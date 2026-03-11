Как правильно подтверждать расходы на перелеты сотрудников в командировке

Бухгалтеры до сих пор сталкиваются с трудностями при подтверждении расходов на авиаперелеты: нужно ли ставить штамп на посадочном талоне, требуется ли чек об оплате билета и какие документы обязательно приложить к авансовому отчету.
Разобрали четыре распространенные ситуации, которые возникают при проверке командировочных расходов. На них отвечает Артур Павлов, финансовый директор Smartway.
Вопрос № 1: нужен ли штамп на электронном посадочном талоне?
Ответ эксперта: нет, штамп на электронном посадочном талоне не требуется.
Если сотрудник зарегистрировался на рейс онлайн и получил посадочный талон в электронном виде, этого документа достаточно, чтобы подтвердить факт перелета.
Минфин разъяснил в письмах от 15.01.2018 № 03-03-06/1/1335 и от 04.07.2025 № 02-06-10/65516, что для подтверждения расходов на авиаперелет используют два документа:
Электронный авиабилет (маршрут-квитанция). Он подтверждает факт покупки билета и содержит стоимость перевозки.
Посадочный талон. Он подтверждает факт использования билета — то есть сам перелет.
Посадочный талон может быть электронным — например, в приложении авиакомпании или в формате PDF. Наличие штампа, печати или отметки о досмотре не требуется.
Эта позиция подтверждена разъяснениями Минфина (например, письмо от 09.01.2024 № 03-03-05/217).
Поэтому требовать от сотрудников распечатанные посадочные талоны со штампами — устаревшая практика.
Вопрос № 2: нужно ли прикладывать чек об оплате билета?
Ответ эксперта: чаще всего — нет. Если маршрут-квитанция электронного билета содержит обязательные реквизиты, она сама считается первичным документом. В ней должны быть указаны:
стоимость перевозки;
данные пассажира;
маршрут перелета;
реквизиты перевозчика.
В этом случае электронный билет подтверждает заключение договора перевозки, а посадочный талон — факт оказания услуги. Дополнительный кассовый чек запрашивать не требуется.
Такую позицию Минфин также неоднократно подтверждал в своих письмах.
Вопрос № 3: когда могут возникнуть вопросы у налоговой?
Ответ эксперта: проблемы обычно появляются не из-за формы документов, а из-за несоответствий.
Например:
посадочного талона нет вообще;
билет оформили не на сотрудника;
маршрут не совпадает с приказом о командировке;
невозможно подтвердить факт перелета.
Например, если посадочный талон потеряли, авиакомпания может выдать справку о перелете, которая подтверждает факт поездки. Многие перевозчики оформляют такие справки платно.
Вопрос № 4: какие документы нужно приложить к авансовому отчету?
Ответ эксперта: чтобы расходы на авиаперелет приняли к учету без вопросов, обычно достаточно двух документов:
Маршрут-квитанция электронного авиабилета. Подтверждает стоимость перелета.
Посадочный талон (в том числе электронный). Подтверждает факт перелета.
Если билет содержит все обязательные реквизиты, дополнительных чеков или штампов не требуется.
Главное — чтобы документы подтверждали три вещи:
маршрут поездки;
стоимость;
факт использования билета.
