Как влияет режим повышенной готовности на организации

Обязательные правила для граждан и организаций в режиме повышенной готовности регламентированы в постановлении Правительства от 02.04.2020 № 417.
При угрозе возникновения или возникновении ЧС, юрлицам необходимо:
- Выполнять решения Правительства либо Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
- При получении сигнала, оповестить на своей территории сотрудников либо других граждан, находящихся на территории организации, об угрозе возникновения или возникновении ЧС.
- Эвакуировать с территории организации сотрудников и других граждан, находящихся на их территории.
- Предоставить работникам и гражданам на своей территории средства коллективной и индивидуальной защиты, а также другие средства защиты.
- Принимать другие необходимые меры для защиты граждан и работников на своей территории.
- Проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций.
- Организовывать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы на подведомственных объектах производственного и социального назначения и прилегающих к ним территориях согласно планам действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
- Приостановить деятельность организации, если есть угроза безопасности работников и других граждан, которые находятся на территории.
- Представлять в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
За нарушение законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций граждане и должностные лица организаций несут административную ответственность (ст. 20.6, 20.6.1 КоАП).