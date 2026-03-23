Новая форма Декларации по налогу на прибыль в 2026 году: как заполнить, правила и подробная инструкция

Самое важное:
В 2026 году действует новая редакция Декларации по налогу на прибыль от 03.10.2025.
Первый отчет по новой форме — Декларация за 2025 год.
Дедлайны для сдачи Декларации по прибыли зависят от порядка уплаты авансов.
Минимальный состав Декларации сдавайте, даже если не вели деятельность, не было поступлений и затрат — то есть при нулевых значениях.
Декларацию удобнее заполнять в определенной последовательности — рассказываем, как именно.
Даем инструкцию по заполнению Декларации в 2026 году и готовый образец.
Форма Декларации по налогу на прибыль в 2026 году: что нового в отчете
Обновленный бланк декларации можно найти в приказе налоговой службы от 2 октября 2024 года № ЕД-7-3/830@ (с учетом изменений, которые внес в установленную форму приказ от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@).
Основные отличия нового бланка декларации от прежнего:
1. Изменили штрихкоды.
2. В Листе 02 «Расчет суммы налога» обновили редакцию некоторых страниц, убрали строки 130, 170, 171 по региональной части налога с пониженной ставкой.
3. В Приложении № 4 к Листу 02 добавили новый код признака налогоплательщика «51» для операций с цифровой валютой. Также из Приложения № 4 исключили строки 135, 136, 151 и 161 о неперенесенном убытке по завершенным сделкам с обращающимися ценными бумагами.
4. Добавили новый Лист 05.1, предназначенный для отражения операций по сделкам с цифровыми активами (ЦВ). В нем фиксируются:
доходы, поступившие от указанных операций;
затраты на приобретение, майнинг и продажу ЦВ;
итоговая прибыль или убытки, база для расчета налога по сделкам с ЦВ.
5. В Листе 08 «Корректировки, связанные с ценообразованием» теперь есть новое поле для уникального номера контракта (кредитного договора). Сюда же добавили строки 060–095 для приравненных к дивидендам доходов нерезидентов.
6. Изменились соответствующие пункты Порядка заполнения.
7. Обновили электронный формат отчета.
Чтобы корректно вести бухгалтерский и налоговый учет, формировать и сдавать декларации без ошибок, используйте 1С:Бухгалтерию предприятия.
С какого момента переходить на обновленную отчетную форму
Российские организации должны предоставить обновленную Декларацию впервые по итогам 2025 года.
Что касается зарубежных компаний, имеющих постоянные представительства в нашей стране, то они впервые воспользуются новой формой для первой отчетной кампании по налогу на прибыль за период 2026 года.
До какого срока нужно успеть сдать Декларацию
Периодичность и сроки, в которые нужно направлять Декларацию по налогу на прибыль, зависят от способа уплаты авансов по налогу:
При ежемесячных авансах из фактической прибыли — отчитываться нужно по итогам каждого месяца. Например, за январь, январь — февраль, январь — март и т. д.
При ежемесячных и квартальных авансовых платежах или только квартальных — Декларацию подают по итогам первого квартала, шести месяцев, девяти месяцев и по завершении года.
Срок, когда нужно направить Декларацию в налоговую инспекцию за отчетные периоды, — 25-е число месяца, следующего за отчетным кварталом или месяцем. Для Декларации по итогам года для всех налогоплательщиков установлен один дедлайн — не позднее 25 марта следующего за отчетным годом. Например, за 2025 год нужно успеть отчитаться не позже 25 марта 2026 года. При этом не имеет значения, как компания перечисляла авансовые платежи в течение года — каждый месяц или раз в квартал.
Существует два способа для сдачи Декларации (п. 3 ст. 80 НК):
На бумаге или в электронном виде — если в предшествующем году среднесписочная численность сотрудников составляла не больше 100 человек. Данное условие распространяется и на недавно созданные фирмы с численностью персонала до сотни сотрудников включительно. Выбор способа подачи отчета остается за организацией.
