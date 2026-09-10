Что такое военные сборы
Мы с коллегами специализируемся на сферах военного и медицинского права. Мой опыт показывает, что мужчин, которые находится в запасе, часто интересуют общие вопросы, связанные с военными сборами. На этой теме мы сегодня и сфокусируемся.
В своих рассуждениях я буду опираться на действующее законодательство.
В частности, на статью 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в которой содержатся основные положения о военных сборах, и статью 55 того же закона, посвященную освобождению граждан от военных сборов.
Итак, согласно закону, на военные сборы могут вызывать граждан, пребывающих в запасе. В эту категорию входят мужчины, у которых в военном билете указана одна из трех категорий годности: «А», «Б» или «В».
Разберем, что означает каждая из них.
«А» - годен к военной службе. Ее утверждают при отсутствии проблем со здоровьем.
«Б» - годен с незначительными ограничениями. Она утверждается при наличии заболеваний легкой степени тяжести.
«В» - ограниченно годен. Присваивается при заболеваниях средней степени тяжести, например: астма, плоскостопие, дерматит, депрессия, сколиоз и так далее.
Однако сама по себе категория годности еще не означает, что гражданина обязательно призовут на сборы. Здесь необходимо учитывать и другие обстоятельства, предусмотренные законодательством - в том числе основания для освобождения от военных сборов. О них я расскажу в следующих главах. Но сперва поговорим о повестках.
Повестка на военные сборы
В период с 2023 по 2026 год в законодательстве, связанном с призывом в армию, произошли значительные изменения. Создание электронного реестра военнообязанных, электронные повестки, ограничения и штрафы при неявке по ним – все эти изменения как раз и появились в этот временной период.
Проговорим, как сейчас работают законы.
Первое. Повестка на военные сборы может быть получена несколькими способами:
Лично в руки;
Заказным письмом;
В электронной форме — с уведомлением через Госуслуги.
Чаще всего она приходит в электронном формате, а узнать о ней можно через свой личный кабинет на Госуслугах или на сайте реестра повесток. В день, когда она была опубликована в реестре, она считается врученной, даже если мужчина ее не видел.
Второе. За неявку по повестке — вне зависимости от того, каким образом она была вручена — человека ожидает штраф и временные ограничения.
Согласно статье 21.5 КоАП РФ, размер штрафа составляет от 10000 до 30000 рублей.
Что касается временных ограничений, к ним относятся:
Запрет на вождение автомобиля,
Запрет на покупку или продажу квартиры,
Ограничение на выдачу кредита,
Запрет на регистрацию ИП.
Эти ограничения вступают в силу по истечении 20 календарных дней со дня неявки по повестке. Также гражданину, получившему повестку, может быть ограничен выезд из Российской Федерации со дня, когда она была опубликована в реестре.
Полный перечень таких последствий описан в статье 7.1 Федерального закона №53.
Снять ограничение на выезд или вождение автомобиля можно только после личной явки в военный комиссариат. Отдельно подчеркну, что именно при «личной явке». Отправлять в военкомат своего представителя по доверенности – в большинстве случаев бессмысленно.
Получить больше информации о повестках, ограничениях и штрафах можно из статьи на нашем сайте: повестка в военкомат.
Кто освобождается от военных сборов
Существует стереотип, что если уже отслужил срочную службу, был освобожден от нее по здоровью или вышел за рамки призывного возраста (18-30) лет – ты военкомату ничего не должен. Но это не так.
Все граждане, зачисленные в запас, и не достигшие предельного возраста для снятия с воинского учета, продолжают иметь обязанности по отношению к комиссариату. Актуализация данных воинского учета и прохождение военных сборов входят в список этих обязанностей, предусмотренных законом.
В то же время в законе есть и исключения. О них и поговорим в этой главе.
Согласно 55 статье ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от призыва на военные сборы освобождаются:
Женщины;
Граждане, имеющие бронь на период военного времени;
Сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН, таможенных органов и других перечисленных в законе ведомств;
Гражданский персонал Вооруженных Сил и других воинских формирований;
Работники авиационного и железнодорожного транспорта, которые непосредственно обеспечивают перевозки или обслуживают соответствующую технику;
Работники морского и речного флота — на период навигации;
Граждане, занятые на посевных и уборочных работах, — на период этих работ;
Педагогические работники;
Студенты, которые обучаются очно или очно-заочно и получают этот вид образования впервые;
Студенты-заочники — на время сдачи экзаменов, защиты диплома и подготовки к ним;
Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, проживающих вместе с ними;
Граждане, находящиеся за пределами России;
Сенаторы, высшие должностные лица субъектов РФ и некоторые другие должностные лица, перечисленные в законе;
Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу.
