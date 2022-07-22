Обучение для бухгалтеров

Централизация бухучета. Зачем бюджетникам учиться?

Разберемся, что такое централизованная бухгалтерия и как сохранить свое рабочее место, если вы бухгалтер, а ваше учреждение вдруг меняет процессы ведения учета.

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Централизация бухучета. Зачем бюджетникам учиться?

Что такое централизованная бухгалтерия?

Централизованная бухгалтерия — это учреждение, выполняющее функции бухгалтерской службы (ведение бухгалтерского и налогового учета) сразу нескольких предприятий. Централизованная бухгалтерия может быть в виде:

  1. Аутсорсинговой компании, с которой собственник бизнеса заключает договор на ведение учета.
  2. Отдельного юридического лица в рамках крупной корпорации, которое занимается исключительно финансовыми и бухгалтерскими вопросами всех компаний, входящих в корпорацию.

Заключая договор с централизованной бухгалтерией учреждение доверяет ей решение ряда вопросов:

  • работу с первичной документацией;
  • налоговый и бухгалтерский учет организации;
  • проведение расчетных процедур;
  • контроль за учетом и движением активов компании;
  • отчетность организации;
  • анализ финансовой деятельности компании.

Получается, что централизованная бухгалтерия объединяет в себе полный комплекс бухгалтерских услуг и немного экономических, в части анализа эффективности деятельности учреждения.

Централизованная бухгалтерия может вести как полный учет учреждения, так и частичный, например только по расчету заработной платы или только по контролю за движением ТМЦ. Все это прописывается в договоре на ведение полного или частичного централизованного учета.

Процесс наделения централизованной бухгалтерии полномочиями по ведению учета регламентируется Бюджетным кодексом, помимо прочего на централизованную бухгалтерию налагается ответственность за нарушения в отчетности или в учете каждого подконтрольного ей учреждения.

Важнейшая задача, которую решает централизованная бухгалтерия, — экономия средств учреждения и оптимизация кадрового состава, теперь можно не иметь целый штат бухгалтеров, который занимается разными задачами, достаточно поручить все это централизованной бухгалтерии за фиксированную плату.

Пресловутая оптимизация кадров заставила многих бухгалтеров задуматься, а как же остаться на рабочем месте при повсеместном введении централизованных бухгалтерий?

  • Развивайтесь. Старайтесь не сидеть не месте и считать, что вы все уже знаете. Читайте специализированную литературу, посещайте бесплатные вебинары, общайтесь с коллегами из других секторов на форумах и конференциях, будьте в курсе последних изменений.
  • Повышайте свою квалификацию. Экономические науки, к которым относится и бухгалтерский учет, являются очень динамичными и быстро меняющимися, поэтому необходимо постоянно повышать свою квалификацию, чтобы оказаться на голову выше конкурентов.

Повысить квалификацию можно в Школе Главбуха госучреждения прямо сейчас. В Школе представлено более 20 программ различной спецификации, а также свыше 30 коротких экспресс-курсов, в которых разбирается одна конкретная тема. Например, бюджетная классификация. Ознакомится с перечнем программ и даже начать обучение можно в бесплатном доступе к Школе.

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Что дает повышение квалификации?

  1. Вы получите удостоверение или диплом о профессиональной переподготовке, а значит, при прочих равных условиях у вас будет больше преимуществ, подтвержденных документально;
  2. Вы будете в курсе всех последних законодательных изменений и тонкостей учета по отраслям;
  3. Вы заведете полезные знакомства. Обычно, при обучении создаются различные чаты, где вы можете пообщаться с коллегами, задать вопросы и найти единомышленников.
  4. Вы попадаете в Единый реестр бухгалтеров госсектора.

Что дает попадание в Единый реестр бухгалтеров госсектора?

  • Возможность отслеживать, какие компетенции сейчас востребованы у работодателей и, при необходимости, вовремя прокачивать свои профессиональные скиллы.
  • Учиться новому — проходить новые курсы, искать новые навыки и возможности.
  • Доказывать, что вы лучший — своеобразный рейтинг специалистов придает нотку соревновательности и вы не можете просто смотреть, как вас обгоняют.
  • Показывать свои достижения — формируйте портфолио из своих дипломов и удостоверений, которое будут видеть все;

  • Реестр смотрят будущие работодатели — это ваш шанс найти работу мечты.

Пройдите обучение в Школе Главбуха госучреждения и сможете работать по любой востребованной профессии. Выбор программы обучения зависит только от вас!

Если вы все еще думаете, стоит ли идти учиться, расскажем о востребованных навыках в бухгалтерской сфере:

  1. Бухгалтерская отчетность для бюджетных и автономных учреждений.
  2. Excel для бухгалтеров.
  3. Расчеты с подотчетными лицами.
  4. Расчет пособий ФСС в 2022 году.
  5. Резервы на отпуска в 1С.
  6. Настройка 1С для рассылки расчетных листов.

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У вас есть уникальная возможность целый год учиться сразу по 20 программам. На каждой программе вы прокачиваете или приобретаете как ключевые навыки, так и навыки профессионального роста, а по окончании получаете удостоверение о повышении квалификации или диплом о профпереподготовке установленного образца.

 

Школа Главбуха госучреждения
Школа Главбуха госучреждения
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