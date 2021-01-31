Мошенники сыграли на дефиците: cтарая схема работает снова

Глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин о том, как дефицит с PlayStation5 возродил забытую мошенническую схему.

Сын моего приятеля Валеры в начале декабря попросил у Деда Мороза игровую приставку PlayStation5, пообещав в ответ хорошо себя вести и получать пятерки весь год. И в итоге Валера сначала сам, потом с подключением друзей пытался реализовать его мечту. Но — приставка, и без того стоящая около 40 тысяч, в зависимости от конфигурации, подавалась в магазинах по предзаказу с неочевидным сроком поставки. Оставался единственный вариант — перекупщики на сайтах частных объявлений, где стоимость приставок доходила до 90 тыс. И если и попадалось более дешевое предложение, то за приставкой буквально выстаивалась очередь ....

Все это я рассказываю потому, что дефицит на дорогостоящий товар возродил уже хорошо забытую схему мошенничества, на которую желающие купить что-то бесценное и редкое попадаются в большом количестве.

Представьте моего Валеру, который уже обежал все магазины электроники в городе, просмотрел пару десятков с объявлениями о продаже приставок за 80-90 тыс. (половина из которых уже неактуальна) и случайно увидел PlayStation5 за 50 тыс., новую, но в другом регионе и с возможностью отправки посылкой. Очевидно, что Валера сделает все, чтоб купить заветный подарок от Деда Мороза. Чем и пользуются мошенники.

Продавец потенциальному покупателю рассказывает, что можно провести сделку через сервис «Безопасная покупка», с доставкой от агрегатора бесплатных объявлений. Но есть вариант купить товар дешевле. Если провести оплату товара с виртуальной карты электронного кошелька, то можно получить большой кешбэк в размере до 10%. И продавец называет вполне легального оператора электронных кошельков, дающего такую скидку.

Желающий получить подешевле заветную игровую приставку заходит на легальный сайт и открывает себе совершенно легальный кошелек. И все это под диктовку продавца. Затем он получает смс с подтверждением открытого кошелька. И — второе СМС с номером своей виртуальной карты. Человек заходит в свой кошелек, переводит деньги на свою карту и... прощается с ними навсегда.

В этой мошеннической схеме вторая смс — подделка, карта на самом деле к электронному кошельку не привязана и принадлежит мошенникам. Эта схема известна с 2018 года, но сейчас, на фоне дефицита PlayStation5, она получила второе дыхание.

Валера нарвался как раз на такого продавца, но отделался легким испугом.— он позвонил мне и поинтересовался — может ли оператор электронного кошелька выслать номер карты в СМС. И после моего четкого и решительного «нет», а также сообщение об отсутствии кешбэков в 10% при переводе на карту физлица он прекратил диалог с продавцом и оставил заявку в магазине.

Но, к сожалению, знаю случаи с совершенно иным исходом. И их количество увеличивается.

Будьте бдительны, особенно при покупке с рук через сайты объявлений.