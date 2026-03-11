Как правильно подтверждать расходы на перелеты сотрудников в командировке

Вопрос № 1: нужен ли штамп на электронном посадочном талоне?

Ответ эксперта: нет, штамп на электронном посадочном талоне не требуется.

Если сотрудник зарегистрировался на рейс онлайн и получил посадочный талон в электронном виде, этого документа достаточно, чтобы подтвердить факт перелета.

Минфин разъяснил в письмах от 15.01.2018 № 03-03-06/1/1335 и от 04.07.2025 № 02-06-10/65516, что для подтверждения расходов на авиаперелет используют два документа:

Электронный авиабилет (маршрут-квитанция). Он подтверждает факт покупки билета и содержит стоимость перевозки. Посадочный талон. Он подтверждает факт использования билета — то есть сам перелет.

Посадочный талон может быть электронным — например, в приложении авиакомпании или в формате PDF. Наличие штампа, печати или отметки о досмотре не требуется.

Эта позиция подтверждена разъяснениями Минфина (например, письмо от 09.01.2024 № 03-03-05/217).

Поэтому требовать от сотрудников распечатанные посадочные талоны со штампами — устаревшая практика.