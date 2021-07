Почем нынче наличка? Стоимость кэша зачастую совсем не такая, какой ее считают многие

Или как орал на весь мир нетленный Эйч Пи Бакстер «How much is the fish?». Делал тут проект клиенту и понял что глубину некоторых вопросов сам не до конца понимал.

Самая распространенная ошибка — складывать проценты

Например, если ОООшка на УСН6%, то выводить туда прибыль, а потом выплачивать дивиденды будет не 6% 13%=19%, как считают многие, а 18.22%.

Понятно, что в данном случае мелочь, но важен подход — проценты складывать и вычитать нельзя, пока не убедишься в том, что у них одна и та же база.

Лайфхак — как определять людей, заведомо избавленных от этой ошибки

Даешь им калькулятор и просишь «очистить» зарплату от НДФЛ. Если человек вместо вычитания 13% умножает на 0,87 — надо хватать. Потому что проценты — это дроби, их нельзя складывать (за исключением случаев когда вдруг совпадает знаменатель), их можно только умножать.

И когда человек вместо сложения их перемножает, например, для той же ОООшки на УСН6% это будет 1 — 0,94*0,87 = 0,1822, то ему в принципе по барабану что там в знаменателе. Ответ будет верный.

Этот признак, кстати, не дискриминирующий

То есть, он не означает что те, кто считают проценты через пропорцию с соткой, считают неправильно. Например, я знаю одну блистательную адвокатшу, которая пропорцией правильно решила 5 из 6 моих вступительных задач на проценты.

Справедливости ради стоит сказать, что шестая задачка олимпиадная, и я не знаю ни одного юриста или экономиста кто ее решил бы. Только люди со специальной математической подготовкой.

Еще одна распространенная ошибка — люди не понимают, от какой базы надо считать итоговый ответ

Например, когда считают нагрузку на зарплату получают 13% 30%=43%. Тут как раз тот случай когда проценты можно складывать — база одна и та же. Но можно ли говорить что налоговая нагрузка на зарплату 43%? Конечно, нет.

Потому что от получаемых на руки денег она составляет 49,43%, а от общего расхода организации (обычно стоимость кэша все так и считают — от общей суммы отправляемой на обналичку) 33%.

А что такое 43%? Нагрузка от суммы зарплаты, включающей НДФЛ и не включающей страховые взносы? Так я таких показателей кучу вам напридумываю. Например, 35.24% составляет составляет налоговая нагрузка от зарплаты, включающей НДФЛ, пенсионные отчисления, но не включающей медстраховку. Бред же! Все всегда в быту считают процент либо от полностью очищенного кэша на руки, либо от общей суммы, включающей все затраты вкруг.

Никто никогда не считает нагрузку от какой-то промежуточной цифры. Ее и сравнить то потом не с чем.

Еще многие частенько при расчетах забывают очищать цифры от косвенных налогов

Да это и немудрено с нашей то отчетностью. Например, на 90 счете выручка с НДС, а себестоимость без НДС, зарплата на 70 счете с НДФЛ, а запасы на 41 без НДС и постоянно надо в памяти держать где какая цифра. Опытные бухгалтеры это делают автоматически, а вот начинающие финансовые аналитики регулярно делают ошибки складывая стоимость с НДС и стоимость без НДС. А еще есть выручка, которая идет мимо кассы. Она не только без НДС, но и без налога на прибыль, а если она еще и экспортная, то и без экспортных пошлин. Тоже надо не забыть добавить, если сравнивать с выходом в белую.

Ну и в конце сегодня задачка, для тех кто внимательно читал пост

Сколько же стоит сегодня наличка? Полностью легальный кэш посчитают, безусловно, все. Надо поделить на 0,87 (НДФЛ с дивидендов), поделить на 0,8 (налог на прибыль) умножить на 1,2 (НДС, кстати, почему налог на прибыль делим на 0,8 а НДС умножаем на 1,2 при одинаковой ставке в 20%?), обращаем полученный результат и получим ровно 42%.

А вот сколько в сравнении с легальным кэшем будет стоить кэш, обналиченный через ИП? Казалось бы, дивов нет, налог на прибыль меняем на УСН 6%, что там считать? На руки получили 100 тыс, значит на ИП пришло 100000/0,94=106383, накинуть НДС будет 127660. 27660/127660=21,67%. А вот и нет.

Тут есть еще одна неочевидная, но важная опция, про которую многие забывают. В зависимости от этой опции ответ будет либо 24.7% либо те же 21.67%, но расчет немного другой. Какой?

Задачка кроме разминания мозгов имеет и практическую сторону

Мы можем думать что кэш стоит 21,67% а на самом деле 24,7% и необоснованно отказываемся от какой-либо схемы со стоимостью налички в 22% :-) Довольно, кстати, часто так бывает. И речь не только о стоимости кэша, но и всей налоговой нагрузке. Потому что сейчас, когда гайки закрутили и продолжат дальше закручивать, речь в налоговой экономии и пойдет как раз в пределах 5%-7%. На эти два процента и придется жить. Вопрос от какой суммы их считать :-)