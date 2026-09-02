Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
💯 Бесплатная диагностика знаний ребенка в «100балльном репетиторе» 💯
ШКОЛА БУХГАЛТЕРОВ АЛЕКСАНДРЫ РЕМНЕВОЙ
Вебинары для бухгалтеров
Читать 2 мин
Бесплатный практический вебинар Школы Бухгалтеров Александры Ремневой «Учет затрат и классификация расходов»

Бесплатный практический вебинар Школы Бухгалтеров Александры Ремневой «Учет затрат и классификация расходов»

Этот вебинар — не про запоминание проводок! Будем разбирать логику формирования и признания затрат: почему расходы классифицируются именно так, как это влияет на учет и как использовать возможности 1С:Предприятие 8.3 для корректного отражения операций.

625 просмотров25 открытий

Бесплатный практический вебинар «Учет затрат и классификация расходов». Без сложной теории — только логика учета, реальные примеры и ответы на ваши вопросы.

  • 2 часа практики в прямом эфире.

  • Примеры из разных видов деятельности.

  • Работа в 1С:Предприятие 8.3.

  • Ответы на вопросы.

🎁 Подарок за регистрацию — схема «Классификация расходов в бухгалтерском учете».

На вебинаре мы разберем логику учета, чтобы вы понимали не только как сделать проводку, но и почему именно так

После вебинара вы будете понимать: 

  • Чем отличаются прямые и косвенные расходы.

  • Как определить корректный счет учета затрат.

  • Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры.

  • Как проверить себя и работать с «чистой» обороткой.

  • Как принимать решения самостоятельно, а не полагаться только на программу.

  • Как разобраться в логике учета, чтобы понимать каждую операцию, а не просто запоминать проводки.

Зарегистрироваться

Программа мероприятия

За 2 часа в прямом эфире разберем:

  • Понятия «затраты» и «расходы»: в чем отличие и когда они применяются.

  • Счета учета затрат и их использование в разных видах деятельности.

  • Порядок распределения косвенных расходов.

  • Правила списания прямых расходов в себестоимость.

  • Использование возможностей «1С:Предприятие 8.3» для корректного отражения затрат в разных видах деятельности.

Будет много живых примеров из разных видов деятельности и практической работы в 1С.

Практический вебинар будет полезен

  • Бухгалтерам. Чтобы систематизировать знания об учете затрат, разобраться в сложных ситуациях и увереннее принимать самостоятельные учетные решения.

  • Главным бухгалтерам и руководителям. Для выстраивания единого подхода к учету затрат, контроля учетных процессов и принятия обоснованных решений в нестандартных ситуациях.

Как пройдет вебинар

  • 2 часа практики в прямом эфире. Разберем логику учета затрат без лишней теории.

  • Примеры из разных видов деятельности. Покажем, как организовать учет затрат на практике.

  • Ответы на ваши вопросы. Сможете задать свой вопрос Александре прямо в эфире.

  • Практика в 1С. Покажем отражение операций в «1С:Предприятие 8.3».

  • Презентация-конспект в подарок. Участники эфира получат материал с примерами и скриншотами из 1С.

  • Разбор типичных ошибок. Покажем частые ошибки в учете затрат и способы их избежать.

Спикер

Бесплатный практический вебинар Школы Бухгалтеров Александры Ремневой «Учет затрат и классификация расходов»

Вебинар проводит Александра Ремнева:

  • Основатель и эксперт Школы Бухгалтеров.

  • Профессиональный бухгалтер с высшим экономическим образованием.

  • + 20 лет опыта и практики в области бухгалтерского учета, налогообложения и взаимодействия с контролирующими органами.

  • Более 15 лет руководитель крупной аутсорсинговой компании «Бухгалтерское бюро».

  • Автор онлайн-курсов и тренингов для бухгалтеров.

Бесплатный практический вебинар «Учет затрат и классификация расходов»

На вебинаре мы разберем логику учета, чтобы вы понимали не только как сделать проводку, но и почему именно так

Реклама: ООО «ШКОЛА БУХГАЛТЕРОВ», ИНН 5609083764, erid: 2W5zFHNMZqs

Информации об авторе

ШКОЛА БУХГАЛТЕРОВ АЛЕКСАНДРЫ РЕМНЕВОЙ

ШКОЛА БУХГАЛТЕРОВ АЛЕКСАНДРЫ РЕМНЕВОЙ

Помогаем бухгалтерам расти в профессии и работать с удовольствием!

3 подписчика1 пост

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка