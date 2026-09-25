Что важно знать при приеме на работу военнообязанного сотрудника

Согласно моему опыту, любой руководитель или специалист отдела кадров, принимая решение о найме, хочет верить, что новый сотрудник приживётся в организации, будет плодотворно работать долгие годы и его отсутствие на рабочем месте не будет только в период классических оплачиваемых отпусков. Но в жизни все немного сложнее. И сегодня мы разберемся в сценариях, при которых сотрудник компании будет вынужден взять трудовой перерыв по причине исполнения им воинской обязанности. Ведь их стоит учитывать, составляя планы на год или производственные календари. Сперва обрисуем общий правовой контур, а далее погорим о действующих сотрудниках, которые находятся в пределах призывного возраста (18-30 лет) или уже в запасе.

Первое. Как дирактор, я сторонник того, чтобы в первую очередь нанимать в компанию талантливых и профессиональных людей — без оглядки на их воинскую обязанность. Более того, ТК РФ прямо запрещает нам на собеседованиях оценивать что-либо, кроме профессиональных компетенций. А именно:

Статья 64 ТК РФ (Запрет необоснованного отказа). Она устанавливает, что работодатель может оценивать исключительно деловые качества соискателя (опыт, квалификацию, образование). Отказ в приеме на работу по причинам, не связанным с деловыми качествами, считается дискриминацией и прямо запрещен. Статья 3 ТК РФ (Запрет дискриминации). Она гарантирует равные возможности и запрещает ограничивать граждан в трудовых правах из-за обстоятельств, не связанных с их профессиональными способностями.

Но при этом при приёме на работу мы, как работодатели, должны убедиться, что у военнообязанных мужчин есть следующие документы, необходимые для оформления:

Паспорт,

СНИЛС,

Электронная или бумажная трудовая,

Документы об образовании,

Документ воинского учета: приписное свидетельство, военный билет или справка взамен военного билета.

При этом, если мы с вами принимаем на работу гражданина, который не состоит на воинском учёте, на нас, как на работодателей, возлагается обязанность уведомить об этом военный комиссариат и направить сотрудника для постановки на воинский учёт.

Это требование закреплено в статье №4 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:

«...направлять в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг.»

Работодатель обязан не просто отправить отчет в комиссариат, но и выдать сотруднику на руки направление в военкомат для постановки на воинский учет. Форму данного направления можно найти в приказе Минобороны № 366/789/197.

Также мы обязаны обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов.

При этом, в законе четко прописаны случаи, при которых у гражданина нет никакой воинской обязанности, и он не должен стоять на воинском учете:

Если у него в военном билете категория «Д». Получить больше информации про эту группу здоровья можно из этой статьи: категория годности «Д».

Если он снят с воинского учета по причине проживания в другой стране

Если он уже вышел за пределы возраста нахождения в запасе.

Для рядовых предельный возраст запаса составляет 50 лет (этот возраст сейчас плавно увеличивается, и к 2028 году составит 55 лет), для старших офицеров - 65 лет.

В моей компании сотрудников с категорией «Д» или мужчин от 50 лет нет. Думаю, что и в большинстве других компаний процент таких сотрудников совсем небольшой.

Поэтому далее мы поговорим о том, к каким рискам и ситуациям должен быть готов любой руководитель или кадровик, если в его штате есть сотрудники-призывники или работники, пребывающие в запасе. Ведь по закону воинская обязанность гражданина всегда имеет приоритет над трудовой.