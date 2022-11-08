Заключение договоров с самозанятыми

Организация может нанять самозанятого по гражданско-правовому договору: возмездного оказания услуг или договору подряда.

Перед заключением ГПД с самозанятым необходимо проверить наличие данного статуса: запросить у исполнителя справку о постановке на учет в качестве самозанятого или самостоятельно воспользоваться сервисом ФНС (письмо ФНС от 28.12.2018 № ЕД-4-20/25962@).

В связи с тем, что самозанятые самостоятельно платят налог на профессиональный доход, который освобождает их от уплаты НДФЛ (ч. 8 ст. 2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ) – указывать НДФЛ в договоре с самозанятым не требуется.

Если компания берет на работу бывшего сотрудника с новым статусом «самозанятый», в таком случае, организация самостоятельно должна удерживать НДФЛ и уплачивать страховые взносы в течение двух лет.

Как снять риски

Если компания неверно оформит ГПД с самозанятым, то рискует получить штраф на сумму до 200 тыс. руб. за каждого неправильно оформленного сотрудника (ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП).

Советуем включить следующие пункты в договор ГПХ, которые помогут избежать лишних расходов:

1. Исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход.

Данный пункт подчеркивает, что заказчик не налоговый агент и не должен платить НДФЛ за самозанятого.

2. Исполнитель обязан предоставить заказчику чеки на все выплаты по договору.

Заказчик освобождается от обязательств по уплате страховых взносов.

3. Исполнитель обязан сообщить заказчику об изменении своего статуса плательщика НПД.

Чтобы вовремя узнать о том, что исполнитель лишился статуса самозанятого, а расчеты с ним стали облагаться НДФЛ и страховыми взносами.

Как оплатить услуги

Оплатить услуги самозанятому можно в наличной или безналичной форме. Если самозанятый состоит на учете в инспекции как индивидуальный предприниматель, расчеты наличными по одному договору не должны превышать 100 тыс. руб.

Лимит не действует для расчетов с гражданами без статуса ИП. При безналичных расчетах ограничений нет.

При игнорировании данного ограничения, инспекторы вправе оштрафовать организацию на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. (п. 4, 5 указания ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У, п. 1 ст. 15.1 КоАП).

Чтобы доказать, что компания работает с самозанятым и не получить штраф, у него нужно запрашивать чек после каждой оплаты по Договору. Это поможет учесть в составе расходов выплаченные суммы сэкономить на страховых взносах (ч. 1, 8 ст. 15 закона № 422-ФЗ).

Самозанятый исполнитель должен самостоятельно сформировать чек в мобильном приложении «Мой налог». Налоговая подтвердила, что без чека списать затраты не получится. Оформить только договор и акт для учета расходов недостаточно (ч. 1 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

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