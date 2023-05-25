Как быстро продвинуть мероприятие для бухгалтеров-аутсорсеров, если оно офлайн. Кейс №1 - попап окно

Всем привет! С Вами Егор Акриев - руководитель отдела сопровождения отдела «Бизнес» в «Клерке». Наш отдел продает рекламу на Клерке и обеспечивает наших клиентов счастьем.
Задача
Заказчик поставил задачу за 2 недели собрать заявки на платное мероприятие незадолго до Нового года в городе Москва. Стоимость посещения была около 25.000 ₽.
Стоит отметить, что задачу упростили эти факты о событии: именитые спикеры, программа и узнаваемость среди целевой аудитории. В общем и целом, классный продукт и продвигать проще)
Мы предложили наш проверенный инструмент - PopUp окно, потому чтоу него достаточные охваты для достижения результата в данный партнером срок, и есть таргетинг по географии. Вишенкой на попапе стал брендированный дизайн с лицами знаменитых спикеров)
Показы были по узкому сегменту географии, но результат был просто ошеломительный. Цифры в студию:
42.000 показов за 6 дней
4900 переходов
CTR = 11.66% (от 3,46% до 16,12%)
CPC = 5,25 ₽
31% отказов (на лендинге партнера)
Об успешности рекламной кампании заявляют крутые параметры: высокий CTR и низкие CPC и процент отказов. И, разумеется, обратная связь от партнера.
PopUp окно это самый эффективный инструмент Клерка по генерации трафика со средним CTR около 5%. Из параметров таргетирования у него есть: геотертенг, по типу устройства, по должностям и по интересам.
Наша команда делает рекламу компаний, которым интересна аудитория Клерка (бухгалтеры, кадровики, ИП, юристы). Чтобы рассказать про наши продукты подробно, обычно мы проводим презентацию и рассказываем про все возможности Клерка
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Что интересного буду рассказывать?
Кейсы. По разным направлениям маркетинга:
Контент маркетинг
SMM
Email-маркетинг
Event-маркетинг
Медийная реклама (баннеры и попап окна)
И другие)
Для этого у Клерка есть свой продукты и каналы, например:
5.000.0000 уникальных пользователей на сайте в месяц
281.000 подписчиков на email-рассылки
90.000 подписчиков в соц. сетях
Команда горящих своих делом профессионалов)
Если у вас есть вопрос с радостью отвечу в Телеграм-канале: @EgorAkriev или на Клерке @cheeseklerk
Егор Акриев
Комментарии3
Борис МальцевКлерк
Да, Егор! )
Марина СнеговскаяКлерк
У Егора удивительная особенность - он умеет сочетать деловой поход, умение найти решение и позитивный взгляд на любые сложности. Классный пост)
Вот еще про Егора: внимательный к деталям, структурный, всегда про результат 👌