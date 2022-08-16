Можно ли разглашать размер заработной платы сотрудникам?

По мнению некоторых работодателей, сведения о зарплате являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Но, согласно письму в Федеральную службу по труду и занятости № ПГ/11476-6-1 от 24.05.2022 о законности включения данного пункта в договор, последовал однозначный ответ о том, что работодатель не вправе обязать работника скрывать размер собственной зарплаты.

Соответственно, такое условие, даже если оно включено в трудовой договор, не подлежит применению как противоречащее трудовому законодательству и ограничивающее права работника (в соответствии с частью второй статьи 9 ТК).

Используете ли вы пункт о неразглашении размера заработной платы при составлении трудовых договоров со своими сотрудниками?