Первичные документы
Как правильно подтверждать расходы на перелеты сотрудников в командировке

4 частых вопроса бухгалтеров об отчетных документах.

Бухгалтеры до сих пор сталкиваются с трудностями при подтверждении расходов на авиаперелеты: нужно ли ставить штамп на посадочном талоне, требуется ли чек об оплате билета и какие документы обязательно приложить к авансовому отчету.

Разобрали четыре распространенные ситуации, которые возникают при проверке командировочных расходов. На них отвечает Артур Павлов, финансовый директор Smartway.

Вопрос № 1: нужен ли штамп на электронном посадочном талоне?

Ответ эксперта: нет, штамп на электронном посадочном талоне не требуется.

Если сотрудник зарегистрировался на рейс онлайн и получил посадочный талон в электронном виде, этого документа достаточно, чтобы подтвердить факт перелета.

Минфин разъяснил в письмах от 15.01.2018 № 03-03-06/1/1335 и от 04.07.2025 № 02-06-10/65516, что для подтверждения расходов на авиаперелет используют два документа:

  1. Электронный авиабилет (маршрут-квитанция). Он подтверждает факт покупки билета и содержит стоимость перевозки.

  2. Посадочный талон. Он подтверждает факт использования билета — то есть сам перелет.

Посадочный талон может быть электронным — например, в приложении авиакомпании или в формате PDF. Наличие штампа, печати или отметки о досмотре не требуется.

Эта позиция подтверждена разъяснениями Минфина (например, письмо от 09.01.2024 № 03-03-05/217).

Поэтому требовать от сотрудников распечатанные посадочные талоны со штампами — устаревшая практика.

Вопрос № 2: нужно ли прикладывать чек об оплате билета?

Ответ эксперта: чаще всего — нет. Если маршрут-квитанция электронного билета содержит обязательные реквизиты, она сама считается первичным документом. В ней должны быть указаны:

  • стоимость перевозки;

  • данные пассажира;

  • маршрут перелета;

  • реквизиты перевозчика.

В этом случае электронный билет подтверждает заключение договора перевозки, а посадочный талон — факт оказания услуги. Дополнительный кассовый чек запрашивать не требуется.

Такую позицию Минфин также неоднократно подтверждал в своих письмах.

Вопрос № 3: когда могут возникнуть вопросы у налоговой?

Ответ эксперта: проблемы обычно появляются не из-за формы документов, а из-за несоответствий.

Например:

  • посадочного талона нет вообще;

  • билет оформили не на сотрудника;

  • маршрут не совпадает с приказом о командировке;

  • невозможно подтвердить факт перелета.

В таких ситуациях бухгалтеру приходится дополнительно запрашивать документы. Подробнее рассказал в бесплатной памятке.

Например, если посадочный талон потеряли, авиакомпания может выдать справку о перелете, которая подтверждает факт поездки. Многие перевозчики оформляют такие справки платно.

Вопрос № 4: какие документы нужно приложить к авансовому отчету?

Ответ эксперта: чтобы расходы на авиаперелет приняли к учету без вопросов, обычно достаточно двух документов:

  1. Маршрут-квитанция электронного авиабилета. Подтверждает стоимость перелета.

  2. Посадочный талон (в том числе электронный). Подтверждает факт перелета.

Если билет содержит все обязательные реквизиты, дополнительных чеков или штампов не требуется.

Главноечтобы документы подтверждали три вещи:

  • маршрут поездки;

  • стоимость;

  • факт использования билета.

Однако на практике вопросы возникают не только с перелетами

В командировках бухгалтеры сталкиваются и с другими спорными ситуациями:

  • как подтверждать расходы на такси;

  • нужны ли чеки при покупке электронных билетов;

  • как учитывать штраф при возврате билета;

  • какие документы нужны для автобусов и каршеринга;

  • можно ли компенсировать поездку на личном автомобиле.

