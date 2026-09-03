Смена категории в военном билете: 2 варианта

Мне и моим коллегам регулярно поступают запросы, связанные с оказанием юридической помощи для смены категории годности в военном билете.

Поэтому в этой статье я собрала все необходимые разъяснения по этому вопросу. Они помогут большей части читателей разобраться со своей ситуацией самостоятельно и не тратить свое время на то, что не принесет результата.

В своих рассуждениях буду опираться на нормы действующего законодательства, а именно:

52 статью федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе".

Именно в них объясняется, можно ли поменять категорию в военном билете.

Всего существует 2 ситуации, при которых гражданину может понадобиться смена группы здоровья к армии. Во-первых, если он ранее был освобожден от призыва на срочную службу и зачислен в запас, но сейчас хочет ее пройти. Сразу скажу, что закон это разрешает.

Во-вторых, когда здоровье мужчины ухудшилось, и он хочет сменить свою категорию «А» или «Б» на более низкую. По этому вопросу я дам пояснение в следующей главе.

В зависимости от того, какое у человека здоровье, в его военном билете может быть одна из четырех категорий годности:

«А» (годен к военной службе),

«Б» (годен с незначительными ограничениями),

«В» (ограниченно годен),

«Д» (не годен).

Между ними есть отличия. Так, категория «А» утверждается тем, у кого идеальное здоровье. «Б» - тем, у кого есть болезни легкой степени тяжести. Владельцы военников с этими группами либо прошли срочную службу, либо получили их по достижению непризывного возраста.

Что касается категорий «В» и «Д» - их утверждают по болезням средней или высокой степени тяжести тем гражданам, которые были освобождены от призыва по состоянию здоровья.

Получить больше информации обо всех группах здоровья можно в нашей статье: категории годности к военной службе.