Электронная форма — обязательна тогда, когда среднесписочная численность превышает 100 человек за предыдущий год.
В случае, когда в отчетном периоде у бизнеса вообще отсутствовали поступления и затраты, форму Декларации также нужно предоставить — но она будет с нулевыми показателями.
Для справки: вместо Декларации с нулевыми показателями можно сдавать единую упрощенную декларацию. При этом с отчетности за периоды 2026 года действует новая форма ЕУД. Основание — приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@. В новой форме стало меньше страниц (страницу 002 убрали). Больше не нужно самостоятельно указывать вид налога, по которому отчитываетесь, и соответствующую главу НК.
Какие разделы в Декларации нужно заполнять
В составе Декларации, в том числе нулевой, обязательно должны быть следующие Разделы:
Остальные Разделы и страницы добавляйте в Декларацию только при наличии соответствующих сведений для внесения, например:
Подраздел 1.3 Раздела 1 и Лист 03 — если компания выступала налоговым агентом по налогу на прибыль. Например, организация перечислила дивиденды другим компаниям.
Приложение № 3 к Листу 02 — если компания продала основное средство, товары или имущественные права по объектам обслуживающих производств и хозяйств. А также если у организации в составе доходов есть поступления от передачи имущества в доверительное управление.
Приложение № 4 к Листу 02 — если необходимо отразить убытки прошлых периодов. Важно учитывать, что это приложение заполняется только в Декларации за I квартал и за год.
Приложение № 5 к Листу 02 — если в структуре компании есть обособленные подразделения.
Лист 04 — если в отчетном периоде были доходы, которые облагаются по специальным ставкам налога на прибыль.
Лист 05 — если компания проводила операции с ценными бумагами.
Лист 05.1 — если в отчетном периоде были операции с цифровой валютой, налоговая база по которым определяется отдельно.
Лист 07 — если компания в отчетном периоде получала благотворительную помощь, были целевые поступления или средства целевого финансирования.
1С:Бухгалтерия автоматизирует заполнение Декларации по налогу на прибыль: достаточно корректно вести учет и закрыть месяцы отчетного периода — программа сама подтянет данные в нужные строки, распределит доходы по видам и проверит контрольные соотношения перед отправкой.
В какой последовательности заполнять Разделы в Декларации по налогу на прибыль: лайфхак для бухгалтера
Чтобы упростить работу с отчетом, лучше заполнять его не по порядку, а в такой очередности:
Сначала раскройте доходы, расходы и виды операций в Приложениях № 1, 2 к Листу 02 и в других Приложениях и Листах, для которых есть данные за отчетный период.
На основе составленных Приложений и Листов заполните Лист 02.
Далее внесите данные в итоговый Раздел 1.
Титульный лист заполняют последним, когда внесли все данные во все Разделы.
Как заполнить Декларацию по налогу на прибыль в 2026 году
При заполнении Декларации ориентируйтесь на правила из Приложения № 2 к приказу ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830 (в редакции от 03.10.2025). Предлагаем пошаговую инструкцию, в которой рассмотрели основные моменты оформления отчета.
Титульный лист
Титульный лист стандартный — нужно внести основные реквизиты налогоплательщика:
ИНН и КПП — проставьте на каждой странице Декларации.
«Номер корректировки» — если это первичная Декларация, проставьте «0--», если уточненка — «1--», «2--» и т. д. по порядку.
«Налоговый период (код)» — укажите код из Приложения № 1 к Порядку заполнения. Если платите ежемесячные авансы из фактической прибыли, выбирайте соответствующий периоду код из диапазона 35–46.
«Представляется в налоговый орган (код)» — код налоговой инспекции, в которую сдаете отчет.
«По месту нахождения (учета)» — код из Приложения № 1 к Порядку заполнения. Например, «214» — для российских компаний, которые не относятся к крупнейшим налогоплательщикам, «220» — для обособленных подразделений.
«Полное наименование организации» — укажите точно так же, как прописано в уставе компании.
