Рублю не хватает поддержки со стороны продаж валютной выручки экспортеров

Курс доллара на Мосбирже вырос к рублю в среду до 120,00, евро подорожал против российской валюты до 127 рублей. Утром в четверг рубль колебался в диапазоне 119–121 за доллар. Евро утром на торгах в валютной секции Мосбиржи опускался до 126 рублей, но затем вырос до 132 рублей. Таким образом, мы видим, что рубль продолжает оставаться под давлением.

По данным Банка России, темпы изъятия депозитов из банковской системы падают последние четыре рабочих дня. Резкое повышение ставок по депозитам начинает работать, успокаивая население. В 2014 году такой шаг ЦБ был весьма действенным. Возобновление торгов на российском фондовом рынке также могло бы способствовать стабилизации курса рубля.

Основная проблема для рубля заключается в неравномерном поступлении продаваемой на рынке валютной выручки. Напомним, требование обязательных продаж 80% валютной выручки для национальных экспортеров было введено на прошлой неделе.

К этому добавляется проблема инфляции. Недельная инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 2,22% с 0,45% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,46%, сообщил в среду Росстат. Инфляция в России в феврале 2022 года ускорилась до 1,17% с 0,99% в январе, а в годовом выражении — до 9,15% с 8,73% месяцем ранее. Последний раз инфляция в годовом выражении выше 9% фиксировалась в январе 2016 года, когда она достигла значения 9,8%.

Пока же рубль будет, видимо, оставаться под давлением, хотя среднесрочные перспективы на фоне отказала Евросоюза отказаться от сырьевого эмбарго повышают шансы на стабилизацию курса. Ожидаемый торговый диапазон ближайших дней 130 — 110 рублей за доллар и 140 — 120 рублей за евро.

Индекс доллара по итогам среды продемонстрировал максимальное внутридневное снижение за 16 месяцев, а евро показал за сутки самое сильное ралли с марта 2020 года. Защитные валюты были накануне под давлением на фоне возвращения аппетита к риску. Настроения на рынке улучшились после новости о переговорах глав МИД России и Украины. Также позитивное влияние на рынок оказал отказ Евросоюза вводить запрет на импорт российской нефти и газа.

Утром в четверг, 10 марта, доллар вновь укреплялся против большинства основных конкурентов в преддверии публикации данных по инфляции в США за февраль. Как ожидается, индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,8% к январю и на 7,9% к февралю предыдущего года.

Также в фокусе заседание ЕЦБ в четверг. На фоне угрозы стагфляции или даже рецессии в еврозоне участники рынка ожидают, что ЦБ Европы отложит повышение ставок до конца года.