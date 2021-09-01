Чем грозит покупка реальных вычетов по НДС: вас уже ждут и потирают ручки

Коль уж речь в предыдущем посте зашла про НДС, расскажу, как налоговики борются с разрывами, в том числе и в самой АСК НДС-2. Давно я вам не рассказывал про свои походы в инспекцию.

Периодически клиенты обращаются с вопросом: где бы взять надежные вычеты. Видимо история про то, что НДС не оптимизируется, потихоньку проникает в умы предпринимателей, и они начинают понимать, что «бумажный» НДС это разрывы в любом случае. И теперь их умы будоражит история про бизнесы, у которых вычетов завались, но они им не нужны. И такие бизнесы действительно есть. Но можно ли там купить вычеты?

Был я тут в налоговой инспекции. Мимо шел просто, думаю, дай зайду. Там как и всегда внизу стоят два инспектора и бумажки какие-то смотрят.

Ну я подглядел через плечо, благо рост мне позволяет. А это заключение о признании выгодоприобретателем. Документ такой. Когда выявив в системе разрыв на однодневке, доблестные сотрудники отделов КАО ИФНС через нагромождения транзиток добираются до налогоплательщика, который собственно и купил этот «бумажный» НДС, ну, или любого другого, с которого можно хоть «шерсти клок» поиметь, они составляют такой документ. Там описание разрыва, описание всех промежуточных звеньев в виде «мамой клянусь, транзитер», описание выгодоприобретателя и почему именно он является выгодоприобретателем. Тоже по большей части из разряда «мамой клянусь», ну да это и неважно.

Описание самого разрыва в этом заключении поразило даже меня, видавшего еще и не такие разрывы.

При анализе налоговых деклараций ООО «Ландыш» за ... квартал 2018 года и выписок из расчетных счетов установлено, что в первичной НД, представленной налогоплательщиком... (дата) основным поставщиком, заявленным в книге покупок являлось АО «РосГосНикотин», сумма покупок 200 млн руб., в т. ч. НДС 32 млн руб. (приобретение табачной продукции). Установлено, что денежные средства, поступающие в адрес ООО «Ландыш»... в тот же день перечисляются в адрес АО «РосГосНикотин» (за табачную продукцию), что дает основание предполагать использование схемы, связанной с использованием «теневой» инкассации.

Названия лавок я точно не запомнил поэтому вставил близкие по смыслу. Да и не в названиях счастье. Главное, что технически разрыва как такого нет! АО «РосГосНикотин» реальная компания, имеющая излишки вычетов, потому что большая часть продукции (сигареты) продавалась за наличку, а покупалась по счет-фактуре.

А такие компании, кстати, имеют обратную проблему — им некуда девать наличку. Нужен безнал. Не, ну свои потребности в конвертах и выплате доходов собственнику они, конечно, закрывают. Но оплачивать за товар на табачный завод или того хуже за границу мешками денег не очень удобно. Чай не 17-й век на дворе. Хоть и кэш не золото. Все равно неудобно. Вот и продают они кэш с вычетами. И все довольны. Казалось бы.

Понятно, что сигареты уже за кэш в ларьках на остановках не продаются, а только супермаркетах по карте. Но история не про это. История про то, что АСК НДС-2 умеет видеть «разрывы» и когда нет технического разрыва, а идет продажа реальных вычетов. В данном случае, я думаю, квалифицирующим признаком был крупный табачный дилер (обратите внимание на обороты), а покупатель у него транзитер. Без людей, без имущества, только что открытый. Ну и дальше строим дерево и видим, что в последующем у него одни строительные и транспортные компании. Не имеющие к табачному бизнесу никакого отношения.

Вообще, от этих транзитеров вреда больше, чем от разрывов. Разрыв только показывает размер недоимки. А транзитеры всю схему и палят. Мы публиковали в канале уже дело (А51-24827/2017), там не сигареты в кирпичи, там бензин в солярку люди преобразовывали (АЗС продавала излишки вычетов пароходству). Казалось бы, четакова. А как раз через посредников, через которых перечислялись деньги, всю схему и положили. А ведь технически разрывов в АСК НДС-2 тоже не было.

Чисто теоретически (я просто рассуждаю), если вы какой-нибудь завод метеллоконструкций, то наверное Вы можете покупать вычеты на соседней металлобазе (где также закупаются частники), это пока сложно для выявления. Но если вы не знаете каких-либо источников вычетов возле себя, то искать их на стороне бессмысленно.

Даже если продавцы «бумажного» НДС вдруг продадут вам НДС от реального продавца, имеющего излишки, это будет точно счет-фактура не от самого продавца (а иначе как им заработать свою комиссию). А значит реальные вычеты они запустят в свою разветвленную многочисленную сеть транзитеров, которая, как пить дать, уже помеченная буквой «Т» в АСК НДС-2. И срок жизни этих вычетов тоже Вас не порадует. Как и того выгодоприобретателя, про которого я читал через плечо. Потому что, как видим из практики, для побуждения технического разрыва и не нужно.