Если отчитываетесь за реорганизованную компанию или за организацию, которая изменила полномочия по уплате налога, выберите из Приложения № 1 к Порядку заполнения ИНН, КПП и код формы ее реорганизации (ликвидации).
Код государства налогового резидентства — это поле для зарубежных компаний. Российскому бизнесу заполнять не нужно.
«Номер контактного телефона» — нужно указать код города, не нужно использовать пробелы, ставить тире и скобки.
В заполненном отчете пронумеруйте страницы и укажите их количество.
Если прилагаете бумажную доверенность на человека, который представляет компанию, укажите сколько в ней страниц.
Руководитель или представитель по доверенности подписывает Декларацию с указанием даты подписания. Если отчет подписывает представитель, обязательно укажите реквизиты его доверенности. Для машиночитаемой доверенности (МЧД) укажите ее GUID.
Лист 02 с Приложениями
Случаи, когда Лист 02 заполнять не требуется:
Если отчитываетесь по месту нахождения филиала компании или другой «обособки».
Если декларируете исключительно прибыль КИК.
Если подаете Декларацию как налоговый агент, при этом сами налогоплательщиком по налогу на прибыль не являетесь (или освобождены от этого налога).
В остальных случаях Лист 02 обязателен. Если организация занимается несколькими направлениями бизнеса, каждое из которых имеет свою специфику в налогообложении, для каждого вида заполняйте отдельный Лист 02 и приложения к нему.
Приложения к Листу 02
Сначала заполните необходимые Приложения к Листу 02.
Приложение № 1 — состав доходов:
Строки 010–014 — выручка от реализации с расшифровкой по ее видам.
Строки 020–024 — выручка от продажи ценных бумаг.
Строка 027 — если была реализация предприятия как имущественного комплекса.
Строка 030 — заполняйте при реализации собственных ОС (из Приложения № 3 к Листу 02).
Строка 040 — итоговая сумма всех доходов от реализации.
Строки 100–109 — внереализационные доходы в разбивке по видам.
Приложение № 2 — расходы компании.
В Приложении № 2 отражайте:
По строкам 010–134 — прямые и косвенные расходы, связанные с производством и реализацией (по видам).
По строкам 200–208 — внереализационные траты.
По строкам 300–302 — убытки, которые отнесли к внереализационным расходам. Речь об убытках прошлых лет, которые обнаружили в текущем периоде, суммах безнадежных долгов.
При этом:
Строки 010–030 — не нужно заполнять при использовании кассового метода.
Строки 020–030 — заполняйте, если торговали покупным товаром (опт, мелкий опт, розница).
Строка 040 — косвенные расходы при методе начисления. Если применяете кассовый метод, отразите здесь расходы, фактически произведенные в отчетном периоде (п. 3 ст. 273, п. 1 ст. 318 НК).
Строки 041–055 — сумма из строки 040 в разбивке по видам затрат: налоги (кроме тех, которые не учитываются в базе по налогу на прибыль), сборы, страховые взносы, амортизационная премия по ОС, расходы с повышающими коэффициентами, НИОКР и т. п.
Строка 080 — перенесите показатель из строки 350 Приложения № 3 к Листу 02.
Строки 131–135 — амортизационные отчисления по ОС и НМА за период, при этом неважно, учтены ли объекты на последний день периода. Амортизационные отчисления также отражают в составе прямых или косвенных затрат.
Строки 400–403 — скорректируйте и расшифруйте по годам налоговую базу, если выявили ошибки прошлых лет, которые привели к излишнему начислению налога. Знак «минус» не применяйте.
Приложение № 3 — расходы по операциям, результаты которых учитывают в особом порядке.
Заполняйте Приложение № 3, если:
Продали амортизируемое имущество, в том числе основные средства (строки 010–060).
Были первоначальным кредитором при уступке права требования долга до наступления срока платежа (строки 100–150).
Получили доходы и несли расходы от реализации по обслуживающим производствам и хозяйствам (строки 180–201).
