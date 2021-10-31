Почему вам не нужен чек-лист по дроблению: всего одно правило вместо 100 пунктов

Я тут все время иронично и сатирично высмеиваю чек-листы безопасного дробления. Но тем не менее все равно в личку периодически обращаются коллеги и клиенты, мол, а дайте свой чек-лист. Ну держите...

Конечно, некое подобие чек-листов мы используем в работе тоже. Но я против их рассылки и массового применения, потому что они подменяют цель. Точнее, создается впечатление, что ее и нет, никакой цели, главное — это формальное соответствие критериям.

Ну вот по последним данным в чек-листах у коллег уже 122 пункта. Скачайте, посмотрите и убедитесь, что ни один работающий рентабельный бизнес не сможет удовлетворять им всем, если только не работает от одной компании на общей системе налогообложения. Ну или называется не «Газпром». А если не сможет, то какими критериями можно пренебречь? А если ими можно пренебречь, то зачем их включать в чек-лист? А конечная разработанная схема будет соответствовать всем критериям? Нет? Это исключительно для аудита? В конечной схеме не все пункты будут соблюдаться все равно?

Но если в конечной схеме каким-то пунктам можно не соответствовать, то зачем эти пункты в чек-листе на аудит? Вдруг сегодняшняя схема не соответствует только тем пунктам, которым можно не соответствовать? А сегодня вот 122 пункта, а через месяц будет 152, а как последующим пунктам соответствовать? Или все, больше новых пунктов уже никогда не будет? А гарантии этого есть?

У чек-листов есть еще одна проблема. Они все упрощают. В целях максимального охвата аудитории и увеличения кассовых сборов. Ну не будешь же писать на каждый пункт по несколько оговорок, типа «а если ваш вид деятельности лицензируемый, то стена приемной должна быть из материалов, которые хорошо сверлятся и крепко потом держат деревянные рамочки» или «если акционеров двое, они разнополые и до сих пор не в браке, то корпоративный договор должен содержать элементы брачного». Поэтому все пункты максимально упрощаются. А от этих упрощений вред один. С теми же ресурсами.

Вот прочитают люди, что нужны ресурсы и начинают накачивать ОООшки... А должны быть не просто ресурсы, а ресурсы, соответствующие виду бизнеса. Бывают такие бизнесы, где и одного человека вполне достаточно, без основных средств даже.

Или вот пункт чек-листа про гашение внутригрупповых займов. Мы с вами уже подробно разобрали в одном из предыдущих постов, что это просто невозможно. Даже если Вы дополните этот пункт словами «... а не то уволю». Бухгалтеров не напасетесь.

Возможно для кого-то будет открытием, но нет законов, устанавливающих критерии. И нет законов запрещающих дробление. А значит не бывает законных схем дробления, как не бывает и незаконных. И ходить в налоговый спор по дроблению с позицией «мы не нарушаем закон» бессмысленно. В этом Вас никто не обвиняет. Речь идет о злоупотреблении правом.

Чтобы понять что это за зверь можно привести такой пример. Приснопамятный 115-ФЗ. Часто приходится слышать возмущения, мол «я же ИПшник, все деньги на счету мои, почему банк не дает мне их снимать, я заплатил свои 6% как того требует закон, я ничего не нарушаю». Между тем ответ прост и лежит на поверхности: 115-ФЗ предназначен для противодействия законным операциям! Казалось бы, что за ерунда? И на этот вопрос ответ лежит на поверхности. Потому что террористы и обнальщики для своих незаконных целей используют законные операции.

Как бы это выглядело если бы было не так?

«Перевод денег физлицу на покупку тринитротолуола, НДФЛ не удержан и не перечислен в связи с грядущей самоликвидацией налогоплательщика до окончания отчетного периода».

Так? Или

«Транзитный перевод денег на очередное юрлицо в цепочке для последующего обналичивания. НДС не облагается в связи с ломкой назначения».

Ну или, например, вот так:

«Рассылка на карты физлиц для участия в массовой акции в целях демократической смены власти. Страховые взносы не уплачиваются в связи с отказом финансировать текущую власть».

