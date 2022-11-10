Приостановление операций по счетам

Пример из практики. У компании заблокировали расчётный счёт. Ссылаются на неисполненное требование 2011 года и соответствующее решение о взыскании.

В 2011 году Налоговая действительно выносила решение о взыскании, но по нему ничего не взыскали. И более чем через 10 лет налоговики начали эту процедуру.

Правомерно ли решение о приостановлении операций по счетам

Решение налоговой правомерно, поскольку п. 2 ст. 76 НК не предусматривает пресекательных сроков принятия решения о приостановлении операций по счетам. Такое решение не может быть принято ранее вынесения решения о взыскании недоимки.

Вправе ли инспекторы списать сумму инкассо

Нет, налоговики не имеют права взыскивать суммы инкассо в связи с истечением трёх лет.

Правомерно ли решение о блокировке, если бы налоговики не выставили в 2011 году решение о взыскании

В этом случае решение было бы незаконно, поскольку абзац второй п. 2 ст. 76 НК предусматривает обязательное принятие вначале решения о взыскании.

Можно ли оспорить действия инспекторов

Оспорить такое решение можно по основаниям истечения срока на взыскание.

Однако, практика по данному вопросу не является устоявшейся и разрешение спора будет на усмотрение суда.

Сталкивались ли вы с блокировкой счетов своей компании?