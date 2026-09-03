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Служба Помощи Призывникам
Воинский учет
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Можно ли поменять категорию в военном билете

Можно ли поменять категорию в военном билете

Меня зовут Екатерина Михеева, и я юрист в сфере военного и медицинского права, а также руководитель Службы Помощи Призывникам. В своей публикации я расскажу, в каких случаях можно поменять категорию в военном билете, а в каких — нет.

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Смена категории в военном билете: 2 варианта

Мне и моим коллегам регулярно поступают запросы, связанные с оказанием юридической помощи для смены категории годности в военном билете.

Поэтому в этой статье я собрала все необходимые разъяснения по этому вопросу. Они помогут большей части читателей разобраться со своей ситуацией самостоятельно и не тратить свое время на то, что не принесет результата.

В своих рассуждениях буду опираться на нормы действующего законодательства, а именно:

  • 52 статью федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

  • Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе".

Именно в них объясняется, можно ли поменять категорию в военном билете.

Всего существует 2 ситуации, при которых гражданину может понадобиться смена группы здоровья к армии. Во-первых, если он ранее был освобожден от призыва на срочную службу и зачислен в запас, но сейчас хочет ее пройти. Сразу скажу, что закон это разрешает.

Во-вторых, когда здоровье мужчины ухудшилось, и он хочет сменить свою категорию «А» или «Б» на более низкую. По этому вопросу я дам пояснение в следующей главе.

В зависимости от того, какое у человека здоровье, в его военном билете может быть одна из четырех категорий годности:

  • «А» (годен к военной службе),

  • «Б» (годен с незначительными ограничениями),

  • «В» (ограниченно годен),

  • «Д» (не годен).

Между ними есть отличия. Так, категория «А» утверждается тем, у кого идеальное здоровье. «Б» - тем, у кого есть болезни легкой степени тяжести. Владельцы военников с этими группами либо прошли срочную службу, либо получили их по достижению непризывного возраста.  

Что касается категорий «В» и «Д» - их утверждают по болезням средней или высокой степени тяжести тем гражданам, которые были освобождены от призыва по состоянию здоровья.

Получить больше информации обо всех группах здоровья можно в нашей статье: категории годности к военной службе.

Порядок смены категории годности

Теперь перейдем к практическим ответам. Начнем с ситуации, когда у мужчины есть военный билет с категорией «В». Он вправе ее сменить, но в этом вопросе есть особенности:

  • Мужчина должен быть призывного возраста (от 18 до 30 лет).

  • Такая возможность предусмотрена для тех, кто намерен пройти военную службу. Если по результатам освидетельствования человеку утвердят категорию «А» или «Б», он будет подлежать призыву.

Пункты, на которые я ссылаюсь, прямо прописаны в 52 статье ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Цитирую:

Гражданин в возрасте от 18 до 30 лет, освобожденный от призыва на военную службу в связи с признанием его ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, вправе пройти медицинское освидетельствование для определения его годности к военной службе в соответствии со статьей 5.1 настоящего Федерального закона. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежит призыву на военную службу на общих основаниях.

Для реализации этого плана необходимо обратиться в свой комиссариат и написать заявление с просьбой провести медицинское переосвидетельствование. По его результатам и будет вынесено новое решение о категории годности.

Можно ли поменять категорию в военном билете

Когда можно изменить категорию годности «А» или «Б» в военном билете

А вот с изменением категорий «А» или «Б» на «В» или «Д» ситуация иная.

Если мы откроем Постановлению Правительства РФ "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", то увидим, что медицинское освидетельствование проводится только в следующих случаях:

  • Первоначальная постановка на воинский учет и призыв на военную службу.

  • Поступление на военную службу по контракту, на приравненную службу.

  • Поступление в военно-учебные заведения.

  • Военные сборы.

  • Поступление на альтернативную гражданскую службу.

  • Пребывание в добровольческих формированиях.

Также медицинское освидетельствование проводится в отношении действующих военнослужащих.

При этом Положение не предусматривает ситуации, в которой гражданин, находящийся в запасе, мог бы по собственной инициативе обратиться в военкомат исключительно с целью пересмотра установленной ему категории годности.

Отсюда и мой юридический вывод: владельцы военных билетов с категориями «А» или «Б» не имеют права изменить группу здоровья по собственной инициативе. Это правило распространяется и на тех, кто находится в пределах призывного возраста (18-30 лет) и на тех, кто старше.

При этом существуют ситуации, когда категория «А» или «Б» может быть изменена, но только в случае, если в отношении гражданина, который находится в запасе, осуществляется какой-то из видов призыва. Например, призыв на военные сборы. Об этом поговорим в заключительной главе.

