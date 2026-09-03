Смена категории в военном билете: 2 варианта
Мне и моим коллегам регулярно поступают запросы, связанные с оказанием юридической помощи для смены категории годности в военном билете.
Поэтому в этой статье я собрала все необходимые разъяснения по этому вопросу. Они помогут большей части читателей разобраться со своей ситуацией самостоятельно и не тратить свое время на то, что не принесет результата.
В своих рассуждениях буду опираться на нормы действующего законодательства, а именно:
52 статью федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе".
Именно в них объясняется, можно ли поменять категорию в военном билете.
Всего существует 2 ситуации, при которых гражданину может понадобиться смена группы здоровья к армии. Во-первых, если он ранее был освобожден от призыва на срочную службу и зачислен в запас, но сейчас хочет ее пройти. Сразу скажу, что закон это разрешает.
Во-вторых, когда здоровье мужчины ухудшилось, и он хочет сменить свою категорию «А» или «Б» на более низкую. По этому вопросу я дам пояснение в следующей главе.
В зависимости от того, какое у человека здоровье, в его военном билете может быть одна из четырех категорий годности:
«А» (годен к военной службе),
«Б» (годен с незначительными ограничениями),
«В» (ограниченно годен),
«Д» (не годен).
Между ними есть отличия. Так, категория «А» утверждается тем, у кого идеальное здоровье. «Б» - тем, у кого есть болезни легкой степени тяжести. Владельцы военников с этими группами либо прошли срочную службу, либо получили их по достижению непризывного возраста.
Что касается категорий «В» и «Д» - их утверждают по болезням средней или высокой степени тяжести тем гражданам, которые были освобождены от призыва по состоянию здоровья.
Получить больше информации обо всех группах здоровья можно в нашей статье: категории годности к военной службе.
Порядок смены категории годности
Теперь перейдем к практическим ответам. Начнем с ситуации, когда у мужчины есть военный билет с категорией «В». Он вправе ее сменить, но в этом вопросе есть особенности:
Мужчина должен быть призывного возраста (от 18 до 30 лет).
Такая возможность предусмотрена для тех, кто намерен пройти военную службу. Если по результатам освидетельствования человеку утвердят категорию «А» или «Б», он будет подлежать призыву.
Пункты, на которые я ссылаюсь, прямо прописаны в 52 статье ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Цитирую:
Гражданин в возрасте от 18 до 30 лет, освобожденный от призыва на военную службу в связи с признанием его ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, вправе пройти медицинское освидетельствование для определения его годности к военной службе в соответствии со статьей 5.1 настоящего Федерального закона. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежит призыву на военную службу на общих основаниях.
Для реализации этого плана необходимо обратиться в свой комиссариат и написать заявление с просьбой провести медицинское переосвидетельствование. По его результатам и будет вынесено новое решение о категории годности.
Когда можно изменить категорию годности «А» или «Б» в военном билете
А вот с изменением категорий «А» или «Б» на «В» или «Д» ситуация иная.
Если мы откроем Постановлению Правительства РФ "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", то увидим, что медицинское освидетельствование проводится только в следующих случаях:
Первоначальная постановка на воинский учет и призыв на военную службу.
Поступление на военную службу по контракту, на приравненную службу.
Поступление в военно-учебные заведения.
Военные сборы.
Поступление на альтернативную гражданскую службу.
Пребывание в добровольческих формированиях.
Также медицинское освидетельствование проводится в отношении действующих военнослужащих.
При этом Положение не предусматривает ситуации, в которой гражданин, находящийся в запасе, мог бы по собственной инициативе обратиться в военкомат исключительно с целью пересмотра установленной ему категории годности.
Отсюда и мой юридический вывод: владельцы военных билетов с категориями «А» или «Б» не имеют права изменить группу здоровья по собственной инициативе. Это правило распространяется и на тех, кто находится в пределах призывного возраста (18-30 лет) и на тех, кто старше.
При этом существуют ситуации, когда категория «А» или «Б» может быть изменена, но только в случае, если в отношении гражданина, который находится в запасе, осуществляется какой-то из видов призыва. Например, призыв на военные сборы. Об этом поговорим в заключительной главе.
