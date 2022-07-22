Централизация бухучета. Зачем бюджетникам учиться?

Что такое централизованная бухгалтерия?

Централизованная бухгалтерия — это учреждение, выполняющее функции бухгалтерской службы (ведение бухгалтерского и налогового учета) сразу нескольких предприятий. Централизованная бухгалтерия может быть в виде:

Аутсорсинговой компании , с которой собственник бизнеса заключает договор на ведение учета. Отдельного юридического лица в рамках крупной корпорации, которое занимается исключительно финансовыми и бухгалтерскими вопросами всех компаний, входящих в корпорацию.

Заключая договор с централизованной бухгалтерией учреждение доверяет ей решение ряда вопросов:

работу с первичной документацией;

налоговый и бухгалтерский учет организации;

проведение расчетных процедур;

контроль за учетом и движением активов компании;

отчетность организации;

анализ финансовой деятельности компании.

Получается, что централизованная бухгалтерия объединяет в себе полный комплекс бухгалтерских услуг и немного экономических, в части анализа эффективности деятельности учреждения.

Централизованная бухгалтерия может вести как полный учет учреждения, так и частичный, например только по расчету заработной платы или только по контролю за движением ТМЦ. Все это прописывается в договоре на ведение полного или частичного централизованного учета.

Процесс наделения централизованной бухгалтерии полномочиями по ведению учета регламентируется Бюджетным кодексом, помимо прочего на централизованную бухгалтерию налагается ответственность за нарушения в отчетности или в учете каждого подконтрольного ей учреждения.

Важнейшая задача, которую решает централизованная бухгалтерия, — экономия средств учреждения и оптимизация кадрового состава, теперь можно не иметь целый штат бухгалтеров, который занимается разными задачами, достаточно поручить все это централизованной бухгалтерии за фиксированную плату.

Пресловутая оптимизация кадров заставила многих бухгалтеров задуматься, а как же остаться на рабочем месте при повсеместном введении централизованных бухгалтерий?

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