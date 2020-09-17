Как отдать всё заработанное (и даже незаработанное) налоговой, если вы торгуете акциями

Описываемые проблемы касаются только валютных акций. Если у вас их нет, можете спокойно вздохнуть уже сейчас. Но дочитать всё же рекомендую - для общего развития.💰

Дочитав до конца, вы узнаете:

Как можно отдать налоговой гораздо больше 13%.🤦‍♂️ Как можно заплатить налог на прибыль... с убытка.😱 Что делать, чтобы не.

Итак... Каждый инвестор платит НДФЛ с прибыли. То есть купил акцию за 1000 руб., продал за 1100, значит, получил прибыль 100 руб. и отдай государству 13%. В рублях это всё прозрачно.

Но с валютой есть огромной важности момент. И покупка, и продажа учитывается не в валюте, а в пересчёте на рубли по курсу ЦБ! Т.е. купил акцию за $1000, продал за $1100, но для налоговой прибыль не равна $100. А равна она 1100 на курс на дату продажи минус 1000 на курс на дату покупки!

Пример Я купил 100 акций $DAL 9 июня. Цена за акцию $34.2, я отдал $3420. Курс был 68.3 руб. за $. Сегодня я могу продать эти 100 акций за те же $34.2. Ноль прибыли? Мне да, но налоговой - нет. Потому что курс уже 75 руб.! То есть в рублях я отдал 233590, а получу 256500. И должен буду заплатить налог 2980 рублей! При нулевой прибыли в долларах!

Ещё интереснее, если я решу закрыть небольшой убыток и продать эти акции по $34! В долларах я получу убыток $20. Но для налоговой это будет прибыль! И заплатить мне придётся 2783 рубля налогов. С убытка!😱🤦‍♂️🤮

Страшно? И мне) Но можно победить в этой войне.

1. Перед продажей долларовых акций посчитайте налоговую базу. Формула такая:

(Цена продажи * курс на сегодня — Цена покупки * курс на дату покупки) * количество * 0.13

Если курс сильно вырос, есть риск отдать всё (и даже больше) налоговой.

2. Пройдитесь по всему портфелю и посчитайте по формуле все акции в $. Найдите те, где убыток будет даже в рублях (т.е. которые сейчас в большом минусе в долларах). Продайте их все и тут же купите их обратно. Что это даст? Налоговая база считается по итогам года. Из всей прибыли вычитается весь убыток за год. И благодаря тому, что у вас в истории будет такая вот убыточная запись, вы уменьшите свои налоги. Акции останутся у вас, вы потеряете комиссию и гэп между продажей и покупкой (обычно это мизер). На тарифе Трейдер это гораздо лучше делать, чем на Инвесторе, но если вы активно торгуете, то было бы странно сидеть на Инвесторе.

В зоне риска - все покупатели долларовых акций.

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