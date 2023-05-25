Как быстро продвинуть мероприятие для бухгалтеров-аутсорсеров, если оно офлайн. Кейс №1 - попап окно

Рассказываю, как мы продвинули крутое платное мероприятие нашего партнера для бухгалтеров-аутсорсеров в офлайн формате.

Всем привет! С Вами Егор Акриев - руководитель отдела сопровождения отдела «Бизнес» в «Клерке». Наш отдел продает рекламу на Клерке и обеспечивает наших клиентов счастьем.

Задача Заказчик поставил задачу за 2 недели собрать заявки на платное мероприятие незадолго до Нового года в городе Москва. Стоимость посещения была около 25.000 ₽.

Стоит отметить, что задачу упростили эти факты о событии: именитые спикеры, программа и узнаваемость среди целевой аудитории. В общем и целом, классный продукт и продвигать проще)

Мы предложили наш проверенный инструмент - PopUp окно, потому чтоу него достаточные охваты для достижения результата в данный партнером срок, и есть таргетинг по географии. Вишенкой на попапе стал брендированный дизайн с лицами знаменитых спикеров)

Пример дизайна попапов на Клерке - 1

Показы были по узкому сегменту географии, но результат был просто ошеломительный. Цифры в студию:

42.000 показов за 6 дней

4900 переходов

CTR = 11.66% (от 3,46% до 16,12%)

CPC = 5,25 ₽

31% отказов (на лендинге партнера)

Об успешности рекламной кампании заявляют крутые параметры: высокий CTR и низкие CPC и процент отказов. И, разумеется, обратная связь от партнера.

Пример дизайна попапов на Клерке - 2

PopUp окно это самый эффективный инструмент Клерка по генерации трафика со средним CTR около 5%. Из параметров таргетирования у него есть: геотертенг, по типу устройства, по должностям и по интересам.

Наша команда делает рекламу компаний, которым интересна аудитория Клерка (бухгалтеры, кадровики, ИП, юристы). Чтобы рассказать про наши продукты подробно, обычно мы проводим презентацию и рассказываем про все возможности Клерка

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Дальнейший материал в этом блоге будет источником экспертизы и вдохновения для специалистов маркетинга и PR. Подписывайтесь!

Что интересного буду рассказывать?

Кейсы. По разным направлениям маркетинга:

Контент маркетинг SMM Email-маркетинг Event-маркетинг Медийная реклама (баннеры и попап окна) И другие)

Для этого у Клерка есть свой продукты и каналы, например:

5.000.0000 уникальных пользователей на сайте в месяц 281.000 подписчиков на email-рассылки 90.000 подписчиков в соц. сетях Команда горящих своих делом профессионалов)

Если у вас есть вопрос с радостью отвечу в Телеграм-канале: @EgorAkriev или на Клерке @cheeseklerk

Егор Акриев