Можно ли поменять категорию в военном билете

Как выносят решение о новой категории годности

Предположим, что у мужчины есть военный билет с категорией «Б», который он получил по результатам прохождения срочной службы и сегодня его вызвали повесткой на военные сборы.

Перед прохождением сборов мужчина должен будет пройти медкомиссию в военкомате, чтобы актуализировать данные о своем текущем состоянии здоровья, которые за эти годы могло измениться.  

Решение о категории годности выносят на основании 565 Постановления Правительства. Ознакомиться с последней редакцией этого документа можно здесь — Расписание болезней.

Документ содержит 88 статей, каждая из которых представлена в виде таблицы. Таблицы, в свою очередь, состоят из трех граф.

  • I графа — для граждан, которые только становятся на воинский учет или подлежат призыву на срочную военную службу.

  • II графа — для военнослужащих по призыву, а также граждан в запасе без офицерских званий.

  • III графа — для военнослужащих по контракту, офицеров в запасе, а также граждан при поступлении на контрактную службу.

Таким образом, если мужчина уже получил военный билет и находится в запасе, при повторном освидетельствовании категория годности будет определяться по II или III графе — в зависимости от его воинского звания и статуса. Вторая графа для рядовых в запасе, третья – для офицеров.

И это принципиально важно: ведь при одном и том же заболевании категория годности может отличаться в зависимости от того, по какой графе проводится освидетельствование.

Рассмотрим это на конкретном примере — статья 68 Расписания болезней, посвященная плоскостопию и другим деформациям стопы.

Статья расписания болезней

Наименование болезней, степень нарушения функции

Категория годности к военной службе

I графа

II графа

III графа

68

Плоскостопие и другие деформации стопы:

 

 

 

а) со значительным нарушением функций

Д

Д

Д

б) с умеренным нарушением функций

В

В

Б (В — ИНД)

в) с незначительным нарушением функций

В

В

Б

г) при наличии объективных данных без нарушения функций

Б-3

Б

А

Так, при плоскостопии 3 степени с незначительным нарушением функций по I и II графам предусмотрена категория «В», то есть ограниченно годен к военной службе. А по III графе в этом же случае может быть установлена категория «Б» — годен с незначительными ограничениями.

Получается, что с этим заболеванием рядовой запаса получит «В», а офицер – «Б».

Получить больше информации о плоскостопии и о том, как этот диагноз влияет на призыв, можно в статье: берут ли в армию с плоскостопием.

Еще один пример — 66 статья Расписания болезней, которая описывает заболевания позвоночника и их последствия.

Статья расписания болезней

Наименование болезней, степень нарушения функции

Категория годности к военной службе

I графа

II графа

III графа

66

Болезни позвоночника и их последствия:

 

 

 

а) со значительным нарушением функций

Д

Д

Д

б) с умеренным нарушением функций

В

В

В

в) с незначительным нарушением функций

В

В

Б

г) фиксированный сколиоз II степени с углом искривления позвоночника 11 — 17 градусов, без нарушения функций

Б-4

Б

Б

д) при наличии объективных данных без нарушения функций

Б-3

Б

А

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)

Из статьи видно, что со сколиозом 2 степени с незначительным нарушением функций:

  • Молодой человек, подлежащий призыву на срочную службу, получит категорию «В»

  • Рядовой запаса – «В»

  • Офицер запаса – «Б»

В сухом остатке решение о новой категории годности для граждан, находящихся в запасе с группами «А» или «Б», зависит от 2 факторов: текущее состояние здоровья мужчины и его звания в военном билете.

При этом напомню, что мужчины с «А» или «Б» могут поменять группу здоровья только в тех случаях, когда в отношении их проводится какой-то из видов призыва.

Итоги статьи

Ответ на вопрос, можно ли поменять категорию в военном билете, следующий: в большинстве случаев — нет.

Изменить категорию «В» можно, если мужчина находится в возрасте от 18 до 30 лет и хочет пройти военную службу. Для этого он может пройти добровольное медицинское освидетельствование.

А вот если у мужчины стоит категория «А» или «Б», просто так изменить ее на «В» или «Д» нельзя. Даже если состояние здоровья ухудшилось, обратиться в военкомат только для смены группы здоровья не получится. Единственный вариант для таких ситуаций – это смена категории годности во время какого-то из видов призыва: военные сборы, контракт и так далее.

Спасибо, что уделили время моей статье. Получить больше информации о моей специализации можно в профиле на нашем сайте: юрист Екатерина Михеева.

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Служба Помощи Призывникам

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