1С:УНФ в производстве 2025: зачем внедрять и как это работает на практике

Что такое 1С:УНФ для производства

1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) — решение для автоматизации ключевых процессов на малых и средних производственных предприятиях. Система объединяет в одном интерфейсе функции, которые раньше приходилось закрывать разными программами.

С помощью 1С:УНФ можно:

управлять продажами и заказами;

вести производственный и складской учет;

выстраивать отношения с клиентами (CRM-инструменты);

автоматизировать кадровый учет и расчет зарплаты.

Благодаря такому подходу компания получает единое информационное пространство, меньше ручной работы и полный контроль над бизнесом — от закупки сырья до отгрузки готовой продукции.