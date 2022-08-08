Экономика России

Международные санкции. Какие риски они несут российскому бизнесу

После просмотра этого ролика вы получите представление о существе санкций, их видах, а также узнаете на какие санкционные риски следует обращать внимание, принимая решение об участии в сделке.

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За последние несколько месяцев западными странами введено беспрецедентное количество санкций. Больше чем в отношении любой иной страны мира. Ключевым инициатором санкции выступили США, другие страны также не остались в стороне. Санкционные запреты в отношении России вели: Европейский союз, Канада, Великобритания, Австралия, Швейцария и некоторые другие страны.

Политика санкций представляет риск для бизнеса и обязывает предпринимателей учитывать все больше санкционных режимов и адаптироваться к ним.

В видео мы расскажем о санкциях США и Европейского союза, которые являются наиболее масштабными.

АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
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