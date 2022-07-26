Спор о правомерном применении УСН

Сегодня мы расскажем вам об одном интересном кейсе, который попался нам в нашей практике.
В нашу компанию обратился клиент ИП с целью обжаловать в арбитражном суде решение о приостановлении операций по расчетному счету. Решение было принято в связи с тем, что ИП не представил отчетность по НДС за 4 квартал 2019 года. Чем дело закончилось? Смотрите ролик!
Сегодня мы расскажем вам об одном интересном кейсе, который попался нам в нашей практике.
В нашу компанию обратился клиент ИП с целью обжаловать в арбитражном суде решение о приостановлении операций по расчетному счету. Решение было принято в связи с тем, что ИП не представил отчетность по НДС за 4 квартал 2019 года. Чем дело закончилось? Смотрите ролик!
Рекрутерам нужен ответственный и неэмоциональный бухгалтер. Последний раз исследование относительно личных качеств соискателей проходило в 2015 году.
Бухгалтер — третья по распространенности профессия в России. Сегодня в стране насчитывается около 3,5 млн таких специалистов. Способны ли онлайн-сервисы полностью заменить труд бухгалтера? Расскажем, зачем бизнесу автоматизированные онлайн-платформы, остаются ли штатные сотрудники востребованными и какие навыки нужны, чтобы сохранить работу.
В ближайшее время доля таких ноутбуков достигнет 10%. Ввозят технику с неудобной раскладкой из-за дефицита.
По статье 251 НК в базу по налогу на прибыль не включают имущество, имущественные и неимущественные права, которые получены в качестве вклада в имущество ООО. Но должны соблюдаться нормы ГК и закона об ООО (№14-ФЗ).
Светлая идея посетила ум депутата Госдумы. Он считает, что в ТК надо прописать возможность взять в такой день выходной или же отпроситься с работы пораньше. Бухгалтеры и кадровики в восторге и предлагают дополнить инициативу еще днем ангела.
Если вы не работаете с кассами и ОФД, с электронной отчетностью, не обмениваетесь документами по ЭДО, не продаете маркированные, отслеживаемые товары, алкоголь, древесину и т. д., то у вас, скорее всего, нет электронной подписи. А может вы просто не знаете, насколько с ней удобнее работать? Расскажем, как и где получить подпись и для чего она нужна бизнесу.
Если открыть фирму менее чем за 10 дней до конца квартала, то первый отчетный период будет со дня открытия до конца следующего квартала (ст. 55 НК). Но из-за этого могут быть проблемы у покупателей.
Работодатели должны платить сотрудникам зарплату, отчислять за них НДФЛ и страховые взносы, а всё это влечёт за собой отчёты перед налоговой инспекцией, ПФР и ФСС. Рассказываем, какие формы сдают работодатели, и какая информация должна в них быть. В конце статьи подарок — практическое пособие с подробными инструкциями по заполнению и сдаче форм отчётности.
ФАС внесла законопроект, по которому вместо фиксированного штрафа за нарушения в госзакупках будет вилка.