Бесплатный практический вебинар Школы Бухгалтеров Александры Ремневой «Учет затрат и классификация расходов»

Бесплатный практический вебинар «Учет затрат и классификация расходов». Без сложной теории — только логика учета, реальные примеры и ответы на ваши вопросы.

🎁 Подарок за регистрацию — схема «Классификация расходов в бухгалтерском учете».

На вебинаре мы разберем логику учета, чтобы вы понимали не только как сделать проводку, но и почему именно так.

После вебинара вы будете понимать:

Чем отличаются прямые и косвенные расходы.

Как определить корректный счет учета затрат.

Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры.

Как проверить себя и работать с «чистой» обороткой.

Как принимать решения самостоятельно, а не полагаться только на программу.

Как разобраться в логике учета, чтобы понимать каждую операцию, а не просто запоминать проводки.

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