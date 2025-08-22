1С:УНФ в производстве 2025: зачем внедрять и как это работает на практике

Что такое 1С:УНФ для производства
1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) — решение для автоматизации ключевых процессов на малых и средних производственных предприятиях. Система объединяет в одном интерфейсе функции, которые раньше приходилось закрывать разными программами.
С помощью 1С:УНФ можно:
управлять продажами и заказами;
вести производственный и складской учет;
выстраивать отношения с клиентами (CRM-инструменты);
автоматизировать кадровый учет и расчет зарплаты.
Благодаря такому подходу компания получает единое информационное пространство, меньше ручной работы и полный контроль над бизнесом — от закупки сырья до отгрузки готовой продукции.
Возможности 1С:УНФ в производстве
В последних релизах разработчики сделали особый акцент на производственном учете. Теперь 1С:УНФ максимально адаптирована под потребности предприятий, которые занимаются выпуском продукции.
Система упрощает контроль за производственными операциями и берет на себя все необходимые расчеты.
Важные возможности:
Попередельный учет — позволяет отслеживать себестоимость на каждом этапе производства. Например, мебельная фабрика сразу видит, сколько стоит распил, покраска и сборка, еще до того, как изделие попадет в общий заказ.
Партионный учет — дает полный контроль за движением товаров по партиям и помогает учитывать незавершенное производство. Металлургический цех видит, из какой плавки выпущены заготовки и где они сейчас находятся. А текстильная фабрика может точно сказать, из какой партии ткани пошили конкретную модель одежды.
Таким образом, 1С:УНФ становится незаменимым инструментом для анализа и управления производственными процессами.
Особенности решения
Автоматизация производства на базе 1С:УНФ дает компаниям ряд ключевых преимуществ.
Система позволяет:
поддерживать разные схемы производства;
видеть полную картину затрат и прибыльности на каждом этапе;
использовать удобные инструменты управленческой аналитики и формировать отчеты;
работать с контрагентами через электронный документооборот.
Гибкость 1С:УНФ делает ее удобной для предприятий разного масштаба. Она легко подстраивается под специфику компании и отражает изменения по мере ее роста и развития.
Возможности синхронизации
1С:Управление нашей фирмой легко интегрируется с другими решениями фирмы 1С:
1С:Бухгалтерия — для бесшовной передачи финансовых данных;
1С:Зарплата и управление персоналом — для единого кадрового контура;
1С:Розница — для синхронизации учета с торговыми точками.
Еще систему можно связать со сторонними платформами: сайтами, интернет-магазинами, маркетплейсами. Это позволяет бизнесу вести учет и продажи в одном окне и ускоряет обработку заказов.
Почему внедрение 1С:УНФ особенно актуально сегодня
После ухода зарубежных вендоров российские компании столкнулись с очевидной проблемой — необходимость замены привычных учетных систем. Политика импортозамещения только усилила этот запрос.
Сегодня бизнесу нужны надежные и локальные решения, которые можно адаптировать под реальные процессы. Эту нишу уже заняли продукты фирмы «1С». Компания разрабатывает системы автоматизации более трех десятилетий. По оценке Минцифры, 70–75% компаний к настоящему моменту уже импортозаместили свои ERP-системы. 80% из них перешли на решения «1С».
1С:Управление нашей фирмой (УНФ) стало одним из ключевых инструментов для малого и среднего бизнеса. Оно помогает оптимизировать бизнес-процессы, сократить ручной труд и выстроить прозрачный управленческий учет в условиях новой экономической реальности.
ТОП-вопросов руководителей о внедрении 1С:УНФ
Подойдет ли УНФ для крупного производства? Нет, система рассчитана на малый и средний бизнес. Для предприятий со сложной структурой и филиалами лучше выбирать 1С:ERP.
Можно ли интегрировать УНФ с бухгалтерией? Да. Реализован бесшовный обмен с 1С:Бухгалтерией: данные переносятся автоматически.
Как быстро запускается проект? Внедрение занимает от нескольких недель до нескольких месяцев — быстрее и дешевле, чем ERP.
Что насчет электронного документооборота? Он уже встроен. Обмен документами с контрагентами ведется прямо в системе.
Сложно ли работать персоналу? Нет. Интерфейс знаком пользователям 1С, а автоматизация снижает количество ручных операций, что упрощает повседневную работу.
Какие реальные выгоды получает директор? Прозрачность себестоимости, контроль ресурсов и возможность принимать решения на основе онлайн-данных, а не «задним числом».
1С:УНФ и ERP: в чем разница
По сравнению с крупными ERP-системами, 1С:УНФ имеет несколько очевидных преимуществ:
УНФ позволяет объединить все отделы и подразделения предприятия в единую систему и закрывает основные задачи управления производством. Но важно учитывать масштаб: решение ориентировано на малый и средний бизнес с относительно простыми процессами.
Если же речь идет о крупной компании со сложной структурой, множеством филиалов и высокими требованиями к аналитике и масштабируемости, оптимальным выбором станет 1С:ERP — более мощная система с расширенными возможностями.
1С:УНФ и электронный документооборот (ЭДО)
В 1С:Управление нашей фирмой уже встроены инструменты для работы с электронным документооборотом. Это значит, что обмен первичными документами с поставщиками и другими контрагентами можно вести прямо из программы — без лишних операций, почтовых вложений и риска ошибок.
Подключение ЭДО не требует сложной настройки. Достаточно иметь:
учетную запись у оператора ЭДО;
электронную подпись;
установленный криптопровайдер.
