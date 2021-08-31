Новая наличка и автоматический расчет налогов инспекторами: бухгалтеры — мимо?

Налички-то конечно когда-нибудь не будет, это однозначно. Только из значимых трендов, которые надо учитывать при налоговом планировании, я бы учитывал другой. Особенность нашей страны, по сравнению с другими развитыми странами в том, что все-таки у нас лоббисты налички помощнее будут. А потому, мне кажется наличка раньше начнет пропадать на загнивающем Западе, чем у нас. Ну, да это все лирика.

Реальность, которая приближается, точно наступит и на мой взгляд раньше, чем исчезнет наличка — это автоматический расчет налоговым органом налоговых обязательств.

В первую очередь, это конечно же УСН и НДС (по оптимизацию НДС я выпустил на «Клерке» онлайн-курс, на него уже можно записаться).

Бухгалтеры говорят, что это невозможно. Ну, в чем проблема то? Что по факту делает бухгалтер? Берет первичные хозяйственные операции, сворачивает из них сводную оборотную ведомость по установленному правилу и из оборотки рассчитывает налог. Фактически, налоговому органу чтобы это повторить надо просто быть первым на первичке. И они к этому идут.

Онлайн-кассы (в первую очередь для этого они вводились, а не для ограничения налички, они ее не ограничивают практически вообще, все что не пробивалось, так и не пробивается, а пробивают то, что нельзя не пробивать по иным причинам, например ЕГАИС, расчет по карте и тд)., прослеживаемость (скоро все счет-фактуры будут только по ЭДО выписываться, книги продаж и покупок будут не нужны), льготные режимы и тд. А самое главное, руководство ФНС четко эту логику понимает, ее Егоров рассказал довольно доходчиво в своем подробном интервью.

Бухгалтеры возражают

Да, там бухгалтеры, конечно же, возражают, что свернуть оборотку из операций не так-то просто. Сейчас это действительно так. Набор правил у нас очень запутанный. Ну, так государство для этой цели легко его распутает.

Например, есть два разных метода амортизации для налогового учета. Либо сделают галочку в ЭДО, чтобы вы выбрали тот, которым пользуетесь, либо просто один оставят. Реально это? Да вполне. Двигаясь постепенно, мы к этому придем. Мы это уже сейчас видим.

Как сегодня выглядит налоговая оптимизация?

Мы работаем квартал, в конце квартала считаем что получилось, если много, то идем и переделываем задним числом какие-то проводки.

Убираем доходы, добавляем расходы, увеличиваем суммы документов, списание, маркетинг и тд. Будет это работать в будущем? Нет, конечно. Все первичные операции будут уже в налоговом органе. Наверное, будет какой-то механизм уточнения, «но идите, уточните». Мы там забыли маркетинговых расходов на 20 млн рублей. От ИПешечки. По начислению. Заплатим через 10 лет. Вот договор с условием отсрочки.

Как будет выглядеть налоговая оптимизация в будущем?

Надо будет заранее, ПЕРЕД началом квартала под целевую налоговую нагрузку спланировать все внутригрупповые движения. Договоры, отчеты агента, роялти и тд. Зафиксировать базовый диапазон, в котором налоговые последствия вас полностью устраивают. Составить финмодель для отражения текущей ситуации и анализа, насколько вы отклоняетесь от базового сценария. И еще в ходе периода, когда он еще не закончен, в случае существенного отклонения, принять какие-то корректирующие воздействия.

Ну и как водится, сразу же пример. Нечто похожее уже сейчас ощущают упрощенцы, у которых кассовый метод и задним числом уже ничего не доначислишь. В приведенном деле налплат с этим столкнулся, выскочил с лимитов по упрощенке. Вот карточка дела.

И чтобы вернуться туда (а выручку не убрать, ее формируют сторонние клиенты), он придумал что недостача товара Принципала должна удерживаться из агентского вознаграждения, снижая его (а не в затраты Агента, типа, мы штрафы от Принципала ему же и перевыставляем). Нашел расход — недостачу — которая кассовым методом не проводится :-). За фантазию и смелость — пятерка. Но конечно же, не проканало. Как там говорится, слабоумие и отвага.

Ну ведь тривиальное налоговое планирование: отнимаем от лимита ожидаемую выручку декабря с расчетной дисперсией сверху для надежности, и если на 1 декабря мы это значение превысили, значит надо садиться и придумывать План Б. Хотя, он конечно же к этому времени должен уже быть, его в ход надо уже пускать!

И что касается налички

Ну, давайте просто порассуждаем. Какой функционал вообще людям нужен от налички? То, что она напечатана на бумаге типографским способом? Конечно же, нет. То ,что она помогает оптимизировать налоги? Ну, эта функция ,которая ее раньше неотрывно сопровождала (что и явилось причиной многих стереотипов и клише), уже сейчас от нее отделилась.

Сегодня сопровождающая получение наличных денег налоговая нагрузка — это просто вопрос цены ее получения. А оптимизация налогов вполне может и должна достигаться без налички.

Тогда какой функционал остается? Подойдет ли для него, скажем, крипта? Вполне. Многие на крипту махнули рукой, потому что опять же были стереотипные надежды что вот, мол, сейчас с помощью биткойна будем НДС оптимизировать. Это же бред полнейший сразу был. Но если мы говорим просто о каких-то законных (естественно, мы тут только о таких говорим!) расчетах, которые не сопровождаются налоговой экономией — то вот вам новая наличка.