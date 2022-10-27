Лицензия для бухгалтера. Почему можно получить штраф от ФСБ

Письмо ФСБ №С-2133 от 23.06.2022, согласно которому подписание налоговой отчетности третьих лиц своей ЭЦП требует получения специальной лицензии – вызвало большую шумиху в среде профессиональных бухгалтеров.

Привлечение третьих лиц для ведения бухучета, составления и сдачи налоговой отчетности – обычная практика. В этом случае бухгалтер действует на основании доверенности с четко определенным кругом полномочий.

Формируя декларацию по НДС, бухгалтер мог подписать ее своей ЭЦП и направить в налоговую вместе с доверенностью. До упомянутого письма ФСБ услуги привлеченной бухгалтерии не трактовались как подлежащие лицензированию, как и большинство аутсорсеров не имело необходимой лицензии.

Суть претензий ФСБ

Если уполномоченный бухгалтер на аутсорсинге подписывает отчетность своей ЭЦП за клиента и направляет налоговую отчетность в электронной форме по ТКС в интересах третьих лиц с использованием шифровальных (криптографических) средств – эта процедура приравнивается к оказанию услуг по шифрованию. А такая деятельность требует обязательного лицензирования.

В письме ФСБ говорится о шифровальных (криптографических) средствах. К таким средствам, в частности, относятся: электронные подписи, кодирующие устройства, программное обеспечение для шифрования и переработки данных (раздел 2.19 прил. 2 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30).

На основании вышеизложенного, лицензия бухгалтеру точно нужна, если он подписывает отчетность клиента своей ЭЦП и направляет ее в налоговую. Если отчетность подписывает и направляет в инспекцию сам клиент, а привлеченный бухгалтер (компания) только формирует отчет, – лицензия не требуется. Но такой алгоритм действий сильно усложнит процесс представления файлов в налоговую.

И, возможно, потребует пересмотра условий договора с клиентом.

А как быть в ситуации, если отчетность подписывает клиент, а направляете ее в налоговую бухгалтер?

Формально – лицензия не нужна. Однако в этом случае подписание и направление файлов должно производиться с разных устройств.

Ситуация, когда бухгалтер подписал декларацию ЭЦП клиента и с этого же компьютера направил в налоговую, легко вычисляется по IP- и MAC- адресам устройств. Стоит также учесть, что порядок получения ЭЦП изменился – ФНС выдает только одну, которая не копируется. Это сильно усложнит использование такого варианта на практике.

Чем грозит отсутствие лицензии

Штраф из-за представления налоговой отчетности в интересах третьих лиц в электронной форме без лицензии регламентирован ст. 13.13 «Незаконная деятельность в области защиты информации» КоАП:

для физического лица – от 500 до 1 000 руб.;

для должностного лица – от 2 000 до 3 000 руб.;

для организации – от 10 000 до 20 000 руб.

Что нужно знать, планируя получение лицензии.

Процесс получения лицензии весьма длителен по времени (от полутора до 2,5 месяцев) и предъявляет к получателям целый ряд обязательных требований. Основной документ, регламентирующий процесс получения лицензии, – постановление Правительства от 16.04.2012 № 313.

Согласно ему соискатель на получение лицензии должен, в частности, соблюсти следующие условия:

иметь в праве собственности или в пользовании помещение, где планирует осуществлять лицензируемую деятельность;

иметь условия для соблюдения конфиденциальности информации, необходимой для выполнения работ и оказания услуг;

иметь в штате квалифицированный персонал, который будет оказывать услуги в рамках лицензируемой деятельности.

Как сложится практика по данному вопросу, покажет время. Но уже сегодня очевидно, что требование о лицензировании значительно усложняет жизнь самозанятым бухгалтерам: для физических лиц получение лицензии в принципе невозможно, как и для ИП без наемных сотрудников.

Кроме того, далеко не все юридические лица, оказывающие услуги в области ведения бухучета, соответствуют всем необходимым условиям для получения лицензии ФСБ.

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