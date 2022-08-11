Внешняя администрация и доверительное управление

Проект закона предназначен специально для компаний, которые решили уйти из России.

Как заявлял председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, у законопроекта нет цели отнять собственность у иностранных инвесторов (национализировать). По его словам, термин «национализация» был использован больше для эффекта.

Ведь национализация — это переход частной собственности в государственную, а проект закона должен отрегулировать, при каких обстоятельствах власти РФ могут вводить внешнее управление в иностранных компаниях и в каких именно.

Суть законопроекта

Суть законопроекта — возможность по решению суда назначать внешнюю администрацию в компаниях, имеющих «существенное значение» для российской экономики и гражданского оборота. Не во всех компаниях, а в тех, где не менее 25% уставного капитала принадлежит иностранным лицам, а также компаниях из недружественных России стран.

Существенными для экономики будут считаться те организации, которые:

производят товары первой необходимости;

являются монополистами на рынке (либо занимают доминирующее положение);

включены в цепочку поставок значимых продуктов.

Это не всё, внешнее управление смогут (при условии принятия поправок) ввести в любой компании, прекращение деятельности которой может спровоцировать катастрофу, резкий рост цен для потребителей или приведет к невозможности использования социально значимых объектов.

Как будут назначать внешнее управление в иностранной компании

Для того, чтобы назначить внешнюю администрацию, потребуется инициатива главы отраслевого министерства или главы региона по месту деятельности компании. Сначала эти лица должны будут обратиться в межведомственную комиссию при Минэкономразвития (МВК), а в случае ее одобрения, ФНС подаст иск в Арбитражный суд города Москвы. Суд, в свою очередь, будет рассматривать требование о назначении внешнего управления в период с пятого по седьмой день с даты подачи в суд.

Внешнюю администрацию будет представлять, по замыслу законодателей, госкорпорация «ВЭБ.РФ», либо другая организация, чью кандидатуру предложит межведомственная комиссия. Причем, работу администрации будет оплачивать сама организация, правила для этого установит правительство.

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Варианты работы

Вариантов для осуществления внешнего управления будет два.

передача акций или долей в уставном капитале в доверительное управление администрации ;

передача администрации полномочий исполнительного органа ( управляющей компании ).

Прекращение полномочий внешней администрации

Возможно прекратить полномочия внешней администрации, в том числе и досрочно. Для этого акционеры (участники) с более 50% акций (долей) должны представить в МВК доказательства намерений устранить обстоятельства, которые повлекли введение внешней администрации, а также компенсировать ее затраты. В таком случае МВК принимет решение о досрочном прекращении полномочий внешней администрации, а ФНС подает соответствующее заявление в суд.

Какие меры могут быть приняты собственниками бизнеса

Возобновление деятельности в РФ.

Продажа акций (долей).

Передача акций (долей) в доверительное управление.

В последних двух случаях отчуждение должно произойти в пределах трех месяцев с даты принятия судом решения о прекращении полномочий внешней администрации.

Какими положениями дополнят проект?

Законопроект, после встречи главы РСПП Александра Шохина с депутатами Госдумы, ко второму чтению обещали доработать.

РСПП предлагала ограничить полномочия внешней администрации (по сравнению с изложенными в законопроекте к 1 чтению). В частности, предлагалось ограничить временную администрацию в запросе сведений, составляющих служебную, банковскую или коммерческую тайну самой компании или ее контрагентов.

А также предлагалось лишить лиц, входящих в состав внешней администрации, права на участие в торгах по продаже акций (долей) подконтрольной компании. Кроме того, хотели предложить наделить внешнюю администрацию полной ответственностью за ее действия.

Бизнес также предлагал дать возможность российским акционерам компаний исполнять функции внешней администрации. В текущей версии проекта такого нет.

Кроме того, звучало предложение ввести в законопроект норму о моратории на выход иностранных участников (акционеров) из российских компаний.

А как быть с доверительным управлением?

В марте 2022 года ФНС предложила свой вариант внешнего управления на случай ухода иностранного бизнеса из России.

Среди идей звучали:

передача государству в доверительное управление акций и долей иностранных лиц из недружественных стран, действующих в ущерб интересам компании, зарегистрированной в РФ;

продление работы внешней администрации с одновременной заморозкой продажи бизнеса.

Также налоговая предложила передавать внешнее управление в компаниях с иностранным участием не только ВЭБ.РФ, но и иным лицам.

Еще одно предложение ФНС: оградить от риска введения внешнего управления компаний с так называемым квазииностранным участием, когда в ЕГРЮЛ указаны иностранные участники, но по факту конечный бенефициар — российский.

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В части идеи с доверительным управлением ФНС предлагала ввести возможность передавать акции и доли иностранных участников в доверительное управление российской управляющей компании, действующей от лица государства. Срок передачи — 1 год, с возможностью продления через суд. Собственник переданных долей или акций будет ограничен в праве ими распорядиться, а для сделок с ними понадобится разрешение от ФНС и управляющей компании.

Этот подход позволит российским и иностранным собственникам из дружественных или нейтральных стран («добросовестным собственникам») участвовать в управлении компанией.

Как вариант для сохранения активов ФНС также предложила ввести отсрочку для продажи компании с торгов. Полномочия для определения ситуаций, когда отсрочка будет продлена и срок работы внешней администрации также будет продлеваться, нужно отдать правительству, считают в налоговой.

Все эти предложения ФНС высказывала в замечаниях к указанному выше проекту.

Что в итоге?

В данный момент статус законопроекта № 104796-8 — на рассмотрении. Он принят в первом чтении. Когда будет продолжено его рассмотрение пока не ясно.

Пока никто не мешает собственникам распоряжаться компаниями и имуществом по своему усмотрению — передавать доли или акции в доверительное управление, а вместо руководства поставить управляющую компанию. Законопроект же предусматривает, что все то же самое будет происходить уже без их участия, поэтому иностранному бизнесу стоит принимать решение о дальнейшей работе в России и способе управления максимально быстро.