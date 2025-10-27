Власти обсуждают смягчение НДС-реформы: малый бизнес предупреждает о риске массового ухода в тень

Что обсуждается

Как сообщает пресса, речь идет о пересмотре предельного размера дохода, после которого бизнес на УСН будет обязан уплачивать НДС. Сейчас в правительстве рассматривают несколько вариантов так называемой «лестницы» перехода — поэтапного снижения порога в течение нескольких лет.

Среди них:

в первый год — 30 млн руб., затем 20 млн руб. и 15 млн руб.;

либо 20 млн — 15 млн — 10 млн руб.;

или вариант 20 млн руб. в первый год и 10 млн руб. в последующие.

Законодатели уточняют, что обсуждения касаются не только увеличения доходной базы бюджета, но и борьбы с теневым сектором: «Порог на уровне 30 млн рублей не решает этой задачи», — отметил эксперт.

Также рассматривается переходный период для адаптации микробизнеса и мораторий на штрафы в первый год для предпринимателей, которые с 2026 года впервые станут плательщиками НДС.