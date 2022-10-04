Налоговые проверки

Обиженная женщина — угроза бизнеса

Заметки консалтера (выпуск 1). В данной рубрике мы будем делиться с вами интересными случаями из практики АКГ «Созидание и Развитие» в качестве налоговых консультантов.

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Обиженная женщина — угроза бизнеса

В АКГ «Созидание и Развитие» обратился генеральный директор фирмы с просьбой сопроводить его на комиссию в налоговую инспекцию. Был весьма раздосадован и даже напуган.

А вот и причина: бывшая супруга написала заявление в налоговую с требованием проверить компанию бывшего мужа, в которой он является также учредителем.

Как говорится в заявлении, компания бывшего мужа в своей деятельности придерживается «серых схем». Скорее даже «черных»: налоги платит скверно и не в полном объёме (а как может быть иначе, если генеральный директор (он же бывший муж) после развода мог позволить себе новую машину?!).

Налоговая инспекция, разумеется, отреагировала на данное заявление и направила в адрес обвиняемой компании требование о необходимости явиться для дачи пояснений.

С помощью представителя АКГ «Созидание и Развитие», генеральный директор дал необходимые пояснения о финансово-хозяйственной деятельности компании. Инспекторы не нашли оснований для налоговой проверки. К большой досаде, как мы предполагаем, заявителя.

Рекомендуем по возможности мирно решать конфликтные ситуации данного рода, так как они могут создать дополнительные проблемы для компании и бизнеса в целом.

Однако, если конфликт погасить не удаётся — не стоит поддаваться угрозам только из-за налоговых рисков. Нет оснований думать, что жалоба обязательно повлечёт проверку.

АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

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