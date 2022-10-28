Банкротство организации: какие выплаты положены работникам при увольнении

Необходимые замечания

Ликвидируемая организация должна каждый месяц банкротства представлять сведения в службу занятости. Это делается с начала процедуры и до самого конца. Уведомление подается по форме, приведенной в Приложении № 3 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24, по правилам, утвержденным Кабмином (постановление от 30.12.2021 № 2576).

Среднесписочная численность за предшествующий календарный год – свыше 25 человек? Размещайте сведения на платформе «Работа в России» (с 1 января 2023 года это можно будет делать через «Госуслуги»).

Об увольнении работников (исключая руководителей, для них в ТК установлен особый порядок) уведомляет не работодатель, а конкурсный управляющий, не позднее чем в течение месяца со дня введения конкурсного производства.

Какие выплаты производятся

Во-первых, все стандартные, в том числе зарплата.

Во-вторых, следует компенсировать все неиспользованные отпуска за все отработанные годы (ст. 127 ТК, письмо Минтруда от 25.01.2021 № 14-2/ООГ-521).

В-третьих, нужно выплатить выходное пособие.

Если договорились с сотрудником о досрочном увольнении – то, в-четвертых, выплачиваем дополнительную компенсацию.

Не забудем и о том, что уже уволенным работникам (при ряде условий) полагается выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства (или единовременная компенсация).

Компенсация за неиспользованный отпуск

Средний заработок для выплаты этой компенсации рассчитывается в обычном порядке. Всем, кто на момент увольнения проработал более 5,5 месяца в этом году, следует рассчитать и выплатить компенсацию.

Сотрудник не был в отпуске в этом рабочем году – компенсация уплачивается за весь рабочий год, был – за неиспользованные дни полного отпуска за этот рабочий год (подп. «а» п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках).

Выходное пособие

Выплачиваем сотрудникам, работающим на бессрочном договоре, в т. ч. и сезонным. Если сотрудник принят на срок до двух месяцев, то сверьтесь с его трудовым договором или с коллективным – нет ли там условий по поводу выходного пособия (на федеральном уровне такой гарантии нет).

Размер выходного пособия для обычного работника – среднемесячный заработок, для сезонного – средний двухнедельный заработок (и снова проверьте, нет ли условий о повышенных нормах в коллективных или трудовых договорах).

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Компенсация за период трудоустройства

Если длительность периода трудоустройства сотрудника превысила месяц, то ему полагается выплата в размере среднемесячного заработка за второй месяц после увольнения (или часть пропорциональная периоду трудоустройства в этом месяце, ч. 2 ст. 178 ТК).

За этой выплатой уволенный должен обратиться не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца после увольнения. Он должен представить (кроме письменного заявления и паспорта), следующие документы (перечень зависит от периода трудоустройства):

полный месяц – бумажная трудовая книжка или ф. СТД-ПФР ( последняя запись – об увольнении );

последняя запись – об увольнении часть месяца – копия бумажной трудовой или ф. СТД-ПФР с записью о приеме на работу на новое место.

Выплату следует произвести не позднее 15 дней (календарных) по обращению (ч. 4 ст. 178 ТК).

Третий месяц (или пропорциональная часть) оплачивается при представлении бывшим сотрудником решения о такой выплате, вынесенного службой занятости.

Срок подачи заявления – после принятия указанного решения и не позднее 15 дней (рабочих) по окончании третьего месяца с даты увольнения (ч. 3, 4 ст. 178 ТК). Срок выплат – аналогичный вышеописанному (ч. 4 ст. 178 ТК).

О единовременной компенсации

Альтернатива вышеописанным выплатам – единовременная компенсация. Размер – не ниже двукратного среднемесячного заработка (зачитывается заработок за второй месяц с даты увольнения, при условии, что он выплачивался, ч. 5, 8 ст. 178 ТК).

Компенсация рассчитывается путем умножения среднего дневного заработка на количество рабочих дней согласно графику во втором и третьем месяцах, следующих за днем увольнения сотрудника. Если в периоде, который должен быть оплачен, присутствуют нерабочие праздничные дни, работнику, который получал оклад, следует оплатить и эти дни (письмо Минтруда от 11.03.2021 № 14-1/ООГ-2066, постановление КС от 13.11.2019 № 34-П).

Следует проверить индивидуальные трудовые договоры и коллективный договор на предмет наличия в нем условий о повышенных размерах выплат.

На выплаченную сумму может быть уменьшена единовременная компенсация при условии, что выплачен средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения.

Особенности для «северян»

Для трудящихся на Крайнем Севере и приравненных местностях предусмотрены льготы. Во-первых, оплата периода трудоустройства более трех месяцев. Выплачивается средний месячный заработок (или часть пропорционально периоду трудоустройства в соответствующем месяце):

за второй и третий месяцы в период трудоустройства – при обращении сотрудников с заявлением и документами ( см. выше ) не позднее 15 рабочих дней по окончании второго и третьего месяцев с даты увольнения;

см. выше за четвертый – шестой месяцы – по предъявлении соответствующего решения службы занятости. Сроки – после принятия этого решения и не позже 15 рабочих дней по окончании соответствующего месяца.

Во-вторых, альтернативная единовременная компенсация выплачивается в размере пятикратного среднего месячного заработка (с зачетом уже выплаченного, ч. 5 ст. 318 ТК).

Выплаты «декретницам»

Сотрудница, пребывающая в отпуске по уходу за ребенком, в день увольнения должна получить:

зарплату – если она трудится на дому или неполное рабочее время ( ст. 84.1, 256 ТК );

ст. 84.1, 256 ТК компенсацию за все неиспользованные отпуска за все годы работы

выходное пособие (среднемесячный заработок, ч. 1 ст. 178 ТК ).

Также мамы имеют право получить среднемесячный заработок за второй и третий месяцы периода трудоустройства – или единовременную компенсацию (ч. 2 – 5 ст. 178 ТК).

Неработающая мама получает «отпускную» компенсацию и выходное пособие (среднемесячный заработок), а также (при определенных условиях) компенсацию за второй и третий месяц трудоустройства или единовременную компенсацию.

Помните о том, что невыплата или несвоевременная выплата положенных сумм, – это административный проступок, а то и преступление (зависит от размера). К тому же, в итоге придется выплатить не только положенное, но и проценты по ст. 236 ТК.

Вывод: разумнее исключить даже риск ошибок, обратившись за консультацией к компетентным юристам АКГ «Созидание и Развитие».