Профпереподготовка и повышение квалификации для бухгалтера. Когда нужны, а когда нет

Профессиональный стандарт бухгалтера

В 2019 году вступил в силу приказ Минтруда об утверждении нового профессионального стандарта бухгалтера. Этот стандарт содержит не только требования к знаниям и опыту, которые предъявляются к бухгалтеру, но и к процессу повышения квалификации.

Профессиональный стандарт предъявляет достаточно высокие требования не только к претендентам на звание «главного бухгалтера», но и на бухгалтера более низкого уровня квалификации (5 или 6).

К примеру, чтобы устроиться на работу бухгалтером 5 уровня, то есть новичком, необходимо иметь профильное среднее профессиональное образование (окончить колледж по специальности «бухгалтер») или среднее непрофильное образование и дополнительное профессиональное образование уже по профилю (пройти курс профессиональной переподготовки).

Помимо образования, стандарт предъявляет и требования к частоте обновления знаний бухгалтера, т. е. к повышении его квалификации. Так, главный бухгалтер должен проходить повышение квалификации ежегодно в объеме не менее 20 часов.

Кто обязан подчиняться требованиям профстандарта

Требования профессионального стандарта обязательны для государственных структур, банков, негосударственных пенсионных фондов и других организаций, которые перечислены в п. 4 ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Для остальных компаний профстандарт носит рекомендательный характер.

Если вы хотите работать в бюджетной организации, то вам просто необходимо иметь соответствующую квалификацию.

Школа Главбуха госучреждения готовит бухгалтеров по профстандартам. Возможно выбрать программу профессиональной переподготовки или повышение квалификации.

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Правила профессиональной переподготовки бухгалтера

Поговорим теперь об обязательных правилах для профессиональной переподготовки бухгалтера:

Вам необходимо иметь минимум среднее профессиональное образование ( любое, профильное или непрофильное ). Вы не сможете пойти на курсы профессиональной переподготовки не имея на руках диплома колледжа или вуза. Вам обязательно нужно пройти итоговую аттестацию по окончании обучения ( чаще всего это тест, реже — междисциплинарный экзамен ).

Профессиональная переподготовка дает новую профессию, а значит длительность обучения будет значительно дольше, чем на курсах повышения квалификации, но и на руки вы получите не удостоверение, а диплом о профессиональной переподготовке. Проходить ее нужно один раз, далее просто актуализировать знания на курсах повышения квалификации.

Школа Главбуха госучреждения предлагает пройти профессиональную переподготовку по следующим программам:

Бухгалтер по зарплате — система оплаты труда по современному законодательству.

Повышение квалификации для бухгалтера

Начиная с 6 уровня по профессиональному стандарту бухгалтер обязан повышать свою квалификацию ежегодно (не менее 20 часов в год).

Требования к повышению квалификации:

Наличие диплома колледжа или вуза. Прохождение итоговой аттестации.

Как вы уже заметили, требования, необходимые для прохождения курсов повышения квалификации не отличаются от требований, необходимых для профессиональной подготовки, с той лишь разницей, что проходить курсы повышения квалификации необходимо ежегодно для актуализации знаний, изучения изменений в законодательстве и подтверждения уровня своей квалификации.

Повышение квалификации краткосрочно — в среднем занимает от 16 до 120 часов, в зависимости от программы.

Школа Главбуха госучреждения предлагает широкий спектр программ повышения квалификации. Ознакомиться со всеми программами можно здесь. Вы можете начать обучение бесплатно и удостовериться, что оно точно вам подходит.

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Как выбрать образовательное учреждение?

Сегодня выбор мест, предоставляющих услуги по повышению квалификации бухгалтеров огромен. Важно обратить внимание на несколько факторов:

Наличие документов, необходимых для организации образовательной деятельности — лицензия, аккредитация, программы курсов.

Опыт работы — в компаниях, которые работают на рынке длительное время имеют большой опыт, а также наличие экспертов, готовых делиться своим опытом.

На что еще обратить внимание при выборе места обучения?

Программа обучения — внимательно ознакомьтесь с темами, которые будут предложены вам в процессе обучения.

Практика — есть ли на программе практические задания, ведь голая теория не самая интересная для изучения, тем более для бухгалтеров.

Форма обучения — сегодня работодатели не готовы отпускать своих специалистов на долго, поэтому наличие дистанционного формата обучения будет вам только на руку.

Возможность занесения в реестр профессиональных специалистов — если вы только ищете работу, то возможно, работодатель найдет вас именно в этом реестре .

Попадание в Единый реестр бухгалтеров госсектора позволяет:

отслеживать востребованные у работодателей компетенции и своевременно прокачивать профессиональные навыки;

учиться новому;

доказывать, что вы лучший специалист своей области;

формировать портфолио.

Профессиональный стандарт диктует обязательное повышение квалификации для всех бухгалтеров, работающих в государственном учреждении, поэтому не стоит затягивать с выбором программы. Большое число актуальных программ повышения квалификации здесь.