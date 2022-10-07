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Картельный сговор. Обвинения и штрафы

Картельный сговор и его основные признаки. Как избежать обвинений и значительных штрафов.

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Картельный сговор. Обвинения и штрафы

Картельный сговор обладает следующими характерными признаками:

  • соглашение между организациями с целью ограничения конкуренции при независимости каждого из субъектов;
  • объединение происходит в рамках одной производственной отрасли;
  • организации занимаются производством одних и тех же товаров/услуг, т. е. в обычных условиях являются конкурентами.

Договорённость направлена:

  • на поддержание определённого уровня цен на рынке;
  • на устранение отдельных участников рынка.
  • раздел товарного рынка.
Картельный сговор возможен на рынке любых товаров/работ/услуг и всегда незаконен. Но особого внимания заслуживают антиконкурентные соглашения в сфере госзакупок.

Самые распространённые ситуации:

  • сговор между заказчиком и подрядчиком, когда заказчик стремится отдать контракт на исполнение участнику закупки, с которым у него заранее достигнута договорённость;
  • договорённость между несколькими участниками тендера.

О наличии в поведении участников действий, нарушающих антимонопольное законодательство, могут свидетельствовать следующие факторы:

  • намеренное поведение участников для достижения заранее оговоренной участниками аукциона цели;
  • причинно-следственная связь между действиями участников аукциона и поддержанием цены на торгах;
  • соответствие результата действий интересам каждой организации и одновременно их заведомая осведомлённость о будущих действиях друг друга;
  • взаимная обусловленность действий участников аукциона при отсутствии внешних обстоятельств, спровоцировавших синхронное поведение участников рынка;

Основные признаки, по которым антимонопольная служба определяет факт сговора и начинает разбирательство:

  • Использование одного IP-адреса несколькими участниками торгов.
  • Создание видимости конкуренции между участниками с целью минимального снижения первоначальной цены контракта.
  • Сходство в оформлении заявок разными участниками.
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