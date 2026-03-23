Новая форма Декларации по налогу на прибыль в 2026 году: как заполнить, правила и подробная инструкция

Форма Декларации по налогу на прибыль в 2026 году: что нового в отчете

Обновленный бланк декларации можно найти в приказе налоговой службы от 2 октября 2024 года № ЕД-7-3/830@ (с учетом изменений, которые внес в установленную форму приказ от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@).

Основные отличия нового бланка декларации от прежнего:

1. Изменили штрихкоды.

2. В Листе 02 «Расчет суммы налога» обновили редакцию некоторых страниц, убрали строки 130, 170, 171 по региональной части налога с пониженной ставкой.

3. В Приложении № 4 к Листу 02 добавили новый код признака налогоплательщика «51» для операций с цифровой валютой. Также из Приложения № 4 исключили строки 135, 136, 151 и 161 о неперенесенном убытке по завершенным сделкам с обращающимися ценными бумагами.

4. Добавили новый Лист 05.1, предназначенный для отражения операций по сделкам с цифровыми активами (ЦВ). В нем фиксируются:

доходы, поступившие от указанных операций;

затраты на приобретение, майнинг и продажу ЦВ;

итоговая прибыль или убытки, база для расчета налога по сделкам с ЦВ.

5. В Листе 08 «Корректировки, связанные с ценообразованием» теперь есть новое поле для уникального номера контракта (кредитного договора). Сюда же добавили строки 060–095 для приравненных к дивидендам доходов нерезидентов.

6. Изменились соответствующие пункты Порядка заполнения.

7. Обновили электронный формат отчета.