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Как влияет режим повышенной готовности на организации

Режим повышенной готовности для юрлиц. Подробнее об этом мы расскажем в данной статье.

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Как влияет режим повышенной готовности на организации
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Обязательные правила для граждан и организаций в режиме повышенной готовности регламентированы в постановлении Правительства от 02.04.2020 № 417.

При угрозе возникновения или возникновении ЧС, юрлицам необходимо:

  1. Выполнять решения Правительства либо Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
  2. При получении сигнала, оповестить на своей территории сотрудников либо других граждан, находящихся на территории организации, об угрозе возникновения или возникновении ЧС.
  3. Эвакуировать с территории организации сотрудников и других граждан, находящихся на их территории.
  4. Предоставить работникам и гражданам на своей территории средства коллективной и индивидуальной защиты, а также другие средства защиты.
  5. Принимать другие необходимые меры для защиты граждан и работников на своей территории.
  6. Проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций.
  7. Организовывать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы на подведомственных объектах производственного и социального назначения и прилегающих к ним территориях согласно планам действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
  8. Приостановить деятельность организации, если есть угроза безопасности работников и других граждан, которые находятся на территории.
  9. Представлять в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

За нарушение законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций граждане и должностные лица организаций несут административную ответственность (ст. 20.6, 20.6.1 КоАП).

 

АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

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