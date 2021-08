Дробите бизнес правильно: как выстроить финмодель, чтобы налоговики обломали зубы

Лучшая схема — та, что не дошла до суда! Определенно это так. Все что нынче в судах — голимый схематоз рисованных (и абсолютно законных) конструкций, с которыми там ловить особо нечего, потому и налоговая выигрывает практически в одну калитку. И поэтому я радуюсь, как ребенок чупа-чупсу, когда риск-ориентированный подход ФНС дает сбой и они попадаются в расставленные продуманным схемотехником сети. И радуюсь я не проигрышу ФНС, а за своих клиентов. Потому что такие редкие кейсы еще раз убеждают в правильности разрабатываемых инструментов.

Вот удивительно. В отличие от всякой взаимозависимости разрывы финансовых потоков смертельный критерий (нет ни одного выигрышного дела, это и понятно, даже у друзей деньги врозь, что уж говорить о самостоятельных хозяйствующих субъектах), но как этим моментом пренебрегают при разработке и продаже схем, так и при разборе успешных дел никто на это не обращает особого внимания.

«Вместе с тем банковские выписки свидетельствуют о том, что займы выдавались на возвратной основе и фактически возвращались займодавцам, что налоговый орган не опроверг». Уже многие коллеги разбирали это дело (№ А49-4003/2020, ЗАО «ПТФ Пекофф»), однако никто не обратил внимание на этот момент.

А как? Как они смогли вернуть займы обратно в центры прибыли на упрощенке? Никого этот вопрос не взволновал?

Ведь это не просто взять и сказать бухгалтеру «Оплати». Это структурная проблема.

В схемах дробления деньги всегда копятся в упрощенцах и их приходится займами гнать в основную компанию. Схемы вообще не подразумевают ситуаций, когда на основной компании возникают лишние деньги (иначе с них надо платить налог на прибыль).

Все говорят об этой проблеме, но никто не предлагает решения. Как же Пекофу удалось решить ее? Или не удалось?

Немного теории

Сначала немного теории. Но не такой прям теоретической теории, а практической.

Математики называют это прикладной теорией. В общем, многим придется смириться с этим, но прибыль — это пассив. В любом балансе. Хотя и легко понять почему это так.

Прибыль — это долг бизнеса перед акционером. Бизнес должен зарабатывать прибыль и выплачивать дивиденды акционеру. Если по каким-то причинам акционер решил не забирать часть заработанной прибыли, то она не пропадает навсегда, а копится в строке «нераспределенная прибыль». Что по сути такая же кредиторка — задолженность перед акционерами. Единственное ее отличие в том, что у нее нет конкретного срока возврата.

Ну и что из этого следует? Обычно акционеры не забирают прибыль, чтобы пустить ее в развитие (или когда денег нет, что то же самое, значит они зарыты в какой-нибудь дебиторке или товаре на складе).

Если говорить по простому, бизнес заработал 10 млн рублей, на эти деньги вместо выплаты дивидендов купили, скажем, новое оборудование. С точки зрения баланса у нас появились активы на 10 млн рублей (именно их подразумевают «прибылью», когда говорят что вложенная прибыль это активы бизнеса) и пассивы — долг перед акционером на 10 млн рублей (нераспределенная прибыль). Баланс бьется, все красиво.

А что у нас произойдет при дроблении?

Например, у нас есть фабрика (Ф) на общей системе и мы создали аутсорсинговую компанию (А) на упрощенке 6%. Чтобы не платить налог на прибыль в Ф, мы выставили от А расходов на 10 млн рублей. На заработанные деньги снова купили станки (купили от Ф, естественно, вычеты, все дела). Я специально не останавливаюсь на том, как мы вернули деньги из А в Ф. Мы можем вернуть их займом, можем просто начислить и не платить.

Вы можете выбрать свой вариант, если для моделирования ситуации Вам это важно. Бухгалтерскому балансу на это плевать. Потому что в конце периода активы будут в балансе Ф, а пассивы (нераспределенная прибыль) в балансе А, и ничего Вы с этим не сделаете. Какие бы вы юридические инструменты не выбирали у вас будет рвать баланс.

