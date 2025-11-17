ЦОК ОК Нейронка 17.11 Мобильная
Заменили все одним документом: как жить с УПД в 2026

Заменили все одним документом: как жить с УПД в 2026

С 1 января 2026 года компании не смогут использовать электронные ТОРГ-12 и акты. ФНС официально переводит всех на УПД 5.03 — один документ вместо трех. Чтобы не сорвать процессы, стоит подготовиться заранее.

Форматы, к которым привыкли бухгалтеры — электронные ТОРГ-12, акты выполненных работ и даже старые версии УПД — с 2026 года уходят в прошлое. ФНС меняет правила: с нового года единственным разрешенным документом для ЭДО станет УПД версии 5.03. Он заменит сразу три документа — первичку, акт и счет-фактуру.

Это не просто косметическая правка: если вы продолжите использовать привычные электронные формы после 1 января, такие документы не будут иметь юридической силы. Поэтому важно уже сейчас разобраться, что представляет собой УПД 5.03, как он работает и как подготовить бизнес к новому формату.

⏩ Зачем отменяют накладные и акты — и почему всех переводят на УПД

До сих пор компании пользовались разными электронными формами: у кого-то шла ТОРГ-12, у кого-то акты, кто-то отправлял счет-фактуру отдельно, а кто-то работал по старым версиям УПД. Итог — данные не совпадают, документы не читаются между системами, и каждый раз нужно вручную сверять реквизиты.

Новый формат УПД 5.03 решает эту неразбериху. Он объединяет все в один документ, который одинаково понимают и бухгалтерские программы, и контрагенты, и налоговая.

Что дает переход на УПД

Проблема

Как решает УПД 5.03

Несовпадение данных между документами

Все в одном: один документ = одна сделка

Ошибки при ручной сверке

Единая структура = автозаполнение и контроль

Разные форматы у контрагентов

УПД понимают все операторы ЭДО

Сложно отследить статус документов

УПД подписывается КЭП, хранится в архиве

Много бумаг, акты и накладные отдельно

Один документ вместо трех

До 2026 года схема выглядела так:

  • Товар — ТОРГ-12.

  • Услуги или работы — акт.

  • При наличии НДС — счет-фактура.

А с 1 января 2026 года все сразу в УПД 5.03.

Какие документы уходят в архив

Старые электронные формы официально утратят силу:

Они не будут приниматься через ЭДО после 31 декабря 2025 года.

А как быть тем, кто работает без ЭДО? Спокойно. Нововведения касаются только тех, кто обменивается документами в формате, утвержденном ФНС — то есть в структурированном виде через оператора ЭДО.

  • Бумажные накладные и акты — продолжают работать

  • Простой обмен PDF-файлами, Excel-таблицами или сканами тоже разрешен, если стороны договорились

Что за формат у нового УПД 5.03 — и почему он один на всех

До апреля 2025 года компании могли работать по УПД старых версий — 5.01 и 5.02. Но с 1 апреля действует только один вариант: УПД 5.03. Он утвержден приказом ФНС № ЕД-7-26/970@ и стал единственным допустимым форматом для электронных документов о передаче товаров и услуг.

УПД 5.03 — это единый стандарт, который одинаково понимают и , и все операторы ЭДО, и контролирующие органы.

В новом документе собраны все важные реквизиты, которые раньше растягивались на 2–3 отдельных формы:

  • номер и дата документа;

  • данные продавца и покупателя: ИНН, КПП, наименование, адрес;

  • описание товаров или услуг: наименование, количество, единицы измерения, цена, сумма;

  • ставки и суммы НДС;

  • подписи сторон — в электронном виде, через КЭП (усиленная подпись).

Что нового по сравнению с прошлыми версиями

Что добавили или поменяли

Зачем это нужно

Поля для маркировки и прослеживаемости

📦 учет обуви, техники, лекарств и пр.

Уточнены единицы измерения и ставки НДС

📊 меньше путаницы в расчетах и отчетах

Убраны дублирующие реквизиты

✂️ документ стал компактнее и логичнее

Универсальность для всех операторов ЭДО

🔄 один формат — единый для всех сторон

Как оформлять разные операции в одном УПД

Переход на УПД 5.03 не меняет суть ваших сделок. Меняется только упаковка: вместо трех документов — один, но с теми же реквизитами и юридической силой. Хоть товар, хоть услуга, хоть и то и другое вместе — все можно оформить через один УПД.

📦 Продажа товаров = УПД вместо ТОРГ-12 + счет-фактура

Если вы продаете товар, УПД фиксирует отгрузку и налоговые обязательства одновременно.

Что указывается в документе:

  • наименование и артикул товара;

  • количество и единицы измерения;

  • цена за единицу и общая сумма;

  • ставка и сумма НДС;

  • дата отгрузки;

  • ЭЦП продавца и покупателя.

Это полностью заменяет ТОРГ-12 и счет-фактуру — никаких дополнительных форм не нужно.

🛠 Оказание услуг = УПД вместо акта и счет-фактуры

Если вы выполняете работы или оказываете услуги — УПД фиксирует факт их выполнения и начисление НДС.

В документе нужно указать:

  • четкое название услуги (например, «аудиторская проверка» или «ремонт оборудования»);

  • период выполнения;

  • объем (часы, дни, штуки — как удобно);

  • цена, сумма, ставка НДС;

  • дата завершения;

  • подписи сторон (ЭЦП).

Такой УПД заменяет и акт выполненных работ, и счет-фактуру.

⚙️ Комбинированные сделки (товар + услуга) = все в одном УПД

Если вы, например, поставляете оборудование и сразу выполняете его монтаж, не нужно оформлять два документа. Просто все включаете в один УПД:

Что включаем в один документ

Пример

🧃 Товар

Генератор, кондиционер, сервер

🔧 Услуга

Монтаж, настройка, доставка, обучение

📄 Итог

Один УПД, один комплект подписей, меньше ошибок

Так работает 90% сделок в реальности — поставка + сервис. Теперь подтверждается все одной подписью.

УПД 5.03 — это действительно гибкий инструмент, который подстраивается под ваш тип сделки, а не наоборот. В нем можно оформить практически все, кроме авансов и отдельных случаев, где нужен только счет-фактура (об этом — дальше).

💡Как подготовиться к переходу на УПД 5.03

Чтобы в январе не было авралов, лучше пройти адаптацию к УПД 5.03 заранее. Подход простой: разобрать текущий документооборот, подтянуть технику и обкатать процесс на тестовых документах.

Если вы работаете в — вам повезло: поддержка УПД 5.03 уже реализована во всех основных конфигурациях. В «1С:Бухгалтерии», «УТ», «КА», «УНФ», «Рознице» и других — формат 5.03 доступен начиная с обновлений середины 2025 года. А в сервисе «1С-ЭДО» все уже готово для обмена по новым правилам: не нужно дорабатывать обработчики, формат подгружается автоматически, подписывается КЭП и попадает в регистры как надо.

📌 Нужно только подключить ЭДО и проверить, что установлены актуальные версии конфигурации и модуля обмена. Если не увереныпоможем: в «Софт-Юнити» подключим ЭДО, настроим УПД, проверим подпись и сделаем тестовый обмен с вашими контрагентами. Быстро и без сюрпризов.

УПД 5.03 — это уже не «будущее», а текущий рабочий формат. Лучше заранее войти в процесс, чем догонять в последний момент.

