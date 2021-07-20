How much is the cash? Как не надо выводить наличку через ИП

Ну что ж, продолжим про наличку (предыдущая часть вот: «Почем нынче наличка? Стоимость кэша зачастую совсем не такая, какой ее считают многие).

Сразу скажу, что не претендую на полноту освещения вопроса. Понятно, что есть еще история про банковские комиссии за снятие, заградтарифы на переводы и риски по 115-ФЗ. И может еще какие особенности. А также есть юридические риски и критерии безопасного дробления (куда ж без них).

Но сегодня только про арифметику. Хочу рассказать про одну важную особенность, которая довольно системна и может встретиться (да скорей всего и встречается, просто многие ее не замечают) и в других вопросах, связанных с налоговой оптимизацией. Я ее, кстати, уже встречал, ниже расскажу где.

Итак, мы рассматриваем задачу обналичивания денег через ИП. Оговоримся, в некоторых случаях эта схема может быть незаконна. Из нашей арифметики ее законность не вытекает.

Сколько это стоит? Напомню базовый вариант. Мы получили 172,5 тыс рублей выручки, заплатили НДС 28 тыс 700 рублей (цифры скруглены), далее заплатили столько же налога на прибыль, потом выплатили 100 тыс как дивиденды удержав НДФЛ 14 тыс 900 рублей. Мы полностью вывели в кэш всю выручку. Итого налогов мы заплатили почти 72,5 тыщи, суммарная нагрузка к выручке (деньгам, отправляемым на обнал) составила 42%.

Чтобы не платить столько налогов широко известным способом выхода в кэш является ИПешечка. Как ее рассчитывают популярные консультанты, которые «много лет помогают клиентам в вопросах получения законной налички»? Чтобы обналичить 100 тыс, надо скинуть на ИП 106382 рублей (надо делить на 0,94, но некоторые даже тут предлагают скидывать 106 тыс, хотя тогда налог будет 6360 руб. и до соточки в кэше чутка не хватит).

Далее, понятно с этой суммы считают НДС 21,2 тыс рублей, потому что ИПешечка на упрощенке не оптимизирует НДС. И итого получается налоговая нагрузка 27,6 тыс рублей (27,6/127,6=21.67%). Типа экономия на налогах 45 тыс рублей! И вот тут я задаюсь главным вопросом — а где она лежит, ваша экономия?

Давайте посмотрим на нашу модель внимательнее. Мы получили выручку 172 тыс рублей. Заплатили НДС 28 тыс 700 рублей. ИПешечка-то нам НДС не оптимизирует. Далее скинули 106382 на ИП, но при этом не забыли посчитать налог на прибыль (!!!) около 7,5 тыщ рублей. Итого налоговая нагрузка будет 42,5 тыщ рублей (или обещанные 24.7%).

Откуда разница? Да оттуда, что озвученная выше налоговая экономия улеглась на нашем расчетном счете, и мы точно также должны с нее заплатить и НДС и налог на прибыль. А эту дополнительную налоговую нагрузку уже никто практически никогда не считает.

Ну от НДС то мы все равно не уйдем, а вот от прибыли запросто. Надо просто этот остаток сюда же в кэш вывести, под те же 6%. И тогда мы снова вернемся к нашей исходной стоимости кэша 21.67%=37.36/172.4 И тут многие скажут: «А что ж ты нам, Кирилл Михайлович, мозги пудришь, если стоимость та же самая? Какая разница из каких числителей и знаменателей она получается, если результат тот же?».

Ну, если бы я был инфобизнесменом, наверное да, я бы на этом и остановился. И что было бы дальше?

Допустим, есть у какой-то компании есть потребность в наличных деньгах 100 тыс в месяц. На все «вкруг». Включая личный доход собственника. И вот создали они ИПешечку для этих целей.

И когда дошло до дела, они вдруг вспомнили, что читали где-то в статейке (а может и в расчете, приложенном к купленной в Интернете схеме), о том, что налоговую экономию тоже надо выводить в кэш, чтобы не платить с нее налог. А потому бахнули они на ИП 143 тыс (то что осталось от выручки без НДС), сняли в банке 135 тыс рублей. И? А дальше то что? А дальше, что делать с этими 35 тысячами рублей, которые нужны по идее в обороте — потребность то у нас только 100 тыщ — в статейке не было написано. Заносить их каждый месяц на расчетный счет займом учредителя? Ерунда? Однозначно.

А еще есть более грандиозная схема. Надо начислять в ИП расходы на всю сумму прибыли (если больше будет выручка, то больше начислять, прям под ноль), а переводить ровно столько, сколько надо снять в кэш. И ни центом больше. Тогда ни копейки лишних налогов платить не придется.

Максимальная экономия! Можете оформлять схему пакетом и продавать, господа налоговые инфобизнесмены.