Картельный сговор. Обвинения и штрафы

Картельный сговор обладает следующими характерными признаками:
- соглашение между организациями с целью ограничения конкуренции при независимости каждого из субъектов;
- объединение происходит в рамках одной производственной отрасли;
- организации занимаются производством одних и тех же товаров/услуг, т. е. в обычных условиях являются конкурентами.
Договорённость направлена:
- на поддержание определённого уровня цен на рынке;
- на устранение отдельных участников рынка.
- раздел товарного рынка.
Самые распространённые ситуации:
- сговор между заказчиком и подрядчиком, когда заказчик стремится отдать контракт на исполнение участнику закупки, с которым у него заранее достигнута договорённость;
- договорённость между несколькими участниками тендера.
О наличии в поведении участников действий, нарушающих антимонопольное законодательство, могут свидетельствовать следующие факторы:
- намеренное поведение участников для достижения заранее оговоренной участниками аукциона цели;
- причинно-следственная связь между действиями участников аукциона и поддержанием цены на торгах;
- соответствие результата действий интересам каждой организации и одновременно их заведомая осведомлённость о будущих действиях друг друга;
- взаимная обусловленность действий участников аукциона при отсутствии внешних обстоятельств, спровоцировавших синхронное поведение участников рынка;
Основные признаки, по которым антимонопольная служба определяет факт сговора и начинает разбирательство:
- Использование одного IP-адреса несколькими участниками торгов.
- Создание видимости конкуренции между участниками с целью минимального снижения первоначальной цены контракта.
- Сходство в оформлении заявок разными участниками.