Оборудование, товары на складе, дебиторка контрагентов не может быть в А, она всегда будет в Ф. А источник оборотных средств (нераспределенная прибыль) всегда будет в А, иначе придется заплатить налог, а мы этого не хотим. Вот такой разрыв. И каждый год он будет увеличиваться. Прибыль будет копиться в А (у нас суть схемы в этом, вывести туда прибыль, чтобы не платить налоги), а активы нагружаться в Ф.

А бухгалтер не может сдать баланс с одними активами (или пассивами), поэтому балансы балансируются (простите за каламбур) в Ф искусственной кредиторкой (перед А), а в А искусственной дебиторкой (перед Ф).

Если проблема у Ф не так очевидна — там куча других операций, разные дебиторки и кредиторки — и вы действительно можете в моменте закрыть долг перед А, например, за счет аванса покупателя (заменив по сути одну кредиторку на другую), то с компанией А все предельно понятно.

Вам вообще нечего там отразить в активах. Деньги? Вы готовы чтобы заработанная прибыль там лежала на счетах? Дебиторка контрагентов? Они не работают с А. Товарные запасы? Really? В аутсорсинговой компании? Оборудование? R U Crazy? И то что проблема с Ф не очевидна не значит что ее нет. Ее объяснять дольше, для поста в ФБ too much.

В общем, внутригрупповые займы не возвращаются не потому, что бухгалтер забыл. А потому, что их невозможно вернуть!

А как же Пекофф? А вот и мне тоже всю ночь покоя не давал этот вопрос. И я с ним разобрался.

Кстати, чтоб два раза не вставать. Ровно такая же история и с накопленной «бумажной» кредиторкой. Ну или любой другой исторически проблемно накопленной, если Вы по прежнему покупаете «бумагу», но стесняетесь в этом сознаться.

Проблема не в конкретном инструменте. Не вексель плох, не зачет, не цессия. Проблема в том, что вы не понимаете как это отразится в балансе. Там нельзя просто взять и вычеркнуть одну цифру (проблемную кредиторку). Обязательно надо изменить еще одну. И как только вы решите что еще у вас изменится в балансе (варианта то всего два, любой бухгалтер скажет — либо на ту же сумму вычеркнуть активы либо нарисовать другие пассивы) инструмент подберется сам собой. И он будет, гарантирую своим опытом, идеален. А пока вы пляшете от инструментов вы просто меняете одну проблемную строчку на другую.

Как Пекофф справился с проблемой дробления

Возвращаемся. Вашему вниманию группа Пекофф, по материалам официальной финансовой отчетности.

ПТФ Пекоф. Основной производитель на общей системе налогообложения. За проверяемый период заработано 15,5 млн рублей прибыли. Активы (как раз таки запасы) выросли на 50 млн рублей, за счет прибыли, заемных средств в размере 24 млн рублей и кредиторской задолженности 9 млн рублей. Казалось бы вот он, возврат прибыли из упрощенного рукава. Но это преждевременный вывод.

ТД Пекоф. Упрощенный рукав. Компания на общей системе налогообложения, но применяла в части розничной торговли ЕНВД. То есть, это и был основной центр прибыли. За проверяемый период компания показала прибыль 47 млн рублей. Прибыль была потрачена на увеличение запасов (40 млн рублей) и выплату дивидендов (6 млн рублей). Компания владела розничными магазинами, соответственно, увеличение товарных запасов именно на ней было вполне естественно. Потеря вычетов в данном случае иллюзорна. По тем товарам, которые продаются в розницу под ЕНВД и так вычеты не положены. Финансовых вложений (выданных займов) в активах не появилось, а значит что внутригрупповых займов компания не давала (ну или они все были погашены). Прибыль вся пущена в оборот там, куда выведена, баланс не рвет.

Чембар. Упрощенная система налогообложения. Заработано 1 млн рублей. На такую же сумму снизилась кредиторская задолженность. Запасы выросли на 2 млн за счет заемных средств. Сумма незначительная, выручка маленькая, компания на УСН, нет рисков того, что заем признают скрытой от налогообложения прибылью.

Пекоф ЛТД. Упрощенная система налогообложения. За проверяемый период заработано почти 34 млн рублей. Погашен краткосрочный заем 18 млн рублей (напомню, мы анализируем балансы, то есть это означает не операцию по погашению займа, а то что на конец проверяемого периода общий долг в пассивах по займам снизился на 18 млн рублей), увеличились запасы на 8,5 млн рублей и деньги на расчетном счете на 6 млн рублей. Финансовых вложений (выданных займов) не появилось.

