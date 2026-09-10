Что такое военные сборы

Мы с коллегами специализируемся на сферах военного и медицинского права. Мой опыт показывает, что мужчин, которые находится в запасе, часто интересуют общие вопросы, связанные с военными сборами. На этой теме мы сегодня и сфокусируемся.

В своих рассуждениях я буду опираться на действующее законодательство.

В частности, на статью 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в которой содержатся основные положения о военных сборах, и статью 55 того же закона, посвященную освобождению граждан от военных сборов.

Итак, согласно закону, на военные сборы могут вызывать граждан, пребывающих в запасе. В эту категорию входят мужчины, у которых в военном билете указана одна из трех категорий годности: «А», «Б» или «В».

Разберем, что означает каждая из них.

«А» - годен к военной службе. Ее утверждают при отсутствии проблем со здоровьем.

«Б» - годен с незначительными ограничениями. Она утверждается при наличии заболеваний легкой степени тяжести.

«В» - ограниченно годен. Присваивается при заболеваниях средней степени тяжести, например: астма, плоскостопие, дерматит, депрессия, сколиоз и так далее.

Однако сама по себе категория годности еще не означает, что гражданина обязательно призовут на сборы. Здесь необходимо учитывать и другие обстоятельства, предусмотренные законодательством - в том числе основания для освобождения от военных сборов. О них я расскажу в следующих главах. Но сперва поговорим о повестках.