Бесплатный практический вебинар Школы Бухгалтеров Александры Ремневой «Учет затрат и классификация расходов»

Бесплатный практический вебинар «Учет затрат и классификация расходов». Без сложной теории — только логика учета, реальные примеры и ответы на ваши вопросы.
2 часа практики в прямом эфире.
Примеры из разных видов деятельности.
Работа в 1С:Предприятие 8.3.
Ответы на вопросы.
🎁 Подарок за регистрацию — схема «Классификация расходов в бухгалтерском учете».
На вебинаре мы разберем логику учета, чтобы вы понимали не только как сделать проводку, но и почему именно так.
После вебинара вы будете понимать:
Чем отличаются прямые и косвенные расходы.
Как определить корректный счет учета затрат.
Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры.
Как проверить себя и работать с «чистой» обороткой.
Как принимать решения самостоятельно, а не полагаться только на программу.
Как разобраться в логике учета, чтобы понимать каждую операцию, а не просто запоминать проводки.
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Программа мероприятия
За 2 часа в прямом эфире разберем:
Понятия «затраты» и «расходы»: в чем отличие и когда они применяются.
Счета учета затрат и их использование в разных видах деятельности.
Порядок распределения косвенных расходов.
Правила списания прямых расходов в себестоимость.
Использование возможностей «1С:Предприятие 8.3» для корректного отражения затрат в разных видах деятельности.
Будет много живых примеров из разных видов деятельности и практической работы в 1С.
Практический вебинар будет полезен
Бухгалтерам. Чтобы систематизировать знания об учете затрат, разобраться в сложных ситуациях и увереннее принимать самостоятельные учетные решения.
Главным бухгалтерам и руководителям. Для выстраивания единого подхода к учету затрат, контроля учетных процессов и принятия обоснованных решений в нестандартных ситуациях.
Как пройдет вебинар
2 часа практики в прямом эфире. Разберем логику учета затрат без лишней теории.
Примеры из разных видов деятельности. Покажем, как организовать учет затрат на практике.
Ответы на ваши вопросы. Сможете задать свой вопрос Александре прямо в эфире.
Практика в 1С. Покажем отражение операций в «1С:Предприятие 8.3».
Презентация-конспект в подарок. Участники эфира получат материал с примерами и скриншотами из 1С.
Разбор типичных ошибок. Покажем частые ошибки в учете затрат и способы их избежать.
Спикер
Вебинар проводит Александра Ремнева:
Основатель и эксперт Школы Бухгалтеров.
Профессиональный бухгалтер с высшим экономическим образованием.
+ 20 лет опыта и практики в области бухгалтерского учета, налогообложения и взаимодействия с контролирующими органами.
Более 15 лет руководитель крупной аутсорсинговой компании «Бухгалтерское бюро».
Автор онлайн-курсов и тренингов для бухгалтеров.
Бесплатный практический вебинар «Учет затрат и классификация расходов»
На вебинаре мы разберем логику учета, чтобы вы понимали не только как сделать проводку, но и почему именно так
Реклама: ООО «ШКОЛА БУХГАЛТЕРОВ», ИНН 5609083764, erid: 2W5zFHNMZqs
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