Активация выполняется через раздел «Настройки 1С:УНФ» → «Сервисы ЭДО».
1С:УНФ и онлайн-аналитика
В современных условиях руководителям важно видеть реальную картину бизнеса в любой момент — от загрузки производства до финансового результата. 1С:УНФ решает эту задачу за счет встроенных инструментов онлайн-аналитики.
Возможность
Что дает бизнесу
Контроль воронки продаж
Прозрачность работы отдела продаж и понимание, на каком этапе «застревают» клиенты
Учет затрат и себестоимости
Точный расчет рентабельности и выявление «узких мест» в производстве
Учет основных средств
Контроль за оборудованием и ресурсами предприятия
Анализ клиентской базы
Определение наиболее прибыльных клиентов и сегментов
Отслеживание остатков, прогноз спроса и план закупок
Снижение издержек и исключение дефицита на складе
Контроль задолженности и прибыльности
Управление финансовыми рисками и поддержание ликвидности
Дашборды и панели мониторинга
Удобный инструмент для руководителей и менеджеров в реальном времени
Формирование отчетности
Детальный анализ всех аспектов деятельности предприятия
Ключевые функции 1С:УНФ для производств
1С:Управление нашей фирмой охватывает весь цикл работы производства и помогает держать под контролем ключевые процессы. С помощью программы можно:
1. Планирование и запуск производства:
создавать заказы на производство и отслеживать их выполнение;
вести поэтапный учет, включая частичный выпуск продукции.
2. Контроль производственных операций:
контролировать расходы и переделы, фиксируя затраты и выпуск на каждом технологическом этапе;
анализировать себестоимость, расходы и доходы, формируя управленческую отчетность.
3. Управление запасами и складом:
отслеживать движение сырья и готовой продукции: происхождение, условия хранения, сроки годности;
присваивать штрихкоды товарам и документам для быстрой идентификации.
4. Документооборот:
формировать сопроводительные листы и универсальные передаточные документы, подписывать и отправлять их.
5. Управление доступом и безопасностью:
распределять роли между пользователями и настраивать права доступа.
Кейс: гибкий учет для гибкой продукции
Как 1С:УНФ изменила работу кабельного производства «Мемотерм-ММ».
АО «Мемотерм-ММ» — крупный производитель кабельной арматуры. Компания выполняет полный цикл работ, где цена ошибки высока: задержка или брак ведут к срыву поставок. Ранее предприятие пользовалось самописной системой. Но она перестала справляться с ростом бизнеса: несколько разрозненных программ, ручной учет партий и переделов, бумажный документооборот, сбои при обмене с бухгалтерией. Все это тормозило работу и снижало точность учета.
Чтобы навести порядок и объединить отделы в единую систему, руководство решило внедрить 1С:Управление нашей фирмой (УНФ). Проект реализовала команда «Софт-Юнити».
Что сделали:
автоматизировали учет частичного выпуска и переделов;
внедрили штрихкодирование партий;
перевели документооборот в электронный вид;
наладили прямой обмен с 1С:Бухгалтерией;
разработали управленческую аналитику и систему прав доступа.
Производственный учет стал «умным» и точным, документооборот ускорился в разы, ошибки ручного ввода исчезли, а руководство видит все процессы онлайн. 1С:УНФ превратилась в «нервную систему» завода, которая управляет процессами и делает бизнес быстрее и эффективнее.
«Персонал может сопротивляться изменениям. Чтобы избавить его от страха перед работой в новых условиях — нужно показать разницу. Операторов “Мемотерм-ММ” волновало, что новая система осложнит им работу. Но уже при первой демонстрации они увидели, что рабочий процесс стал быстрее и проще, ведь им больше не нужно вручную считать остатки, искать партии, вносить коррективы».— О. Эсаулова, аналитик «Софт-Юнити».
Что получает производственная компания с 1С:УНФ
Внедрение 1С:Управление нашей фирмой позволяет автоматизировать ключевые процессы производства.
Как результат:
оптимизированный бухгалтерский и управленческий учет;
меньше ошибок;
быстрый доступ к показателям для принятия решений;
прозрачность всех этапов — от закупки сырья до отгрузки готовой продукции;
эффективный контроль за себестоимостью и ресурсами;
улучшенное взаимодействие с клиентами и контрагентами.
Главное — система развивается вместе с бизнесом. По мере роста компании 1С:УНФ можно расширять и дополнять, не теряя уже выстроенных процессов.
Практический итог
1С:УНФ — полноценное решение для управления производственным предприятием. Оно объединяет ключевые процессы, делает бизнес прозрачным и помогает руководителям принимать решения быстрее и точнее.
Но важно помнить: любая система должна работать на оптимизацию бизнеса, а не внедряться «для галочки». Универсальных решений не существует — каждый проект требует анализа именно ваших процессов.
И здесь на помощь приходят специалисты «Софт-Юнити». Мы знаем, как адаптировать 1С:УНФ под специфику конкретного производства и превратить ее в инструмент развития.
👉 Хотите понять, как УНФ поможет именно вашему производству? Мы подготовим бесплатный план внедрения с учетом ваших процессов. Предложение действует для читателей Клерк.ру.
Оставьте заявку на бесплатный план внедрения 1С:УНФ для вашего производства
Реклама: ООО «ЮНИТИ-ИТ», ИНН 7726756287, erid: 2W5zFJKKURv
Начать дискуссию