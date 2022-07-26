УСН

Спор о правомерном применении УСН

В нашу компанию обратился клиент ИП с целью обжаловать в арбитражном суде решение о приостановлении операций по расчетному счету. Решение было принято в связи с тем, что ИП не представил отчетность по НДС за 4 квартал 2019 года. Чем дело закончилось? Смотрите ролик!

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Сегодня мы расскажем вам об одном интересном кейсе, который попался нам в нашей практике.

 

АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
УСН

Спор о правомерном применении УСН

В нашу компанию обратился клиент ИП с целью обжаловать в арбитражном суде решение о приостановлении операций по расчетному счету. Решение было принято в связи с тем, что ИП не представил отчетность по НДС за 4 квартал 2019 года. Чем дело закончилось? Смотрите ролик!

Повышение квалификации

Обучение для бухгалтеров

Массовый переход на онлайн-бухгалтерии. Чего ждать в будущем, как сохранить востребованность в профессии

Бухгалтер — третья по распространенности профессия в России. Сегодня в стране насчитывается около 3,5 млн таких специалистов. Способны ли онлайн-сервисы полностью заменить труд бухгалтера? Расскажем, зачем бизнесу автоматизированные онлайн-платформы, остаются ли штатные сотрудники востребованными и какие навыки нужны, чтобы сохранить работу.

Массовый переход на онлайн-бухгалтерии. Чего ждать в будущем, как сохранить востребованность в профессии
Налог на прибыль

Вклад участника в имущество ООО не облагается налогом на прибыль

По статье 251 НК в базу по налогу на прибыль не включают имущество, имущественные и неимущественные права, которые получены в качестве вклада в имущество ООО. Но должны соблюдаться нормы ГК и закона об ООО (№14-ФЗ).

Мероприятия

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». В ТК надо прописать официальный выходной в день рождения работника?

Светлая идея посетила ум депутата Госдумы. Он считает, что в ТК надо прописать возможность взять в такой день выходной или же отпроситься с работы пораньше. Бухгалтеры и кадровики в восторге и предлагают дополнить инициативу еще днем ангела.

«Ночной бухгалтер». В ТК надо прописать официальный выходной в день рождения работника?
Электронные подписи

Электронная подпись для бизнеса: как получить и где использовать в 2022 году

Если вы не работаете с кассами и ОФД, с электронной отчетностью, не обмениваетесь документами по ЭДО, не продаете маркированные, отслеживаемые товары, алкоголь, древесину и т. д., то у вас, скорее всего, нет электронной подписи. А может вы просто не знаете, насколько с ней удобнее работать? Расскажем, как и где получить подпись и для чего она нужна бизнесу.

Электронная подпись для бизнеса: как получить и где использовать в 2022 году
Декларация по НДС

Если компанию открыли в конце июня, декларацию по НДС за 2 квартал она не сдает

Если открыть фирму менее чем за 10 дней до конца квартала, то первый отчетный период будет со дня открытия до конца следующего квартала (ст. 55 НК). Но из-за этого могут быть проблемы у покупателей.

Отчетность

Как работодателям отчитываться в ИФНС, ПФР и ФСС в 2022 году

Работодатели должны платить сотрудникам зарплату, отчислять за них НДФЛ и страховые взносы, а всё это влечёт за собой отчёты перед налоговой инспекцией, ПФР и ФСС. Рассказываем, какие формы сдают работодатели, и какая информация должна в них быть. В конце статьи подарок — практическое пособие с подробными инструкциями по заполнению и сдаче форм отчётности.

Как работодателям отчитываться в ИФНС, ПФР и ФСС в 2022 году
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