Как выносят решение о новой категории годности
Предположим, что у мужчины есть военный билет с категорией «Б», который он получил по результатам прохождения срочной службы и сегодня его вызвали повесткой на военные сборы.
Перед прохождением сборов мужчина должен будет пройти медкомиссию в военкомате, чтобы актуализировать данные о своем текущем состоянии здоровья, которые за эти годы могло измениться.
Решение о категории годности выносят на основании 565 Постановления Правительства. Ознакомиться с последней редакцией этого документа можно здесь — Расписание болезней.
Документ содержит 88 статей, каждая из которых представлена в виде таблицы. Таблицы, в свою очередь, состоят из трех граф.
I графа — для граждан, которые только становятся на воинский учет или подлежат призыву на срочную военную службу.
II графа — для военнослужащих по призыву, а также граждан в запасе без офицерских званий.
III графа — для военнослужащих по контракту, офицеров в запасе, а также граждан при поступлении на контрактную службу.
Таким образом, если мужчина уже получил военный билет и находится в запасе, при повторном освидетельствовании категория годности будет определяться по II или III графе — в зависимости от его воинского звания и статуса. Вторая графа для рядовых в запасе, третья – для офицеров.
И это принципиально важно: ведь при одном и том же заболевании категория годности может отличаться в зависимости от того, по какой графе проводится освидетельствование.
Рассмотрим это на конкретном примере — статья 68 Расписания болезней, посвященная плоскостопию и другим деформациям стопы.
Статья расписания болезней
Наименование болезней, степень нарушения функции
Категория годности к военной службе
I графа
II графа
III графа
68
Плоскостопие и другие деформации стопы:
а) со значительным нарушением функций
Д
Д
Д
б) с умеренным нарушением функций
В
В
Б (В — ИНД)
в) с незначительным нарушением функций
В
В
Б
г) при наличии объективных данных без нарушения функций
Б-3
Б
А
Так, при плоскостопии 3 степени с незначительным нарушением функций по I и II графам предусмотрена категория «В», то есть ограниченно годен к военной службе. А по III графе в этом же случае может быть установлена категория «Б» — годен с незначительными ограничениями.
Получается, что с этим заболеванием рядовой запаса получит «В», а офицер – «Б».
Получить больше информации о плоскостопии и о том, как этот диагноз влияет на призыв, можно в статье: берут ли в армию с плоскостопием.
Еще один пример — 66 статья Расписания болезней, которая описывает заболевания позвоночника и их последствия.
Статья расписания болезней
Наименование болезней, степень нарушения функции
Категория годности к военной службе
I графа
II графа
III графа
66
Болезни позвоночника и их последствия:
а) со значительным нарушением функций
Д
Д
Д
б) с умеренным нарушением функций
В
В
В
в) с незначительным нарушением функций
В
В
Б
г) фиксированный сколиоз II степени с углом искривления позвоночника 11 — 17 градусов, без нарушения функций
Б-4
Б
Б
д) при наличии объективных данных без нарушения функций
Б-3
Б
А
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
Из статьи видно, что со сколиозом 2 степени с незначительным нарушением функций:
Молодой человек, подлежащий призыву на срочную службу, получит категорию «В»
Рядовой запаса – «В»
Офицер запаса – «Б»
В сухом остатке решение о новой категории годности для граждан, находящихся в запасе с группами «А» или «Б», зависит от 2 факторов: текущее состояние здоровья мужчины и его звания в военном билете.
При этом напомню, что мужчины с «А» или «Б» могут поменять группу здоровья только в тех случаях, когда в отношении их проводится какой-то из видов призыва.
Итоги статьи
Ответ на вопрос, можно ли поменять категорию в военном билете, следующий: в большинстве случаев — нет.
Изменить категорию «В» можно, если мужчина находится в возрасте от 18 до 30 лет и хочет пройти военную службу. Для этого он может пройти добровольное медицинское освидетельствование.
А вот если у мужчины стоит категория «А» или «Б», просто так изменить ее на «В» или «Д» нельзя. Даже если состояние здоровья ухудшилось, обратиться в военкомат только для смены группы здоровья не получится. Единственный вариант для таких ситуаций – это смена категории годности во время какого-то из видов призыва: военные сборы, контракт и так далее.
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