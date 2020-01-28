Цифровизация налоговой - это «улица с двусторонним движением»?

Попробуйте отправить в налоговую документ не с Вашей ЭЦП или без неё — вот где начнётся экшн и аттракцион

А вот направление в адрес налогоплательщика различных Требований и Уведомлений, где в качестве подписавшего его — указывается одно должностное лицо, а ЭЦП «прикрепляется» другого (или вообще без таковой) вошло уже в норму.... а ведь такой документ считается не подписанным и не соответствующим порядку его оформления

Отделы выездных налоговых проверок ...такое чувство, что вообще не знают о существовании и обязанности заверения документов ЭЦП.... и все свои «хотелки» направляют обычной рассылкой по крайней мере в нашей, многострадальной области.

Обычная электронная рассылка (тип документооборота «ПисьмоНО») не признается надлежащей формой взаимодействия с налогоплательщиком.

Указанный подход соответствует положениям пункта 4 статьи 31, пункта 1 статьи 91 Налогового кодекса РФ, а также Приказам ФНС России от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@ и от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149@, которыми утверждены Порядки направления документов по телекоммуникационным каналам связи.

Более того, о необходимости исключения практики направления налогоплательщику документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота посредством типа документооборота «ПисьмоНО» указано в письмах ФНС России от 31.08.2015 № ПА-4-6/15346@ и от 13.02.2015 № ПА-4-6/2212@.

А ведь, согласно пункту 1 статьи 32 НК РФ налоговые органы обязаны соблюдать законодательство о налогах и сборах.

Должностные лица налоговых органов должны действовать в строгом соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными федеральными законами (пункт 3 статьи 33 НК РФ).

Таким образом, требуя от налогоплательщиков обязанности исполнения требований (уведомлений), налоговому органу в первую очередь необходимо самому обеспечить соблюдение им норм налогового законодательства.