Международные санкции. Какие риски они несут российскому бизнесу

За последние несколько месяцев западными странами введено беспрецедентное количество санкций. Больше чем в отношении любой иной страны мира. Ключевым инициатором санкции выступили США, другие страны также не остались в стороне. Санкционные запреты в отношении России вели: Европейский союз, Канада, Великобритания, Австралия, Швейцария и некоторые другие страны.

Политика санкций представляет риск для бизнеса и обязывает предпринимателей учитывать все больше санкционных режимов и адаптироваться к ним.

В видео мы расскажем о санкциях США и Европейского союза, которые являются наиболее масштабными.