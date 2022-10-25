Получение льгот и законная налоговая оптимизация

Какими бывают налоговые льготы?

Льготы могут быть:

отраслевыми ( например, для организаций из IT-отрасли );

например, для организаций из IT-отрасли территориальными ( например, льгота по налогу на имущество в Калужской области или регистрация компании в СЭЗ — свободной экономической зоне );

например, льгота по налогу на имущество в Калужской области или регистрация компании в СЭЗ — свободной экономической зоне событийными ( например, отсрочка по уплате налогов из-за COVID-19 );

например, отсрочка по уплате налогов из-за COVID-19 социальными ( например, отсутствие налога на прибыль для некоммерческих организаций для основной деятельности, освобождение от уплаты налога на имущество для пенсионеров и иных незащищенных слоев населения, пониженные налоги для малого бизнеса );

например, отсутствие налога на прибыль для некоммерческих организаций для основной деятельности, освобождение от уплаты налога на имущество для пенсионеров и иных незащищенных слоев населения, пониженные налоги для малого бизнеса и прочие.

Налоговая льгота может представлять собой:

полное освобождение от уплаты того или иного налога или применение ставки 0% ( например, продажа медицинских товаров не облагается НДС );

например, продажа медицинских товаров не облагается НДС временное освобождение от уплаты налога ( например, налоговые каникулы для ИП на ПСН );

например, налоговые каникулы для ИП на ПСН уплату налога по пониженной ставке ( например, ставка НДС 10% при реализации некоторых продовольственных товаров, товаров для детей и т.д. );

например, ставка НДС 10% при реализации некоторых продовольственных товаров, товаров для детей и т.д. отсрочку по уплате налогов и взносов ( например, в связи со стихийным бедствием, технологической катастрофы );

например, в связи со стихийным бедствием, технологической катастрофы возможность существенно уменьшить налоговую базу ( например, применение амортизационной премии или увеличение расходов на коэффициент 1,5 при осуществлении НИОКР ).

Налоговая практика АКГ «Созидание и Развитие» давно и успешно предоставляет российским и международным компаниям полный комплекс услуг в области налогообложения: налоговое консультирование;

налоговые споры;

налоговая экспертиза;

сопровождение ВНП.

Новые льготы 2022 для всех и для избранных

Зачастую коммерческая организация в стандартных условиях не может претендовать на налоговые льготы. Разберем, какими льготами может воспользоваться среднестатистическая компания для уменьшения своего налогового бремени.

2022 год богат на налоговые льготы и неналоговые преференции.

В частности, в 2022 году для бизнеса действуют правила по переносу сроков оплаты страховых взносов на 12 месяцев (постановление Правительства от 29.04.2022 № 776). Чтобы воспользоваться льготой, организация должна заниматься одним из видов деятельности, указанных в приложениях к данному постановлению.

В основном речь идет о производственных, торговых, консалтинговых, строительных компаниях разной направленности, перевозчиках, СМИ, а также о сельскохозяйственных предприятиях.

Конечно отсрочку по уплате взносов нельзя назвать льготой в полной мере, ведь сумму уплачиваемых в бюджет платежей такая льгота не уменьшает. Однако данные положения законодательства позволяют компании более грамотно распорядиться бюджетом и финансовыми потоками, что в конечном счете положительно влияет на прибыльность компании.

С начала текущего года при расчете налога на прибыль организации не учитывают в составе налогооблагаемых доходов доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав (закон от 28.05.2022 № 149-ФЗ).

Установлен временный порядок признания для расчета налога на прибыль положительных курсовых разниц (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК). В связи с этим если положительные курсовые разницы возникли в период с 01.01.2022 по 31.12.2024 г., начислены по требованиям (обязательствам) и стоимость их выражена в иностранной валюте, то учитываются они при расчете налоговой базы по налогу на прибыль только по мере прекращения (исполнения) данных требований (обязательств).

При этом данный порядок применяется независимо от даты возникновения таких требований (обязательств) (письмо Минфина от 30.08.2022 № 03-03-06/1/84335). То есть теперь доход от курсовых разниц по окончанию каждого месяца начислять не нужно.

Также в 2022 году появилась возможность перейти на уплату налога на прибыль исходя из фактической прибыли для организаций, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода. Сделать это можно начиная с отчетного периода за три месяца или последующих отчетных периодов до конца 2022 года.

Из льгот «не для всех» можно отметить новые территориальные льготы (ст. 246.3 НК). Теперь компании, которые зарегистрируются с 01.01.2022 на территории Курильских островов, не будут уплачивать налог на прибыль в течение аж 20 лет (но не позднее 2046). Также для таких компаний предусмотрены льготы по страховым взносам.

Эти нововведения могут использовать не все компании. Есть ограничения по видам деятельности, по работе фирмы за пределами этого региона, по доле доходов от пассивной деятельности.

Также в 2022 году появились новые льготы для туристического бизнеса. Теперь предоставление жилья в гостиницах, а также использование туристических объектов в определенных случаях облагается НДС по ставке 0% (закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ).

Льготы, которые появились ранее, но актуальны до сих пор

Как и прежде, право на освобождение от налога на прибыль имеют участники проекта «Сколково» (п. 1 ст. 246.1 НК) — в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта. Таким правом наделяются и участники инновационных научно-технологических проектов — то же в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта.

Достаточно обширный спектр налоговых льгот предоставляется малому бизнесу. Из них можно отметить:

закрепление размера кадастровой стоимости по данным на 01.01.2022 для уменьшения суммы налога на имущество организаций;

пониженная ставка единого налога по УСН во многих регионах;

пониженная ставка по страховым взносам;

налоговые каникулы для ИП на ПСН и УСН ( то есть фактически временное освобождение от уплаты налога ).

При этом, малому бизнесу предоставляются не только налоговые льготы, но и иные преференции, например: кредитные каникулы, предоставление льготных кредитов на ФОТ, введение моратория на некоторые проверки контролирующих органов, и т.д.

Использование нескольких льгот одновременно

Некоторые налоговые льготы не получится использовать одновременно. Например, по правилам ст. 286.1 НК компании имеют право применять инвестиционный налоговый вычет (если он введен в регионе) при расчете налога на прибыль.

Это значит, что организация может, например, уменьшить платеж по налогу на прибыль сразу на сумму до 90% стоимости приобретенного основного средства вместо начисления амортизации или до 100 % суммы расходов на пожертвования некоторым государственным и муниципальным учреждениям, а также некоммерческим организациям.

Но инвестиционным вычетом воспользоваться не получится, если организация уже пользуется иными налоговыми льготами, например, является:

участником регионального инвестиционного проекта;

резидентом ОЭЗ (особой экономической зоны);

участником СЭЗ (свободной экономической зоны);

участником «Сколково»;

и т. д.

Таким образом, так как льгот достаточно много и все они отличаются и по критериям применения — правильнее всего собрать воедино все налоги, которые платит компания, и просмотреть каждый налог на предмет возможности получения льготы.

Не всегда это возможно сделать самостоятельно, особенно, если у компании есть филиалы и иные подразделения в разных регионах страны, или фирма занимается несколькими видами деятельности, есть разветвленная холдинговая структура. В таком случае лучше обратиться к профессионалам.

Специалисты компании Созидание и Развитие не только помогут выявить возможные льготы, на которые может рассчитывать бизнес, но и помочь их получить.

А также проверят деятельность фирмы на наличие налоговых рисков при необходимости и дадут рекомендации по дополнительному снижению налоговой нагрузки.