Пекоф. Упрощенная система налогообложения. Заработано 200 тыс. рублей. Судя по балансу в проверяемом периоде на 35 млн рублей снизилась дебиторская задолженность, освободившиеся средства были пущены на погашение краткосрочных займов. Возможно это был зачет. Эта операция в прошлом предположительно как то могла быть связана с налоговыми схемами, но к перераспределению прибыли внутри группы в проверяемом периоде отношения не имеет.

Верингэ. Упрощенная система налогообложения. Заработано 22 млн рублей. На расчетном счете осталось 12 млн рублей, запасы выросли на 6,5 млн рублей и еще на 3 млн рублей выросла дебиторка. Финансовых вложений (выданных займов) не появилось.

Пекофф. Упрощенная система налогообложения. Заработано 2 млн рублей. Все они осели на расчетном счете. В этой компании также на 22 млн уменьшились финвложения (выданные займы), этому уменьшению корреспондирует уменьшение краткосрочных займов на 20 млн. Разница (2 млн) также осела на расчетном счете.

Итого, из заработанных за два года 122 млн рублей выдано дивидендов 6 млн рублей, на расчетных счетах осело 20 млн рублей (15,7%), остальные 97 млн рублей (79,3%) вложено в бизнес. Причем деньги вкладывались там, где зарабатывались.

Дебиторка выросла только на 7 млн (6%) рублей, — потенциально в этой строке может быть возврат прибыли — что незначительно. Сырье покупалось на балансе фабрики, готовая продукция оседала на балансе розничного магазина. Что позволяло не разрывать баланс. Замечу, что фабрике в обороте не хватило своей прибыли на 24 млн рублей, при наличии собственных денежных средств группы примерно в такой же сумме, но на счетах упрощенцев. Тем не менее фабрика привлекла сторонний заем. Это, конечно, затраты, но они раз в 10 меньше потенциальной налоговой недоимки. Опять же, возможно это был кредит под залог депозита. И без палева (налоговики не раскопали) и недорого.

Как это работает

В текущем режиме у каждой компании могут быть кассовые разрывы и вы их можете покрывать внутригрупповыми займами, но надо чтобы они были возвратными. А для этого рецепт прост.

Компания не должна вкладывать в оборотные и внеоборотные активы денег больше, чем способна заработать сама (плюс внешние источники). Тогда у Вас будут средства вернуть займ и утереть нос налоговикам. Все вложения сверху будут рвать баланс и вам придется наращивать кредиторку перед «своими», как будто бы независимыми компаниями, куда вы выводите прибыль. Ну или попробуйте сдать баланс с одними активами, может у вас получится. Пекофф реализовал как раз мой рецепт, поэтому все внутригрупповые займы регулярно возвращались. Результат, как говорится, на табло.

Как все это посчитать? Наверное можно составить уравнение, но оно будет очень сложным. Не случайно единственный математик, получивший Нобелевскую премию (академик Канторович) получил ее как раз по экономике за общее решение задачи коммивояжера (если совсем по простому).

Кроме того, ситуация в бизнесе всегда сильно турбулентна и такое уравнение вообще может не иметь решения. Что же делать предпринимателям? Ответ простой — финмодель. Исходя из своих прогнозных показателей (выручка, наценка, курс валюты, меркурий в скорпионе) спланировать прибыль, раскидать ее по субъектам, принять решение о ее распределении и распределить, минимизируя налоговые риски. И в случае каких-то резких изменений (или не резких) в модель можно быстро подставить новые значения и принять новые решения.

Пример такой финмодели в первом комментарии. Ну и при структурировании хорошо бы продумать инструменты п̶е̶р̶е̶б̶р̶о̶с̶к̶и̶ ̶б̶а̶б̶л̶а̶ рефинансирования. Потому что не всегда мы можем как Пекофф в своих упрощенных центрах прибыли освоить всю выводимую туда прибыль (например, та же аутсорсинговая компания, ей запасы готовой продукции не нужны). Их мало (инструментов этих), но 2-3 варианта есть.