1С:УНФ в производстве 2025: зачем внедрять и как это работает на практике

Российские производственные компании сегодня сталкиваются с серьезными вызовами. Изменчивый спрос, рост себестоимости, кадровый дефицит и возрастающие требования к качеству — все это формирует новый контур управления бизнесом. Чтобы оставаться конкурентоспособными, предприятия ищут единую систему, которая объединит данные, автоматизирует процессы и даст прозрачный контроль над производством.

Что такое 1С:УНФ для производства

1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) — решение для автоматизации ключевых процессов на малых и средних производственных предприятиях. Система объединяет в одном интерфейсе функции, которые раньше приходилось закрывать разными программами.

С помощью 1С:УНФ можно:

  • управлять продажами и заказами;

  • вести производственный и складской учет;

  • выстраивать отношения с клиентами (CRM-инструменты);

  • автоматизировать кадровый учет и расчет зарплаты.

Благодаря такому подходу компания получает единое информационное пространство, меньше ручной работы и полный контроль над бизнесом — от закупки сырья до отгрузки готовой продукции.

Возможности 1С:УНФ в производстве

В последних релизах разработчики сделали особый акцент на производственном учете. Теперь 1С:УНФ максимально адаптирована под потребности предприятий, которые занимаются выпуском продукции.

Система упрощает контроль за производственными операциями и берет на себя все необходимые расчеты.

Важные возможности:

  • Попередельный учет — позволяет отслеживать себестоимость на каждом этапе производства. Например, мебельная фабрика сразу видит, сколько стоит распил, покраска и сборка, еще до того, как изделие попадет в общий заказ.

  • Партионный учет — дает полный контроль за движением товаров по партиям и помогает учитывать незавершенное производство. Металлургический цех видит, из какой плавки выпущены заготовки и где они сейчас находятся. А текстильная фабрика может точно сказать, из какой партии ткани пошили конкретную модель одежды.

Оптимизация планирования на производстве в 1С:УНФ

Таким образом, 1С:УНФ становится незаменимым инструментом для анализа и управления производственными процессами. 

Особенности решения

Автоматизация производства на базе 1С:УНФ дает компаниям ряд ключевых преимуществ. 

Система позволяет:

  • поддерживать разные схемы производства;

  • видеть полную картину затрат и прибыльности на каждом этапе;

  • использовать удобные инструменты управленческой аналитики и формировать отчеты;

  • работать с контрагентами через электронный документооборот.

Гибкость 1С:УНФ делает ее удобной для предприятий разного масштаба. Она легко подстраивается под специфику компании и отражает изменения по мере ее роста и развития.

Возможности синхронизации

1С:Управление нашей фирмой легко интегрируется с другими решениями фирмы 1С:

Еще систему можно связать со сторонними платформами: сайтами, интернет-магазинами, маркетплейсами. Это позволяет бизнесу вести учет и продажи в одном окне и ускоряет обработку заказов.

Почему внедрение 1С:УНФ особенно актуально сегодня

После ухода зарубежных вендоров российские компании столкнулись с очевидной проблемой — необходимость замены привычных учетных систем. Политика импортозамещения только усилила этот запрос.

Сегодня бизнесу нужны надежные и локальные решения, которые можно адаптировать под реальные процессы. Эту нишу уже заняли продукты фирмы «1С». Компания разрабатывает системы автоматизации более трех десятилетий. По оценке Минцифры, 70–75% компаний к настоящему моменту уже импортозаместили свои ERP-системы. 80% из них перешли на решения «1С».

1С:Управление нашей фирмой (УНФ) стало одним из ключевых инструментов для малого и среднего бизнеса. Оно помогает оптимизировать бизнес-процессы, сократить ручной труд и выстроить прозрачный управленческий учет в условиях новой экономической реальности.

ТОП-вопросов руководителей о внедрении 1С:УНФ

  1. Подойдет ли УНФ для крупного производства? Нет, система рассчитана на малый и средний бизнес. Для предприятий со сложной структурой и филиалами лучше выбирать 1С:ERP.

  2. Можно ли интегрировать УНФ с бухгалтерией? Да. Реализован бесшовный обмен с 1С:Бухгалтерией: данные переносятся автоматически.

  3. Как быстро запускается проект? Внедрение занимает от нескольких недель до нескольких месяцев — быстрее и дешевле, чем ERP.

  4. Что насчет электронного документооборота? Он уже встроен. Обмен документами с контрагентами ведется прямо в системе.

  5. Сложно ли работать персоналу? Нет. Интерфейс знаком пользователям 1С, а автоматизация снижает количество ручных операций, что упрощает повседневную работу.

  6. Какие реальные выгоды получает директор? Прозрачность себестоимости, контроль ресурсов и возможность принимать решения на основе онлайн-данных, а не «задним числом».

1С:УНФ и ERP: в чем разница

По сравнению с крупными ERP-системами, 1С:УНФ имеет несколько очевидных преимуществ:

Преимущества 1С:УНФ в сравнении с крупными ERP-системами

УНФ позволяет объединить все отделы и подразделения предприятия в единую систему и закрывает основные задачи управления производством. Но важно учитывать масштаб: решение ориентировано на малый и средний бизнес с относительно простыми процессами.

Если же речь идет о крупной компании со сложной структурой, множеством филиалов и высокими требованиями к аналитике и масштабируемости, оптимальным выбором станет 1С:ERP — более мощная система с расширенными возможностями.

