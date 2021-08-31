Как наличка через ИП приведет к уголовке по мошенничеству

Ору!!! ИП — законная схема получения наличных, говорите? Особенно доставляют директора и учредители, желающие стать ИПешниками. Довольно частое, кстати, явление. И все риски считают только налоговые риски. Вот вам, пожалуйста, пример, почему так нельзя. Корпоративный конфликт и 159 УК РФ (мошенничество) и 160 УК РФ (присвоение и растрата), как решил Новгородский районный суд в приговоре № 1-18/2020 1-329/2019 от 6 февраля 2020 г.

«..., являясь директором ООО »...«, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, ..., используя свое служебное положение, изготовил заведомо подложный договор ... между ООО »..." и индивидуальным предпринимателем ..., согласно которому ИП ... обязуется оказать Обществу юридические, консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также по организации и изготовлению программ, рекламной продукции, и иные услуги, заранее не намереваясь выполнять свои обязательства как индивидуальный предприниматель по указанному договору."

Узнаете? И вот еще:

" ..., систематически давал бухгалтеру С, не осведомленной о преступном умысле ..., находящейся у него в служебном подчинении, обязательные для исполнения указания осуществить перевод денежных средств ..., в качестве оплаты по договору ..., заведомо зная о том, что фактически услуги по фиктивному договору ... со стороны ИП... не оказывались.«

И это, можно сказать, почти про каждый договор с ИПешником, заключаемый в целях вывода наличных денежных средств.

Причем сам обвиняемый был предельно честен на суде.

«В ... году в законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми значительно выросли штрафы за нарушения законодательства о СМИ и о рекламе. При этом размер штрафа, который мог быть наложен на индивидуального предпринимателя, в несколько раз меньше, чем размер штрафа, налагаемого на юридическое лицо. Еще в марте ... года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Он договорился с учредителями ООО о том, что размер заработной платы, которую он получал в ООО, будет уменьшен до 15000 рублей, а еще примерно 60000 рублей он будет получать как индивидуальный предприниматель. Это было выгодно также с точки зрения налогообложения. »

В общем, сознался что ИП был фиктивным, направленным на уклонение от налогов и наказания за профессиональные нарушения.

И еще один распространенный (с виду, законный) сюжет. У каждого второго клиента на директоре висит долг по подотчету. Иногда очень крупные суммы. Типа, надо срочно наличку, возьму в подотчет, потом придумаем как оформить. А потом корпоративный конфликт, перехват управления другим учредителем и статья.

«В результате этого общая сумма денежных средств, полученных в подотчет .... и не возвращенных в кассу предприятия, ..., составила 1 330 000,00 руб., которую ...., используя свое служебное положение, похитил путем присвоения и в дальнейшем распорядился ею по своему усмотрению, причинив ООО »..." материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

И самое главное! Все считают риски налоговыми категориями. Где уголовная ответственность наступает с 15 млн рублей (это налогов, суммы сделок кратно больше), где средняя цена налоговой проверки 35 млн рублей (опять же, в налогах). Где обычная районная инспекция в крупном городе не интересуется теми, у кого оборот ниже 100 млн рублей в год.

Кто не обратил внимание выше, повторюсь — долг по подотчету 1,3 млн рублей; перечислено на ИП за услуги за несколько лет 2,35 млн рублей (60 тыс в мес зарплаты плюс часть расходов). И это УЖЕ особо крупный размер по статьям 159 и 160, за который он получил 3,5 года реального срока в колонии. А я как-то где-то слышал что есть люди, которые за месяц пытаются столько выводить.

Ну, и партнеров себе надо выбирать аккуратнее :-).

«В связи с этим, он решил внести в ООО собственные средства в размере более миллиона рублей, был оформлен приходный кассовый ордер (ПКО), .... Отсутствие оригинала этого документа он объясняет тем, что Н, установив контроль над ООО, незаконно уничтожила первичную бухгалтерскую документацию .... Он намеревался в дальнейшем стать фактическим владельцем ООО ... но в дальнейшем его планы нарушила Н, которая находилась в близких отношениях с криминальным авторитетом К1 и родила от него ребенка. Н потребовала отдавать ей всю прибыль от деятельности общества. Он согласился, т.к. ...».