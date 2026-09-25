Что важно знать при приеме на работу военнообязанного сотрудника

Воинская обязанность: что важно знать работодателю
Согласно моему опыту, любой руководитель или специалист отдела кадров, принимая решение о найме, хочет верить, что новый сотрудник приживётся в организации, будет плодотворно работать долгие годы и его отсутствие на рабочем месте не будет только в период классических оплачиваемых отпусков.
Но в жизни все немного сложнее. И сегодня мы разберемся в сценариях, при которых сотрудник компании будет вынужден взять трудовой перерыв по причине исполнения им воинской обязанности. Ведь их стоит учитывать, составляя планы на год или производственные календари.
Сперва обрисуем общий правовой контур, а далее погорим о действующих сотрудниках, которые находятся в пределах призывного возраста (18-30 лет) или уже в запасе.
Обязанности работодателя при трудоустройстве военнообязанного
Первое. Как дирактор, я сторонник того, чтобы в первую очередь нанимать в компанию талантливых и профессиональных людей — без оглядки на их воинскую обязанность. Более того, ТК РФ прямо запрещает нам на собеседованиях оценивать что-либо, кроме профессиональных компетенций. А именно:
Статья 64 ТК РФ (Запрет необоснованного отказа). Она устанавливает, что работодатель может оценивать исключительно деловые качества соискателя (опыт, квалификацию, образование). Отказ в приеме на работу по причинам, не связанным с деловыми качествами, считается дискриминацией и прямо запрещен.
Статья 3 ТК РФ (Запрет дискриминации). Она гарантирует равные возможности и запрещает ограничивать граждан в трудовых правах из-за обстоятельств, не связанных с их профессиональными способностями.
Но при этом при приёме на работу мы, как работодатели, должны убедиться, что у военнообязанных мужчин есть следующие документы, необходимые для оформления:
Паспорт,
СНИЛС,
Электронная или бумажная трудовая,
Документы об образовании,
Документ воинского учета: приписное свидетельство, военный билет или справка взамен военного билета.
При этом, если мы с вами принимаем на работу гражданина, который не состоит на воинском учёте, на нас, как на работодателей, возлагается обязанность уведомить об этом военный комиссариат и направить сотрудника для постановки на воинский учёт.
Это требование закреплено в статье №4 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:
«...направлять в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг.»
Работодатель обязан не просто отправить отчет в комиссариат, но и выдать сотруднику на руки направление в военкомат для постановки на воинский учет. Форму данного направления можно найти в приказе Минобороны № 366/789/197.
Также мы обязаны обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов.
При этом, в законе четко прописаны случаи, при которых у гражданина нет никакой воинской обязанности, и он не должен стоять на воинском учете:
Если у него в военном билете категория «Д». Получить больше информации про эту группу здоровья можно из этой статьи: категория годности «Д».
Если он снят с воинского учета по причине проживания в другой стране
Если он уже вышел за пределы возраста нахождения в запасе.
Для рядовых предельный возраст запаса составляет 50 лет (этот возраст сейчас плавно увеличивается, и к 2028 году составит 55 лет), для старших офицеров - 65 лет.
В моей компании сотрудников с категорией «Д» или мужчин от 50 лет нет. Думаю, что и в большинстве других компаний процент таких сотрудников совсем небольшой.
Поэтому далее мы поговорим о том, к каким рискам и ситуациям должен быть готов любой руководитель или кадровик, если в его штате есть сотрудники-призывники или работники, пребывающие в запасе. Ведь по закону воинская обязанность гражданина всегда имеет приоритет над трудовой.
Какая воинская обязанность есть у сотрудника – призывника
Под призывниками мы будем подразумевать молодых людей от 18 до 30 лет (призывной возраст), которые еще не проходили срочную службу и не зачислены в запас.
Их главная обязанность – это пройти срочную службу в армии за исключением случаев, которые прямо указаны в статьях № 23 и №24 ФЗ №53. Если обобщить все причины, по которым молодой человек может быть временно или полностью освобожден от армии, то можно составить такой список:
По здоровью,
По учебе,
По работе (IT-отсрочка, сотрудники ряда государственных служб и т.д.)
По семейным обстоятельствам (наличие 2 и более детей, иждивение и т.д.)
У нас на сайте есть статья: с какими болезнями не берут в армию. В ней есть полный перечень диагнозов, которые могут быть причиной для освобождения от призыва.
При этом, если у сотрудника организации нет ни одного из перечисленных мной оснований — здоровье, учёба, работа или семья, — работодателю стоит заранее учитывать вероятность того, что в ближайшее время сотруднику придёт повестка.
При этом при неявке по повестке на работника могут быть наложены следующие ограничения:
Запрет на покупку и продажу недвижимости,
Запрет на вождение автомобиля,
Ограничение на выдачу кредита,
Запрет на оформление ИП.