Все же, надеюсь, понимают, что так не бывает? Поэтому террористы для своих целей используют законные операции, снимая деньги через ИПшечку автослесаря на патенте, скажем, на покупку фреона для кондиционера. И банковский комплаенс тут должен определить — это студент кулинарного техникума, который чтобы сводить напоить однокурсницу в клуб ради долгожданного секса продал свой паспорт дроповоду или он действительно отличает конденсатор от кондиционера? Притом, что банковская служащая зачастую сама их не различает, и ее тоже уже давно никто не водил в клуб.

В общем, 115-ФЗ направлен на то, чтобы отличить соответствует ли проводимая банковская транзакция реальной сделке или это имитация, причем именно с фактической, а не документальной стороны (может именно поэтому там сплошь одни девушки? Ну, для них ведь важнее поступки, а не обещания, а вовсе не потому что хорошо разбираются как правильно имитировать). Если бы банки создали свой ч̶е̶к̶-̶л̶и̶с̶т̶ список документов для проведения платежа, то самый лучший пакет таких документов был бы конечно же у террористов. И смысла в банковском комплаенсе не было бы никакого. Рисовать все умеют.

Ну с терроризмом все понятно, терроризм это плохо, там люди взрываются и умирают. А что с дроблением? А с дроблениемтоже плохо с точки зрения государства.

Оно предоставляло льготы малому бизнесу и считает, что ларек с шаурмой может много не платить, а вот огромный супермаркет шаурмы уже должен платить много налогов. А если этот большой супермаркет имитирует много небольших ларьков (помните, как террорист имитирует автослесаря), чтобы каждый из них мог применять льготы (упрощенную систему налогообложения), то так нельзя.

Причем контролирующие органы понимают, что документально имитировать легче легкого (девочка из финмона наверное не согласится, но не про нее речь) и смотрят как Вы реально ведете свой бизнес. Потому что вести один бизнес как два (и более) разных в реальности гораздо сложнее, близко к невозможному. Надо два разных объявления давать, два разных офиса снимать, двух разных секретарш нанимать! Ну а поскольку секретарш на всех не хватает, тут и смерть от дробления в налоговых спорах. Потому что все группу компаний только рисуют, а ведут бизнес, как будто он един. А контролирующие органы понимают, что рисовать легче легкого и смотрят как вы реально ведете свой бизнес... А, это я уже говорил? Ну вот.

Собственно, здесь и лежит ответ на все вопросы. Чек-лист простой. Критерий один. Выстраданный нашим консультантским потом и вашей клиентской кровью. Если реализованная вами схема соответствует организационной структуре бизнеса (карте бизнес-процессов или как по простому говорят некоторые консультанты — дробиться надо по отделам). И соответствует финансовым потокам, то ваша схема надежна. Устойчива к налоговым рискам.

Говоря языком продавцов схем законной налоговой оптимизации — ваше дробление законно. Запомнить критерий просто. Любая сделка состоит из трех частей.

Договор — это когда вы обсудили все условия и ударили по рукам. Исполнение договора — поставка товара. Расчеты по договору — оплата за товар.

Так вот договор — это ваша схема, исполнение договора — это как вы реально работаете, а расчеты по договору — ваши финпотоки. Соответствуйте и никто не признает В̶а̶ш̶у̶ ̶с̶д̶е̶л̶к̶у̶ ̶ф̶и̶к̶т̶и̶в̶н̶о̶й̶ Вашу схему незаконной.

Ну а что же чек-листы? А все пункты вытекают естественным образом из этого критерия. Я скажу по своему опыту, что если вы будете соответствовать, то никаких проблем с чек-листами у вас не будет. Сколько бы там не было пунктов 70, 120, 150... Сколько бы не стало их завтра.

Вы либо автоматически будете соответствовать этим пунктам, либо по тем пунктам, которым не соответствуете у вас будет простое и понятное, согласованное с деловой целью объяснение, почему вы ему не соответствуете. И это будет не только не противоречить деловой цели, но и подтверждать самостоятельность ваших субъектов.

Попробуйте и увидите. Или нет, не так. Давайте как в маркетинге. Если вы скачали чек-лист у конкурентов, и там есть пункт, которому вы не соответствуете, приходите к нам, мы вам объясним, почему вы ему не должны соответствовать.