Получали доход и несли расходы в рамках договоров доверительного управления имуществом (строки 210–230).
Реализовали право на земельный участок, который купили у государства в период 2007–2011 годов (строки 240–260).
Строки 340–360 — подведите итоги по показателям выручки, расходов и убытков по операциям, отраженным в приложении. Распределите полученные суммы так:
из строки 340 — перенесите показатель в строку 030 Приложения № 1 к Листу 02;
из строки 350 — в строку 080 Приложения № 2 к Листу 02;
из строки 360 — в строку 050 Листа 02.
Приложение № 4 — расчет убытка прошлых лет, уменьшающего налоговую базу.
Этот раздел включайте в Декларацию только за I квартал и за год. По итогам других периодов его заполнять не нужно.
В строке 010 покажите остаток убытка за прошлые периоды, который на начало 2026 года еще не перенесли, а по строкам 040–130 отразите его в расшифровке по годам.
Покажите текущую налоговую базу (строка 140) и сумму убытка прошлых периодов, на которую ее уменьшаете в I квартале или по итогам года (строка 150).
Остаток неперенесенного убытка за прошлые периоды и убыток текущего года отразите в строке 160 годового отчета.
Приложение № 5 — распределение налога в региональные бюджеты.
Заполняйте Приложение № 5 (если в структуре компании есть обособленные подразделения):
По головной компании без учета «обособок».
По каждой «обособке» (или их группе), включая те из них, которые закрылись в текущем периоде.
Приложение № 7 — расчет инвестиционных вычетов.
Это Приложение заполняйте, если применяли федеральный (ФИНВ) или региональный (РИНВ) инвестиционный налоговый вычет:
По РИНВ заполняйте Разделы А (по головной компании и по каждой «обособке»), Б (если «обособок» нет), В (если «обособки» есть), Г (сумма, на которую можно уменьшить федеральную часть налога).
Если применяли ФИНВ, внесите данные в Раздел Д.
Листы 03 – 09 и Приложения
Листы 03–09 и Приложения к декларации № 1 и № 2 заполняйте только если в отчетном периоде были соответствующие операции:
Лист, приложение
Особенности заполнения
Лист 03
Заполняют налоговые агенты, включая спецрежимников:
Лист 04
Заполняйте, если:
На каждый вид дохода нужен отдельный Раздел 04.
Лист 05
Заполняйте, если проводили операции:
На каждый вид операции нужен отдельный Раздел 05.
Лист 05.1
Заполняйте, если были операции с цифровой валютой, налоговая база по которым определяется отдельно от общей базы.
Лист 06
Заполняют только налогоплательщики — негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Лист 07
Заполняйте, если получали и использовали целевые поступления.
Этот Лист включается только в годовую Декларацию.
Лист 08
Заполняйте, если проводили корректировки, связанные с ценообразованием, в отношении сделки или группы сделок (раздел V.1 НК).
На каждую сделку (группу однородных сделок) нужен отдельный Лист 08.
Этот Лист включается только в годовую Декларацию.
Лист 09 с Приложением № 1
Заполняйте, если получали как контролирующее лицо внереализационные доходы в виде прибыли КИК.
На каждую КИК нужен отдельный Лист 09.
В Приложении № 1 к Листу 09 отражается убыток КИК, на который уменьшается текущая база по налогу, и сумма убытка, переносимого на будущее.
Этот Лист включается только в годовую Декларацию. По остальным периодам его заполнять не нужно.
Приложение № 1 к Декларации
Заполняйте, если были доходы, не учитываемые по налогу на прибыль, или расходы, учитываемые в базе некоторыми налогоплательщиками (по перечню из Приложения № 3 к Порядку заполнения декларации).
Приложение № 2 к Декларации
Заполняйте, если являетесь стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений и включены в реестр соглашений (закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ).
Даже если вы уверены в учете, перед отправкой Декларации стоит убедиться, что она сформирована верно.
