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Как отозвать платежное поручение

Отозвать платежное поручение можно до того, как произойдет списание денежных средств со счета плательщика. Внутри подробная инструкция о том, как же это можно сделать.

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Как отозвать платежное поручение

Отозвать платежное поручение можно до того, как произойдет списание денежных средств со счета плательщика.

Порядок отзыва регулируется Положением Банка России от 29.06.2021 N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Для этого необходимо отправить в банк заявление в электронной (через систему Банк-Клиент) или бумажной форме.

В заявлении следует указать:

  • номер и дату платежного поручения;
  • сумму;
  • реквизиты плательщика, получателя, банка плательщика и банка получателя;
  • иные реквизиты, установленные банком.

Заявление заверяется печатью компании, подписывается (собственноручно или через ЭЦП) лицами, информация о которых имеется в банковской карточке и предоставляется в то отделение банка, куда должник передал платежные поручения (п. 2.9.1, 2.9.2 Положения).

Банк также может запросить дополнительные данные, которые необходимо указать (п. 2.9.2 и п. 2.13 Положения).

Не позднее рабочего дня, следующего за днем отправки заявления, произойдет возврат денежных средств, либо банк сообщит о невозможности произвести возврат (п. 2.13 и 2.14 Положения).

Если срок упущен и деньги списаны, то необходимо направить письмо с просьбой вернуть платеж в адрес получателя (ч. 7 ст. 5 Закона о платежной системе, п. 2.13 Положения).

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