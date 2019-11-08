За копейку не заблокируют! Или всё-таки да?

С 1 апреля 2020 года налоговики не будут блокировать счёт компаниям (ИП) за недоимку, если сумма долгов по налогам, взносам, пеням и штрафам не превышает 3 000 рублей.

А если задолженность составит 3000,01?

У большинства предпринимателей сейчас вопрос больше не к блокировке счёта, а к разблокировке после оплаты долга.

Этот процесс может занимать не один день, независимо от суммы долга.

И ещё, если же задолженность по налогам, взносам, пеням и штрафам не достигла лимита (т.е. не превысила 3 000 рублей) в течение трех лет, налоговики так же примут решение о взыскании долга на фактическую сумму... хоть на 1 рубль.

Для «физиков» минимальная сумма для выставления требования – не меньше 500 рублей.

Начисления налогов на меньшую сумму вы сможете увидеть лишь в Личном кабинете налогоплательщика ФЛ, либо через 3 года в ЕНУ.