Лист 02
Когда вы внесли данные во все необходимые Приложения и Листы, подготовьте Лист 02:
1. «Признак налогоплательщика (код)» — укажите «01», если применяете стандартную ставку 25%. Если ваша налоговая ставка отличается, выберите соответствующий виду деятельности код из перечня ниже.
2. «Номер документа» (лицензии, соглашения и т. п.) указывайте, если относитесь к одной из категорий:
резидент ОЭЗ, СЭЗ, свободного порта Владивосток;
недропользователь новых морских месторождений углеводородов;
участник региональных инвестпроектов;
участник соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
3. Строки 010–120 — определите базу для расчета налога:
Строки 010, 020 — перенесите из строк 040 и 100 Приложения № 1 к Листу 02 доходы от реализации и внереализационные доходы.
Строки 030, 040 — перенесите из строк 130, 200 и 300 Приложения № 2 к Листу 02 суммы расходов от реализации, внереализационные расходы и приравненные к ним убытки.
Строка 050 — из строки 360 Приложения № 3 к Листу 02 перенесите убытки, не учитываемые в базе, либо учитываемые по-особому правилу (согласно ст. 268, 275.1, 276, 279, 323 НК).
7. Строка 060 — прибыль или убыток по итогам периода. Рассчитывается как сумма строк 010, 020, 050 минус строки 030 и 040. Отрицательный результат покажите со знаком «минус».
8. Строка 070 — доходы, которые исключаются из прибыли. Например, это доходы от участия в зарубежных компаниях, отраженные в листе 040 с кодами «21» и «22», и дивиденды от российских компаний.
9. Строка 100 — общая налоговая база, которая рассчитывается как разность строк 060, 070 Листа 02, 400 Приложения № 2 к Листу 02, плюс сумма строк 100 Листов 05, строка 550 Листа 05.1, строка 530 Листа 06, строки 050 Листов 08.
10. Строка 110 — убытки прошлых лет, на которые уменьшаете текущую базу.
11. Строка 120 — налоговая база для расчета налога (строка 100 минус строка 110). Если в строке 100 получено отрицательное значение, ставьте здесь «0».
12. Строки 150–160 — ставки налога на прибыль, с которыми работаете.
13. Строки 180–340 — расчет итоговой суммы налога.
14. Строки 350–390 заполняют участники специальных инвестпроектов и контрактов, резиденты ТОР, Арктической зоны РФ, резиденты свободного порта Владивосток, отделения иностранных компаний.
Раздел 1 с подразделами 1.1, 1.2, 1.3
Раздел 1 включает суммы налога на прибыль, которые нужно перечислить в бюджет:
Подраздел 1.1 — сюда переносите итоговые суммы налога или авансов к уплате либо к уменьшению в разбивке на федеральный и региональный бюджеты:
строка 040 (сумма к доплате) или 050 (сумма к уменьшению) — сумма налога, которую нужно заплатить в федеральный бюджет (из строки 270 или 280 Листа 02);
строка 070 или 080 — сумма налога, которую нужно заплатить в региональный бюджет — к доплате или уменьшению (из строки 271 или 281 Листа 02).
Подраздел 1.2 — при квартальных и ежемесячных авансовых платежах отражайте здесь ежемесячные авансы, которые нужно платить в течение квартала, следующего за отчетным, или в I квартале следующего года:
строки 120–140 — ежемесячные авансы в федеральный бюджет (каждая строка равна 1/3 от суммы по строке 300 или 330 Листа 02);
строки 220–240 — ежемесячные авансы в региональный бюджет (каждая строка равна 1/3 от суммы по строке 310 или 340 Листа 02).
Обратите внимание: если показатель каждой из трех строк не делится на 3 без остатка, остаток прибавляйте к последнему ежемесячному платежу по строке 140 или 240 соответственно.
Подраздел 1.3 — сюда вносите суммы налога по некоторым видам доходов, указанным в Листах 03, 04 и 09 Декларации. Например, компания — налоговый агент и удержала налог на прибыль с дивидендов юрлицам. На каждый вид дохода заполняйте отдельные строки 020–070:
Строка 020 — код вида дохода.
