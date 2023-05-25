Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Клерк.Сопровождение
Клерк.Сопровождение

Как быстро продвинуть мероприятие для бухгалтеров-аутсорсеров, если оно офлайн. Кейс №1 - попап окно

Рассказываю, как мы продвинули крутое платное мероприятие нашего партнера для бухгалтеров-аутсорсеров в офлайн формате.
92
Как быстро продвинуть мероприятие для бухгалтеров-аутсорсеров, если оно офлайн. Кейс №1 - попап окно
Иллюстрация Борис Мальцев / Клерк

Всем привет! С Вами Егор Акриев - руководитель отдела сопровождения отдела «Бизнес» в «Клерке». Наш отдел продает рекламу на Клерке и обеспечивает наших клиентов счастьем.

Задача

Заказчик поставил задачу за 2 недели собрать заявки на платное мероприятие незадолго до Нового года в городе Москва. Стоимость посещения была около 25.000 ₽.

Стоит отметить, что задачу упростили эти факты о событии: именитые спикеры, программа и узнаваемость среди целевой аудитории. В общем и целом, классный продукт и продвигать проще)

Мы предложили наш проверенный инструмент - PopUp окно, потому чтоу него достаточные охваты для достижения результата в данный партнером срок, и есть таргетинг по географии. Вишенкой на попапе стал брендированный дизайн с лицами знаменитых спикеров)

Пример дизайна попапов на Клерке - 1 

Показы были по узкому сегменту географии, но результат был просто ошеломительный. Цифры в студию: 

  • 42.000 показов за 6 дней

  • 4900 переходов

  • CTR = 11.66% (от 3,46% до 16,12%) 

  • CPC = 5,25 ₽

  • 31% отказов (на лендинге партнера) 

Об успешности рекламной кампании заявляют крутые параметры: высокий CTR и низкие CPC и процент отказов. И, разумеется, обратная связь от партнера.

Пример дизайна попапов на Клерке - 2 

PopUp окно это самый эффективный инструмент Клерка по генерации трафика со средним CTR около 5%. Из параметров таргетирования у него есть: геотертенг, по типу устройства, по должностям и по интересам.

Наша команда делает рекламу компаний, которым интересна аудитория Клерка (бухгалтеры, кадровики, ИП, юристы). Чтобы рассказать про наши продукты подробно, обычно мы проводим презентацию и рассказываем про все возможности Клерка

Хотите также?

Оставьте свои контакт и я проведу Вам презентацию продуктов Клерка

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Дальнейший материал в этом блоге будет источником экспертизы и вдохновения для специалистов маркетинга и PR. Подписывайтесь!

Что интересного буду рассказывать? 

Кейсы. По разным направлениям маркетинга: 

  1. Контент маркетинг

  2. SMM 

  3. Email-маркетинг 

  4. Event-маркетинг 

  5. Медийная реклама (баннеры и попап окна) 

  6. И другие) 

Для этого у Клерка есть свой продукты и каналы, например: 

  1. 5.000.0000 уникальных пользователей на сайте в месяц 

  2. 281.000 подписчиков на email-рассылки 

  3. 90.000 подписчиков в соц. сетях

  4. Команда горящих своих делом профессионалов)

Если у вас есть вопрос с радостью отвечу в Телеграм-канале: @EgorAkriev или на Клерке @cheeseklerk

Егор Акриев

Клерк.Сопровождение

Клерк.Сопровождение

9 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    2 часа назад

    Борис МальцевКлерк

    Да, Егор! ) 

  • Логотип msneg
    msneg
    Сотрудник
    1 час назад

    Марина СнеговскаяКлерк

    У Егора удивительная особенность - он умеет сочетать деловой поход, умение найти решение и позитивный взгляд на любые сложности. Классный пост)

  • Логотип Одна Карина
    Одна Карина
    1 час назад

    Вот еще про Егора: внимательный к деталям, структурный, всегда про результат 👌

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип molyanov
molyanov
Маркетинг

Как мы повышаем CTR по запущенной в ПромоСтраницах статье

Бывает, запустишь статью в продвижение на ПромоСтраницах, а ее не читают. Большинство пользователей просто не замечают рекламное объявление. Рассказываю, как это исправить.

Как мы повышаем CTR по запущенной в ПромоСтраницах статье
3
64
Поиск работы бухгалтеров

🔥Кого сейчас ищут на Клерк.Работа

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

71
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
Онлайн-кассы

Как работают новые индикаторы риска нарушения для онлайн-касс

В начале 2023 года Министерство финансов начало разработку новых индикаторов риска нарушения для контрольно-кассовой техники. Внести изменения в законодательство могут уже летом текущего года. Разберёмся в том, что это значит для предпринимателей.

Как работают новые индикаторы риска нарушения для онлайн-касс
1
89
Логотип Александра Шульц Адвокат
Александра Шульц Адвокат
Трудовое право

ГПХ договоры: не так страшна налоговая, как сами исполнители

Сейчас много публикаций о том, как работать с самозанятыми, чтобы избежать претензий налоговой и переквалификации отношений в трудовые. Но многие забывают о том, что и сами работники могут обратиться с требованиями о признании отношений из договора ГПХ трудовыми. Сейчас расскажу, как трудовое право в умелых руках может ударить больнее налоговой.

ГПХ договоры: не так страшна налоговая, как сами исполнители
76
Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке
НДФЛ

Кому предоставляются налоговые вычеты в 2023 году

Государство предоставляет плательщикам НДФЛ возможность получить налоговый вычет. Подробнее о том, какие вычеты предоставляются в этом году, читайте в нашей статье.

Кому предоставляются налоговые вычеты в 2023 году
103
Логотип Фискалам.нет
Фискалам.нет
Проверка контрагентов

Идеальная процедура проверки контрагента в 2023г. Как составить регламент должной осмотрительности

ФНС требует от налогоплательщиков доказательств реальности сделок и проявления должной осмотрительности при заключении договоров. В этой сатье опубликуем первую часть разбора. Часть 1: Общие начала. Первичная проверка контрагента.

Идеальная процедура проверки контрагента в 2023г. Как составить регламент должной осмотрительности
72
Читать еще