Граждане, которые отбывают наказание в виде обязательных или исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы, имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления либо в отношении которых проводится дознание или предварительное следствие или уголовное дело уже передано в суд.
Мужчины, уволенные с военной службы, — в течение двух лет со дня увольнения в запас.
Таким образом, существует несколько десятков жизненных обстоятельств, при которых граждане могут претендовать на освобождение от военных сборов — как на временной, так и на постоянной основе.
Для реализации своего права на освобождение от военных сборов необходимо совершить ряд действий:
Собрать документы, подтверждающие право на освобождение от сборов
Явиться в военкомат по повестке
Приобщить документы к личному делу
Если есть право на отказ от военных сборов по здоровью – пройти медкомиссию в военкомате и подтвердить свое непризывное заболевание
Получить решение об освобождении от призыва на военные сборы
Отдельно стоит сказать о гражданах с категорией годности «Д» — не годен к военной службе.
В отличие от категории «В», категория «Д» означает, что человек полностью не годен к военной службе. Такие граждане не состоят на воинском учете и не находятся в запасе — соответственно, на военные сборы не призываются.
Как выносят решение о категории годности перед военными сборами
Перед военными сборами гражданин проходит медицинское освидетельствование. Во время него врачи военкомата изучают медицинские документы и оценивают текущее состояние здоровья.
Решение о категории годности принимается на основании специального документа — 565 Постановления Правительства. Ознакомиться с текущей версией этого постановления можно здесь: Расписание болезней.
В Расписании болезней есть 88 статей. Для определения годности учитывается три критерия: диагноз, его выраженность, а также статус гражданина. Объясню, что я имею ввиду.
Любая таблица Расписания болезней делится на графы:
I графа применяется к гражданам, которые впервые становятся на воинский учет или подлежат призыву на срочную военную службу.
II графа — к военнослужащим по призыву и гражданам, пребывающим в запасе и не имеющим офицерского звания.
III графа — к военнослужащим, проходящим службу по контракту, и офицерам, находящимся в запасе.
Именно поэтому один и тот же диагноз не всегда означает одну и ту же категорию годности. Необходимо открыть соответствующую статью Расписания болезней, определить степень тяжести заболевания и посмотреть, какая категория указана в нужной графе.
Объясню на примере. Предположим, у молодого человека бронхиальная астма. В этом случае освидетельствование будет происходить по 52 статье Расписания болезней. Вот она:
Статья расписания болезней
Наименование болезней, степень нарушения функции
Категория годности к военной службе
I графа
II графа
III графа
52
Бронхиальная астма:
а) тяжелой степени
Д
Д
Д
б) средней степени тяжести
В
В
Б (В — ИНД)
в) легкой степени, а также при отсутствии симптомов в течение 5 лет и более при сохраняющейся измененной реактивности бронхов
В
В
Б
В зависимости от того, какое у человека здоровье, а также звание, перед военными сборами он получит:
Категорию «В», если гражданин находится в запасе, у него нет офицерского звания и есть астма легкой или средней степени,
Категорию «Б», если он находится в запасе, но имеет офицерское звание и у него астма легкой или средней степени.
Категорию «Д», если у него тяжелая степень астмы — вне зависимости от звания.
При этом после получения «Д» - не годен — гражданина снимут с воинского учета и не будут вызывать на военные сборы.
Узнать больше информации о заболевании и его влиянии на призыв, можно в другой нашей статье: берут ли в армию с астмой.
Итоги статьи
Итак, военные сборы касаются граждан, пребывающих в запасе. При этом наличие в военном билете категории «А», «Б» или «В» само по себе не означает, что человека обязательно призовут на сборы. В каждом конкретном случае необходимо учитывать основания для освобождения, предусмотренные статьей 55 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Если гражданин получил повестку на военные сборы, ее не стоит игнорировать. За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф от 10 000 до 30 000 рублей, а спустя 20 календарных дней могут применяться дополнительные временные ограничения.
При этом отдельное внимание стоит уделить состоянию здоровья. Если оно ухудшилось, во время медицинского освидетельствования категория годности может быть изменена. В некоторых случаях гражданин может получить категорию «Д» и перестать находиться в запасе, а значит, быть освобожденным от военных сборов.
На практике многое зависит от конкретного диагноза, степени тяжести заболевания и графы, по которой проводится освидетельствование. Поэтому для оценки ситуации важно изучить медицинские документы и сопоставить состояние здоровья с Расписанием болезней.
Получить больше информации о моей специализации можно в профиле на нашем сайте: юрист по призыву Александр Волков. Так же вы можете задать свои вопросы в комментариях. Отвечаю на них в оперативном порядке.
Реклама: ООО«СПП», ИНН 7841492057, erid: 2W5zFGdUzPj