Также ему может быть назначен штраф в размере от 10000 до 30000 рублей.
А в ситуациях, когда повестка не пришла, Федеральный закон № 53 прямо предусматривает обязанность гражданина самостоятельно явиться в военкомат в течение первых двух недель периода отправки в армию. Таких периодов у нас два: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Говоря языком шахмат, в этой ситуации полный «цугцванг». Поэтому у меня, как у работодателя, не может быть никаких иллюзий в ситуации, когда у моего сотрудника призывного возраста нет права ни на один из видов отсрочки. И лучше сразу готовиться к сценарию, что этот работник в ближайший год будет отсутствовать на рабочем месте по уважительной причине.
Моя следующая рекомендация – это статья: как проходит призыв в армию. В ней описаны не только мероприятия в военкомате, но и актуальные правила призыва.
При этом важно понимать, что если на работник-призывник имеет право на отсрочку от призыва, за ним сохраняются иные виды воинской обязанности:
Уведомлять военкомат о смене места жительства,
О семейном положении,
Об образовании.
Мы, как работадатели, несем отвественость за то, чтобы данные воинского учета наших сотрудников-призывников были актуальны.
Воинская обязанность сотрудника в запасе ВС РФ
В первых двух главах мы уже определились, что в запасе не находятся граждане призывного возраста, которые не отслужили срочную службу и не были от неё освобождены. Помимо них, в запасе не состоят мужчины с категорией «Д» в военном билете, проживающие за пределами России, а также те, кто уже достиг предельного возраста пребывания в запасе.
Отсюда и вытекает определение тех, кто находится в запасе:
Граждане, имеющие военный билет с категориями «А», «Б» или «В», состоящие на воинском учете и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе.
В моей компании сотрудников в запасе – большинство. Уверена, что и во многих других организациях такая же статистика.
Перечислю все виды воинской обязанности у таких работников:
Получать военный билет, зачисляться в запас в 30 лет, если до этого возраста они не отслужили.
Держать актуальными сведениями воинского учета (смена работы, семейного положения и так далее).
Проходить военные сборы.
Остановимся на последнем пункте про сборы. В отличие от срочной службы, они длятся всего несколько недель, но при этом вызов на сборы может приходить сотруднику в запасе в любое время года. Если отправка на срочную службу имеет свои временные интервалы, то период сборов и их продолжительность всегда остаются на усмотрение МО РФ.
Как и в случае с призывом на срочную службу, призыв на военные сборы юридически важнее, чем трудовые обязанности работника. Поэтому работодатель обязан не чинить препятствий и обеспечивать отпуск сотруднику на этот период.
При этом в законодательстве указаны причины, по которым гражданин может быть освобожден от сборов. В 55 статье Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» указаны следующие причины:
Бронирование за госорганом или организацией;
Служба в силовых структурах;
Участие в добровольческом формировании;
Работа в военных структурах;
Работа в авиации или на железной дороге;
Работа на судах во время навигации;
Участие в посевных и уборочных работах;
Работа педагогом;
Очное или очно-заочное обучение;
Заочное обучение — на время аттестации и защиты диплома;
Трое и более несовершеннолетних детей;
Наличие отсрочки от призыва;
Нахождение за пределами России;
Занятие определённых государственных должностей;
Прохождение альтернативной гражданской службы.
Я, как руководитель определённого количества сотрудников в запасе, всегда стараюсь заранее уточнить, подходит ли ситуация каждого работника под критерии освобождения от сборов.
Если нет, моя задача – не жить в иллюзии, что моим сотрудникам не придут повестки, а планировать рабочую деятельность с учетом того, что часть из них, помимо стандартных отпусков, могут отсутствовать на работе по причине исполнения их воинской обязанности.
Итоги
При приеме на работу воинская обязанность кандидата не должна влиять на решение о найме: работодатель оценивает его профессиональные качества и компетенции. Но после оформления сотрудника важно учитывать его статус с точки зрения воинского учета.
Для работодателя принципиально важно понимать три вещи:
Воинский учет — обязательная часть кадровой работы: необходимо проверять документы воинского учета, передавать предусмотренные законом сведения в военкомат и обеспечивать сотруднику возможность явки по повестке;
Призыв на военную службу и военные сборы могут стать причиной временного отсутствия сотрудника — и работодатель не вправе препятствовать исполнению им воинской обязанности;
Планировать работу с учетом возможного отсутствия военнообязанных сотрудников: у призывника это может быть связано с призывом на срочную службу, а у сотрудника в запасе — с военными сборами.
Поэтому при найме военнообязанного сотрудника работодателю необходимо заранее понимать его воинский статус, наличие отсрочек или оснований для освобождения от сборов и учитывать возможные периоды отсутствия при планировании работы.
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