Власти обсуждают смягчение НДС-реформы: малый бизнес предупреждает о риске массового ухода в тень

Что обсуждается
Как сообщает пресса, речь идет о пересмотре предельного размера дохода, после которого бизнес на УСН будет обязан уплачивать НДС. Сейчас в правительстве рассматривают несколько вариантов так называемой «лестницы» перехода — поэтапного снижения порога в течение нескольких лет.
Среди них:
в первый год — 30 млн руб., затем 20 млн руб. и 15 млн руб.;
либо 20 млн — 15 млн — 10 млн руб.;
или вариант 20 млн руб. в первый год и 10 млн руб. в последующие.
Законодатели уточняют, что обсуждения касаются не только увеличения доходной базы бюджета, но и борьбы с теневым сектором: «Порог на уровне 30 млн рублей не решает этой задачи», — отметил эксперт.
Также рассматривается переходный период для адаптации микробизнеса и мораторий на штрафы в первый год для предпринимателей, которые с 2026 года впервые станут плательщиками НДС.
Почему это вызвало шок у бизнеса
Первая версия налоговой реформы, представленная летом, предполагала резкое снижение лимита освобождения от НДС для предпринимателей на УСН — с 60 млн до 10 млн рублей в год. Как писало агентство Reuters, такая мера могла затронуть до 700 тысяч предпринимателей, то есть каждого десятого владельца малого бизнеса в России.
Председатель организации «Опора России» Сергей Борисов назвал предстоящее нововведение «шоком для всех малых предприятий». По данным опроса объединения, треть предпринимателей заявили, что будут вынуждены закрыть бизнес, еще треть — уйти в тень и прекратить уплату налогов.
Бизнес объясняет это просто:
уплата НДС означает усложнение бухгалтерии и документооборота;
возрастут кассовые разрывы из-за «заморозки» НДС в обороте;
придется пересматривать цены и договора, что для микробизнеса зачастую непосильно.
«НДС — не просто новый налог, это другая реальность с дополнительными расходами, отчетностью и рисками. Для предпринимателя с оборотом 10–15 миллионов рублей, это слишком сложный уровень игры», — поясняет один из бухгалтеров, работающих с клиентами на УСН.
Власти ищут компромисс
В правительстве понимают, что резкое снижение лимита может привести к массовому уходу малого бизнеса в тень, поэтому обсуждаются более плавные схемы.Один из собеседников агентства уточнил, что возможен трехлетний переходный период, а для компаний, только начинающих платить НДС, — гибкий график отчетности и смягченные требования к контролю.
Таким образом, власти пытаются найти баланс между фискальной нагрузкой и сохранением легального сектора экономики.
IT-отрасль НДС избежала
Параллельно сообщается, что правительство исключило введение НДС на российское программное обеспечение.
Решение было принято после обращения крупнейших ассоциаций IT-сектора, поддержанного Минцифры и «цифровым» вице-премьером Дмитрием Григоренко. Премьер Михаил Мишустин уже согласовал позицию, а Кремль дал «добро» на отказ от введения налога.
Этот шаг объясняется системной важностью IT для цифровой трансформации госуправления. Однако для представителей малого бизнеса такое решение стало символом двойных стандартов — когда крупные игроки получают защиту, а малые компании остаются «на передовой» налоговых реформ.
Что ждет бизнес
Реформа НДС в 2026 году, даже в смягченном варианте, станет серьезным испытанием для малого и среднего бизнеса.
Эксперты отмечают:
предпринимателям стоит заранее оценить прогноз выручки на 2026 год;
подготовить учет в 1С и систему ЭДО под возможный переход на НДС;
рассмотреть варианты оптимизации — разделение направлений, переход в статус самозанятых или партнерство с более крупными юрлицами.
Если реформа будет проведена разумно и с переходным периодом, бизнес адаптируется. Но если малый бизнес снова поставят перед фактом, государство рискует потерять доверие и часть налоговой базы.
Главное — время, диалог и готовность к переменам
Налоговая реформа-2026 стала проверкой не только для предпринимателей, но и для самой системы госуправления. Если власти действительно услышат малый бизнес и дадут время на адаптацию, потери будут минимальными.
А компаниям, которые начинают готовиться уже сейчас — обновляют учет, проверяют базы и следят за изменениями законодательства — переход на новые правила пройдет без потрясений и штрафов. В итоге выиграют те, кто выберет не выжидательную позицию, а стратегию подготовки — шаг за шагом, с надежными партнерами и профессиональной поддержкой.
Как подготовиться к изменениям заранее
Даже если параметры реформы будут смягчены, рост ставки НДС до 22 % с 1 января 2026 года уже утвержден. Для большинства компаний это означает необходимость технической подготовки систем 1С, чтобы корректно отразить новые ставки и избежать ошибок при оформлении документов в новом году. И здесь важно не ждать декабря, а провести обновления заранее — чтобы спокойно войти в январь без рисков для бухгалтерии и отчетности.