Строки 040–060 — налог, который нужно перечислить по каждому из трех сроков платежа. Если отчетный период — месяц, сумма к уплате будет в строке 040, а в строках 050, 060 будут нули.
Строка 070 — сумма налога, для которой не установлен ежемесячный срок уплаты статьей 287 НК.
Бесплатная книга «Отчетность 2026: как сдать без ошибок» от экспертов Scloud!
Практическое руководство, как корректно сформировать в 1С бухгалтерскую отчетность, 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1, Декларации по прибыли, НДС и УСН, отчетность в Росстат
Пример заполнения Декларации за I квартал 2026 года
ООО «Виктория» работает на основной системе и платит налог на прибыль по ставке 25% (8% — в федеральный бюджет, 17% — в региональный). Авансовые платежи уплачиваются по итогам каждого квартала.
I квартал 2026 года отработан с такими показателями:
1. Доходы:
10 000 000 руб. — реализация собственной продукции,
48 000 руб. — внереализационный доход (выявлен доход прошлых лет);
100 000 руб. — продан объект ОС с остаточной стоимостью 80 000 руб.
2. Расходы:
4 000 000 руб. — связанные с реализацией своей продукции (в том числе 120 000 руб. — амортизация ОС (линейный метод));
230 000 — косвенные расходы (начисленные налоги, страховые взносы);
70 000 руб. — прочие внереализационные расходы (проценты по кредиту банка).
За пределами РФ налоги ООО «Виктория» не платит, операций с цифровой валютой нет.
Налоговая база — 5 768 000 руб. Авансовые платежи по налогу за I квартал 2026 года — 1 442 000 руб. из них:
в федеральный бюджет (8%) — 461 440 руб.,
в региональный бюджет (17%) — 980 560 руб.
В Декларации за I квартал 2026 года необходимо заполнить:
Титульный лист;
подраздел 1.1 Раздела 1;
Лист 02;
приложения к Листу 02 № 1, № 2, № 3.
Декларацию заполнили так:
Разъяснения по частым ситуациям с отчетностью
Ситуация №1. Как показать в Декларации авансы по налогу при их ежеквартальной уплате?
При таком способе перечисления авансов в Листе 02 отчета за I квартал заполняйте поля:
180, 190, 200 — рассчитанный аванс за квартал (общая сумма и расшифровка на федеральную и региональную часть);
270, 271 — перенесите данные строк 190 и 200.
В декларациях за полугодие, 9 месяцев и год в Листе 02 заполните строки:
180, 190, 200 — аванс (налог) за отчетный (налоговый) период;
210, 220, 230 — показатели строк 180, 190, 200 предыдущего отчетного периода;
270 — аванс (налог), предназначенный для перечисления в федеральный бюджет (рассчитывается как строка 190 минус строка 220);
271 — аванс (налог), предназначенный для перечисления в региональный бюджет (рассчитывается как строка 200 минус строка 230).
Ситуация №2. В уже сданной декларации по прибыли нашли ошибку. Что делать?
В любом случае подавайте уточненную отчетность, если ошибка привела к уменьшению итоговой суммы налога. Если сумма к уплате оказалась завышенной — подача уточненки ваше право, а не обязанность.
При подаче уточненной декларации важно не только исправить цифры в отчете, но и убедиться в корректности данных в учетной системе.
Ситуация №3. Должны ли показатели Декларации совпадать с отчетом о финансовых результатах (ОФР)?
Одинаковыми между собой должны быть (при отсутствии прекращаемой деятельности):
значение ОФР из строки «Текущий налог на прибыль»;
значение декларации из строки 180 Листа 02 (сумма налога).
В остальных значениях возможны расхождения.
Если вы хотите работать без привязки к офису, вы сможете формировать и сдавать отчетность из любой точки мира, где есть интернет.
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFGaUELy
