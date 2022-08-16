Обучение для бухгалтеров

Профпереподготовка и повышение квалификации для бухгалтера. Когда нужны, а когда нет

Ответ на вопрос «Зачем бухгалтеру учиться?» кажется очевидным — законодательство меняется с невероятной скоростью. Чтобы уследить за всеми изменениями и не растерять квалификацию, нужно учиться. Однако, сегодня меняются правила получения знаний — вводятся профстандарты, меняется процесс обучения.

Версия для печати
Профпереподготовка и повышение квалификации для бухгалтера. Когда нужны, а когда нет

Профессиональный стандарт бухгалтера

В 2019 году вступил в силу приказ Минтруда об утверждении нового профессионального стандарта бухгалтера. Этот стандарт содержит не только требования к знаниям и опыту, которые предъявляются к бухгалтеру, но и к процессу повышения квалификации.

Профессиональный стандарт предъявляет достаточно высокие требования не только к претендентам на звание «главного бухгалтера», но и на бухгалтера более низкого уровня квалификации (5 или 6).

К примеру, чтобы устроиться на работу бухгалтером 5 уровня, то есть новичком, необходимо иметь профильное среднее профессиональное образование (окончить колледж по специальности «бухгалтер») или среднее непрофильное образование и дополнительное профессиональное образование уже по профилю (пройти курс профессиональной переподготовки).

Помимо образования, стандарт предъявляет и требования к частоте обновления знаний бухгалтера, т. е. к повышении его квалификации. Так, главный бухгалтер должен проходить повышение квалификации ежегодно в объеме не менее 20 часов.

Кто обязан подчиняться требованиям профстандарта

Требования профессионального стандарта обязательны для государственных структур, банков, негосударственных пенсионных фондов и других организаций, которые перечислены в п. 4 ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Для остальных компаний профстандарт носит рекомендательный характер.

Если вы хотите работать в бюджетной организации, то вам просто необходимо иметь соответствующую квалификацию.

Школа Главбуха госучреждения готовит бухгалтеров по профстандартам. Возможно выбрать программу профессиональной переподготовки или повышение квалификации.

Оставьте заявку и получите бесплатный доступ на 6 дней.

Правила профессиональной переподготовки бухгалтера

Поговорим теперь об обязательных правилах для профессиональной переподготовки бухгалтера:

  1. Вам необходимо иметь минимум среднее профессиональное образование (любое, профильное или непрофильное). Вы не сможете пойти на курсы профессиональной переподготовки не имея на руках диплома колледжа или вуза.
  2. Вам обязательно нужно пройти итоговую аттестацию по окончании обучения (чаще всего это тест, реже — междисциплинарный экзамен).

Профессиональная переподготовка дает новую профессию, а значит длительность обучения будет значительно дольше, чем на курсах повышения квалификации, но и на руки вы получите не удостоверение, а диплом о профессиональной переподготовке. Проходить ее нужно один раз, далее просто актуализировать знания на курсах повышения квалификации.

Школа Главбуха госучреждения предлагает пройти профессиональную переподготовку по следующим программам:

Бухгалтер по зарплате — система оплаты труда по современному законодательству.

Повышение квалификации для бухгалтера

Начиная с 6 уровня по профессиональному стандарту бухгалтер обязан повышать свою квалификацию ежегодно (не менее 20 часов в год).

Требования к повышению квалификации:

  1. Наличие диплома колледжа или вуза.
  2. Прохождение итоговой аттестации.

Как вы уже заметили, требования, необходимые для прохождения курсов повышения квалификации не отличаются от требований, необходимых для профессиональной подготовки, с той лишь разницей, что проходить курсы повышения квалификации необходимо ежегодно для актуализации знаний, изучения изменений в законодательстве и подтверждения уровня своей квалификации.

Повышение квалификации краткосрочно — в среднем занимает от 16 до 120 часов, в зависимости от программы.

Школа Главбуха госучреждения предлагает широкий спектр программ повышения квалификации. Ознакомиться со всеми программами можно здесь. Вы можете начать обучение бесплатно и удостовериться, что оно точно вам подходит.

