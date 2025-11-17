Заменили все одним документом: как жить с УПД в 2026

Это не просто косметическая правка : если вы продолжите использовать привычные электронные формы после 1 января, такие документы не будут иметь юридической силы. Поэтому важно уже сейчас разобраться, что представляет собой УПД 5.03, как он работает и как подготовить бизнес к новому формату.

Форматы, к которым привыкли бухгалтеры — электронные ТОРГ-12 , акты выполненных работ и даже старые версии УПД — с 2026 года уходят в прошлое. ФНС меняет правила : с нового года единственным разрешенным документом для ЭДО станет УПД версии 5.03. Он заменит сразу три документа — первичку, акт и счет-фактуру.

⏩ Зачем отменяют накладные и акты — и почему всех переводят на УПД

До сих пор компании пользовались разными электронными формами: у кого-то шла ТОРГ-12, у кого-то акты, кто-то отправлял счет-фактуру отдельно, а кто-то работал по старым версиям УПД. Итог — данные не совпадают, документы не читаются между системами, и каждый раз нужно вручную сверять реквизиты. Новый формат УПД 5.03 решает эту неразбериху. Он объединяет все в один документ, который одинаково понимают и бухгалтерские программы, и контрагенты, и налоговая.

Что дает переход на УПД

Проблема Как решает УПД 5.03 Несовпадение данных между документами Все в одном: один документ = одна сделка Ошибки при ручной сверке Единая структура = автозаполнение и контроль Разные форматы у контрагентов УПД понимают все операторы ЭДО Сложно отследить статус документов УПД подписывается КЭП, хранится в архиве Много бумаг, акты и накладные отдельно Один документ вместо трех До 2026 года схема выглядела так: Товар — ТОРГ-12.

Услуги или работы — акт.

При наличии НДС — счет-фактура. А с 1 января 2026 года все сразу в УПД 5.03.

Какие документы уходят в архив

Старые электронные формы официально утратят силу: ❌ ТОРГ-12 — приказ ФНС № ММВ-7-10/551@.

❌ Акт выполненных работ — приказ ФНС № ММВ-7-10/552@. Они не будут приниматься через ЭДО после 31 декабря 2025 года. А как быть тем, кто работает без ЭДО? Спокойно. Нововведения касаются только тех, кто обменивается документами в формате, утвержденном ФНС — то есть в структурированном виде через оператора ЭДО. Бумажные накладные и акты — продолжают работать

Простой обмен PDF-файлами, Excel-таблицами или сканами тоже разрешен, если стороны договорились

Что за формат у нового УПД 5.03 — и почему он один на всех

До апреля 2025 года компании могли работать по УПД старых версий — 5.01 и 5.02. Но с 1 апреля действует только один вариант: УПД 5.03. Он утвержден приказом ФНС № ЕД-7-26/970@ и стал единственным допустимым форматом для электронных документов о передаче товаров и услуг. УПД 5.03 — это единый стандарт, который одинаково понимают и 1С, и все операторы ЭДО, и контролирующие органы. В новом документе собраны все важные реквизиты, которые раньше растягивались на 2–3 отдельных формы: номер и дата документа;

данные продавца и покупателя: ИНН, КПП, наименование, адрес;

описание товаров или услуг: наименование, количество, единицы измерения, цена, сумма;

ставки и суммы НДС;

подписи сторон — в электронном виде, через КЭП (усиленная подпись).

Что нового по сравнению с прошлыми версиями