1С:УНФ и электронный документооборот (ЭДО)

В 1С:Управление нашей фирмой уже встроены инструменты для работы с электронным документооборотом. Это значит, что обмен первичными документами с поставщиками и другими контрагентами можно вести прямо из программы — без лишних операций, почтовых вложений и риска ошибок.

Подключение ЭДО не требует сложной настройки. Достаточно иметь:

  1. учетную запись у оператора ЭДО;

  2. электронную подпись;

  3. установленный криптопровайдер.

Активация выполняется через раздел «Настройки 1С:УНФ»«Сервисы ЭДО».

1С:УНФ и онлайн-аналитика

В современных условиях руководителям важно видеть реальную картину бизнеса в любой момент — от загрузки производства до финансового результата. 1С:УНФ решает эту задачу за счет встроенных инструментов онлайн-аналитики.

Возможность

Что дает бизнесу

Контроль воронки продаж

Прозрачность работы отдела продаж и понимание, на каком этапе «застревают» клиенты

Учет затрат и себестоимости

Точный расчет рентабельности и выявление «узких мест» в производстве

Учет основных средств

Контроль за оборудованием и ресурсами предприятия

Анализ клиентской базы

Определение наиболее прибыльных клиентов и сегментов

Отслеживание остатков, прогноз спроса и план закупок

Снижение издержек и исключение дефицита на складе

Контроль задолженности и прибыльности

Управление финансовыми рисками и поддержание ликвидности

Дашборды и панели мониторинга

Удобный инструмент для руководителей и менеджеров в реальном времени

Формирование отчетности

Детальный анализ всех аспектов деятельности предприятия

Ключевые функции 1С:УНФ для производств

1С:Управление нашей фирмой охватывает весь цикл работы производства и помогает держать под контролем ключевые процессы. С помощью программы можно:

1. Планирование и запуск производства:

  • создавать заказы на производство и отслеживать их выполнение;

  • вести поэтапный учет, включая частичный выпуск продукции.

2. Контроль производственных операций:

  • контролировать расходы и переделы, фиксируя затраты и выпуск на каждом технологическом этапе;

  • анализировать себестоимость, расходы и доходы, формируя управленческую отчетность.

3. Управление запасами и складом:

  • отслеживать движение сырья и готовой продукции: происхождение, условия хранения, сроки годности;

  • присваивать штрихкоды товарам и документам для быстрой идентификации.

4. Документооборот:

  • формировать сопроводительные листы и универсальные передаточные документы, подписывать и отправлять их.

5. Управление доступом и безопасностью:

  • распределять роли между пользователями и настраивать права доступа.

Кейс: гибкий учет для гибкой продукции

Как 1С:УНФ изменила работу кабельного производства «Мемотерм-ММ».

Кабельное производство «Мемотерм-ММ»

АО «Мемотерм-ММ» — крупный производитель кабельной арматуры. Компания выполняет полный цикл работ, где цена ошибки высока: задержка или брак ведут к срыву поставок. Ранее предприятие пользовалось самописной системой. Но она перестала справляться с ростом бизнеса: несколько разрозненных программ, ручной учет партий и переделов, бумажный документооборот, сбои при обмене с бухгалтерией. Все это тормозило работу и снижало точность учета.

Чтобы навести порядок и объединить отделы в единую систему, руководство решило внедрить 1С:Управление нашей фирмой (УНФ). Проект реализовала команда «Софт-Юнити».

Что сделали:

  • автоматизировали учет частичного выпуска и переделов;

  • внедрили штрихкодирование партий;

  • перевели документооборот в электронный вид;

  • наладили прямой обмен с 1С:Бухгалтерией;

  • разработали управленческую аналитику и систему прав доступа.

Результаты внедрения 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) в работу кабельного производства «Мемотерм-ММ»

Производственный учет стал «умным» и точным, документооборот ускорился в разы, ошибки ручного ввода исчезли, а руководство видит все процессы онлайн. 1С:УНФ превратилась в «нервную систему» завода, которая управляет процессами и делает бизнес быстрее и эффективнее.

«Персонал может сопротивляться изменениям. Чтобы избавить его от страха перед работой в новых условиях — нужно показать разницу. Операторов “Мемотерм-ММ” волновало, что новая система осложнит им работу. Но уже при первой демонстрации они увидели, что рабочий процесс стал быстрее и проще, ведь им больше не нужно вручную считать остатки, искать партии, вносить коррективы».О. Эсаулова, аналитик «Софт-Юнити».

Что получает производственная компания с 1С:УНФ

Внедрение 1С:Управление нашей фирмой позволяет автоматизировать ключевые процессы производства. 

Как результат:

  • оптимизированный бухгалтерский и управленческий учет;

  • меньше ошибок;

  • быстрый доступ к показателям для принятия решений;

  • прозрачность всех этапов — от закупки сырья до отгрузки готовой продукции;

  • эффективный контроль за себестоимостью и ресурсами;

  • улучшенное взаимодействие с клиентами и контрагентами.

Главное — система развивается вместе с бизнесом. По мере роста компании 1С:УНФ можно расширять и дополнять, не теряя уже выстроенных процессов.

Практический итог

1С:УНФ — полноценное решение для управления производственным предприятием. Оно объединяет ключевые процессы, делает бизнес прозрачным и помогает руководителям принимать решения быстрее и точнее.

Но важно помнить: любая система должна работать на оптимизацию бизнеса, а не внедряться «для галочки». Универсальных решений не существует — каждый проект требует анализа именно ваших процессов.

И здесь на помощь приходят специалисты «Софт-Юнити». Мы знаем, как адаптировать 1С:УНФ под специфику конкретного производства и превратить ее в инструмент развития.