Повысить квалификацию можно в Школе Главбуха госучреждения прямо сейчас. В Школе представлено более 20 программ различной спецификации, а также свыше 30 коротких экспресс-курсов, в которых разбирается одна конкретная тема. Например, бюджетная классификация. Ознакомится с перечнем программ и даже начать обучение можно в бесплатном доступе к Школе.

Как выбрать образовательное учреждение?

Сегодня выбор мест, предоставляющих услуги по повышению квалификации бухгалтеров огромен. Важно обратить внимание на несколько факторов:

  • Наличие документов, необходимых для организации образовательной деятельности — лицензия, аккредитация, программы курсов.
  • Опыт работы — в компаниях, которые работают на рынке длительное время имеют большой опыт, а также наличие экспертов, готовых делиться своим опытом.

На что еще обратить внимание при выборе места обучения?

  • Программа обучения — внимательно ознакомьтесь с темами, которые будут предложены вам в процессе обучения.
  • Практика — есть ли на программе практические задания, ведь голая теория не самая интересная для изучения, тем более для бухгалтеров.
  • Форма обучения — сегодня работодатели не готовы отпускать своих специалистов на долго, поэтому наличие дистанционного формата обучения будет вам только на руку.
  • Возможность занесения в реестр профессиональных специалистов — если вы только ищете работу, то возможно, работодатель найдет вас именно в этом реестре.

Попадание в Единый реестр бухгалтеров госсектора позволяет:

  • отслеживать востребованные у работодателей компетенции и своевременно прокачивать профессиональные навыки;
  • учиться новому;
  • доказывать, что вы лучший специалист своей области;
  • формировать портфолио.

Профессиональный стандарт диктует обязательное повышение квалификации для всех бухгалтеров, работающих в государственном учреждении, поэтому не стоит затягивать с выбором программы. Большое число актуальных программ повышения квалификации здесь.

Школа Главбуха госучреждения
Школа Главбуха госучреждения
Постройте Ваш индивидуальный план развития в профессии

Повышение квалификации

Госзакупки

Что делать, если компания не способна исполнить госконтракт по № 44-ФЗ или № 223-ФЗ

Антикризисные поправки в законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ внесли в марте. А в апреле чиновники Минфина объяснили, какие особенности учитывать при корректировке госконтракта из-за непредвиденных или особых обстоятельств.

Что делать, если компания не способна исполнить госконтракт по № 44-ФЗ или № 223-ФЗ
Аудит

Самое опасное заблуждение про аудит в 2022 году

Часто руководители да и гл. бухгалтеры компаний полагают, что «раз прошел аудит, есть положительное аудиторское заключение, то проблем с налоговой быть не должно, а если какие-то санкции и будут – то это уже проблема аудиторов, т. к. это они недосмотрели, должны быть какие-то аудиторские гарантии и налоговая защита». Но так ли это?

Самое опасное заблуждение про аудит в 2022 году

Мероприятия

Разместить
ЕАЭС

В какой момент компания вправе предъявить к вычету НДС при импорте товара из ЕАЭС

Не торопитесь возмещать НДС, когда ввозите товар из стран ЕАЭС. Даже если налог уплачен, а товар учтен. Здесь действуют особые правила для вычета. Есть алгоритм, который подскажет, какой период для возмещения налога правильный.

В какой момент компания вправе предъявить к вычету НДС при импорте товара из ЕАЭС
ЭДО

Новые правила для электронных счетов-фактур с 1 октября 2022 года

С 1 июля 2021 года порядок работы с электронными счетами-фактурами регулируется приказом Минфина от 05.02.2021 № 14н. Этим порядком предусмотрены правила выставления и получения счетов-фактур в электронном виде при реализации прослеживаемых товаров, а также правила составления зашифрованных счетов-фактур.

Новые правила для электронных счетов-фактур с 1 октября 2022 года
Экономические преступления

На предпринимателей планируют быстрее заводить уголовку по неуплате налогов

Сейчас действует запрет на возбуждение уголовного дела по налоговым преступлениям без информации от налоговиков. Следственный комитет хочет вернуть возможность заводить уголовные дела без сроков ФНС.

Читать еще