ставки налога на прибыль, с которыми работаете.

13. Строки 180–340 — расчет итоговой суммы налога.

14. Строки 350–390 заполняют участники специальных инвестпроектов и контрактов, резиденты ТОР, Арктической зоны РФ, резиденты свободного порта Владивосток, отделения иностранных компаний.

Раздел 1 с подразделами 1.1, 1.2, 1.3

Раздел 1 включает суммы налога на прибыль, которые нужно перечислить в бюджет:

Подраздел 1.1 — сюда переносите итоговые суммы налога или авансов к уплате либо к уменьшению в разбивке на федеральный и региональный бюджеты:

  • строка 040 (сумма к доплате) или 050 (сумма к уменьшению) — сумма налога, которую нужно заплатить в федеральный бюджет (из строки 270 или 280 Листа 02);

  • строка 070 или 080 — сумма налога, которую нужно заплатить в региональный бюджет — к доплате или уменьшению (из строки 271 или 281 Листа 02).

Подраздел 1.2 — при квартальных и ежемесячных авансовых платежах отражайте здесь ежемесячные авансы, которые нужно платить в течение квартала, следующего за отчетным, или в I квартале следующего года:

  • строки 120–140 — ежемесячные авансы в федеральный бюджет (каждая строка равна 1/3 от суммы по строке 300 или 330 Листа 02);

  • строки 220–240 — ежемесячные авансы в региональный бюджет (каждая строка равна 1/3 от суммы по строке 310 или 340 Листа 02).

Обратите внимание: если показатель каждой из трех строк не делится на 3 без остатка, остаток прибавляйте к последнему ежемесячному платежу по строке 140 или 240 соответственно.

Подраздел 1.3 — сюда вносите суммы налога по некоторым видам доходов, указанным в Листах 03, 04 и 09 Декларации. Например, компания — налоговый агент и удержала налог на прибыль с дивидендов юрлицам. На каждый вид дохода заполняйте отдельные строки 020–070:

  • Строка 020 — код вида дохода.

  • Строки 040–060 — налог, который нужно перечислить по каждому из трех сроков платежа. Если отчетный период — месяц, сумма к уплате будет в строке 040, а в строках 050, 060 будут нули.

  • Строка 070 — сумма налога, для которой не установлен ежемесячный срок уплаты статьей 287 НК.

Пример заполнения Декларации за I квартал 2026 года

ООО «Виктория» работает на основной системе и платит налог на прибыль по ставке 25% (8% — в федеральный бюджет, 17% — в региональный). Авансовые платежи уплачиваются по итогам каждого квартала.

I квартал 2026 года отработан с такими показателями:

1. Доходы:

  • 10 000 000 руб. — реализация собственной продукции,

  • 48 000 руб. — внереализационный доход (выявлен доход прошлых лет);

  • 100 000 руб. — продан объект ОС с остаточной стоимостью 80 000 руб.

2. Расходы:

  • 4 000 000 руб. — связанные с реализацией своей продукции (в том числе 120 000 руб. — амортизация ОС (линейный метод));

  • 230 000 — косвенные расходы (начисленные налоги, страховые взносы);

  • 70 000 руб. — прочие внереализационные расходы (проценты по кредиту банка).

За пределами РФ налоги ООО «Виктория» не платит, операций с цифровой валютой нет.

Налоговая база — 5 768 000 руб. Авансовые платежи по налогу за I квартал 2026 года — 1 442 000 руб. из них:

  • в федеральный бюджет (8%) — 461 440 руб.,

  • в региональный бюджет (17%) — 980 560 руб.

В Декларации за I квартал 2026 года необходимо заполнить:

  • Титульный лист;

  • подраздел 1.1 Раздела 1;

  • Лист 02;

  • приложения к Листу 02 № 1, № 2, № 3.

Декларацию заполнили так:

Заполненный образец отчетности по налогу на прибыль для компании ООО «Виктория»

Бесплатная книга «Отчетность 2026: как сдать без ошибок» от экспертов Scloud!

Практическое руководство, как корректно сформировать в 1С бухгалтерскую отчетность, 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1, Декларации по прибыли, НДС и УСН, отчетность в Росстат

Разъяснения по частым ситуациям с отчетностью

Ситуация №1. Как показать в Декларации авансы по налогу при их ежеквартальной уплате?

При таком способе перечисления авансов в Листе 02 отчета за I квартал заполняйте поля:

  • 180, 190, 200 — рассчитанный аванс за квартал (общая сумма и расшифровка на федеральную и региональную часть);

  • 270, 271 — перенесите данные строк 190 и 200.

В декларациях за полугодие, 9 месяцев и год в Листе 02 заполните строки:

  • 180, 190, 200 — аванс (налог) за отчетный (налоговый) период;

  • 210, 220, 230 — показатели строк 180, 190, 200 предыдущего отчетного периода;

  • 270 — аванс (налог), предназначенный для перечисления в федеральный бюджет (рассчитывается как строка 190 минус строка 220);

  • 271 — аванс (налог), предназначенный для перечисления в региональный бюджет (рассчитывается как строка 200 минус строка 230).

Ситуация №2. В уже сданной декларации по прибыли нашли ошибку. Что делать?

В любом случае подавайте уточненную отчетность, если ошибка привела к уменьшению итоговой суммы налога. Если сумма к уплате оказалась завышенной — подача уточненки ваше право, а не обязанность.

При подаче уточненной декларации важно не только исправить цифры в отчете, но и убедиться в корректности данных в учетной системе.

Исправить ошибку учета в 1С

Ситуация №3. Должны ли показатели Декларации совпадать с отчетом о финансовых результатах (ОФР)?

Одинаковыми между собой должны быть (при отсутствии прекращаемой деятельности):

  • значение ОФР из строки «Текущий налог на прибыль»;

  • значение декларации из строки 180 Листа 02 (сумма налога).

В остальных значениях возможны расхождения.

Если вы хотите работать без привязки к офису, можно использовать облачные решения для 1С. Вы сможете формировать и сдавать отчетность из любой точки мира, где есть интернет. Программа обновляется автоматически, поэтому вам не придется переживать за актуальность отчетных форм и риски штрафов. 

Информации об авторе

Scloud — аренда 1С в облаке

Scloud — аренда 1С в облаке

10 486 подписчиков263 поста

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим