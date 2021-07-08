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Почем нынче наличка? Стоимость кэша зачастую совсем не такая, какой ее считают многие

Для рубрики Оптимизация налогообложения
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Или как орал на весь мир нетленный Эйч Пи Бакстер «How much is the fish?». Делал тут проект клиенту и понял что глубину некоторых вопросов сам не до конца понимал.

Самая распространенная ошибка — складывать проценты

Например, если ОООшка на УСН6%, то выводить туда прибыль, а потом выплачивать дивиденды будет не 6% 13%=19%, как считают многие, а 18.22%.

Понятно, что в данном случае мелочь, но важен подход — проценты складывать и вычитать нельзя, пока не убедишься в том, что у них одна и та же база.

Лайфхак — как определять людей, заведомо избавленных от этой ошибки

Даешь им калькулятор и просишь «очистить» зарплату от НДФЛ. Если человек вместо вычитания 13% умножает на 0,87 — надо хватать. Потому что проценты — это дроби, их нельзя складывать (за исключением случаев когда вдруг совпадает знаменатель), их можно только умножать.

И когда человек вместо сложения их перемножает, например, для той же ОООшки на УСН6% это будет 1 — 0,94*0,87 = 0,1822, то ему в принципе по барабану что там в знаменателе. Ответ будет верный.

Этот признак, кстати, не дискриминирующий

То есть, он не означает что те, кто считают проценты через пропорцию с соткой, считают неправильно. Например, я знаю одну блистательную адвокатшу, которая пропорцией правильно решила 5 из 6 моих вступительных задач на проценты.

Справедливости ради стоит сказать, что шестая задачка олимпиадная, и я не знаю ни одного юриста или экономиста кто ее решил бы. Только люди со специальной математической подготовкой.

Еще одна распространенная ошибка — люди не понимают, от какой базы надо считать итоговый ответ

Например, когда считают нагрузку на зарплату получают 13% 30%=43%. Тут как раз тот случай когда проценты можно складывать — база одна и та же. Но можно ли говорить что налоговая нагрузка на зарплату 43%? Конечно, нет.

Потому что от получаемых на руки денег она составляет 49,43%, а от общего расхода организации (обычно стоимость кэша все так и считают — от общей суммы отправляемой на обналичку) 33%.

А что такое 43%? Нагрузка от суммы зарплаты, включающей НДФЛ и не включающей страховые взносы? Так я таких показателей кучу вам напридумываю. Например, 35.24% составляет составляет налоговая нагрузка от зарплаты, включающей НДФЛ, пенсионные отчисления, но не включающей медстраховку. Бред же! Все всегда в быту считают процент либо от полностью очищенного кэша на руки, либо от общей суммы, включающей все затраты вкруг.

Никто никогда не считает нагрузку от какой-то промежуточной цифры. Ее и сравнить то потом не с чем.

Еще многие частенько при расчетах забывают очищать цифры от косвенных налогов

Да это и немудрено с нашей то отчетностью. Например, на 90 счете выручка с НДС, а себестоимость без НДС, зарплата на 70 счете с НДФЛ, а запасы на 41 без НДС и постоянно надо в памяти держать где какая цифра. Опытные бухгалтеры это делают автоматически, а вот начинающие финансовые аналитики регулярно делают ошибки складывая стоимость с НДС и стоимость без НДС. А еще есть выручка, которая идет мимо кассы. Она не только без НДС, но и без налога на прибыль, а если она еще и экспортная, то и без экспортных пошлин. Тоже надо не забыть добавить, если сравнивать с выходом в белую.

Ну и в конце сегодня задачка, для тех кто внимательно читал пост

Сколько же стоит сегодня наличка? Полностью легальный кэш посчитают, безусловно, все. Надо поделить на 0,87 (НДФЛ с дивидендов), поделить на 0,8 (налог на прибыль) умножить на 1,2 (НДС, кстати, почему налог на прибыль делим на 0,8 а НДС умножаем на 1,2 при одинаковой ставке в 20%?), обращаем полученный результат и получим ровно 42%.

А вот сколько в сравнении с легальным кэшем будет стоить кэш, обналиченный через ИП? Казалось бы, дивов нет, налог на прибыль меняем на УСН 6%, что там считать? На руки получили 100 тыс, значит на ИП пришло 100000/0,94=106383, накинуть НДС будет 127660. 27660/127660=21,67%. А вот и нет.

Тут есть еще одна неочевидная, но важная опция, про которую многие забывают. В зависимости от этой опции ответ будет либо 24.7% либо те же 21.67%, но расчет немного другой. Какой?

Задачка кроме разминания мозгов имеет и практическую сторону

Мы можем думать что кэш стоит 21,67% а на самом деле 24,7% и необоснованно отказываемся от какой-либо схемы со стоимостью налички в 22% :-) Довольно, кстати, часто так бывает. И речь не только о стоимости кэша, но и всей налоговой нагрузке. Потому что сейчас, когда гайки закрутили и продолжат дальше закручивать, речь в налоговой экономии и пойдет как раз в пределах 5%-7%. На эти два процента и придется жить. Вопрос от какой суммы их считать :-)

Кто не хочет разбираться в этой арифметике и нет времени читать комменты, просто можете подписаться на мой блог. В пятницу расскажу, как я посчитал 24.7%. 

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Кирилл Соппа
Кирилл Соппа
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