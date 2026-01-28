Оплата командировок в 2026 году: что изменила налоговая реформа

Расширен перечень командировочных выплат, не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами

С 1 января 2026 года законодатели дополнили перечень командировочных расходов, с которых не нужно удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы.

Необлагаемые НДФЛ выплаты работникам по служебной командировке перечислены в ст. 217 НК. К ним относятся:

суточные в пределах лимита;

расходы на проезд до аэропорта, вокзала;

аэропортовые, комиссионные и туристические сборы;

оплата за провоз багажа;

стоимость найма гостиницы или другого жилого помещения;

оплата услуг связи — телефон, интернет и т. д.;

расходы на получение виз, оформление дипломатического паспорта;

траты на обмен валюты.

С начала 2026 года в этот перечень добавили еще один вид расходов — затраты по оформлению полиса ДМС (добровольного медицинского страхования), который обязателен для въезда на территории зарубежных стран и пребывания там в период служебной командировки.

Минфин и прежде считал, что расходы на обязательный полис ДМС для получения визы не должны облагаться НДФЛ, а теперь это положение официально закрепили в Налоговом кодексе (письмо Минфина от 26.05.2025 № 03-04-05/51609, пп. «а» п. 37 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ).

Также на расходы по оформлению полиса ДМС для въезда в иностранное государство и нахождения там в период командировки не нужно начислять обязательные страховые взносы (п. 2 ст. 422 НК).

Обратите внимание. Если оформление медицинского полиса не связано непосредственно с получением визы для загранкомандировки, из суммы возмещения сотруднику нужно удержать НДФЛ и начислить на него страховые взносы.