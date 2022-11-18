Изменения по НДФЛ с 1 января 2023 года: обзор для бухгалтера

Новые расчетные периоды

С 2023 года будут изменены базовые правила расчета налога и налогооблагаемой базы. В 2022 году датой получения доходов сотрудником считается последний день месяца, за который компания выплатила доход.

Например, зарплата за октябрь 2022 года была выплачена 10 ноября. Для целей налогообложения НДФЛ этот доход относится к октябрю, и датой его получения считается 31 октября.

С нового года логика определения расчетного периода будет существенно изменена: для расчета НДФЛ будут учитываться выплаты сотруднику за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. Поэтому выплаченная 10 ноября зарплата будет относиться не к октябрьским доходам, а к выплатам за период с 23 октября по 22 ноября.

Одновременно с этим, меняется порядок определения даты получения дохода: теперь она соответствует дате фактической выплаты зарплаты. Продолжая пример с ноябрьской выплатой зарплаты, датой получения дохода в целях налогообложения будет считаться 10 ноября (до 2023 года – 31 октября). Это важное изменение, т. к. налог нужно будет удерживать с каждой выплаты, перечисляемой сотруднику.

До вступления в силу этих новаций налог с авансовых выплат не удерживается, доход за вычетом полной суммы ежемесячного НДФЛ выплачивается в начале следующего месяца. В соответствии с новыми правилам, аванс по заработной плате должен быть перечислен сотруднику без суммы подоходного налога.

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Изменение сроков уплаты налога

До 2023 года перечисление НДФЛ в бюджет осуществляется не позднее следующего дня после выплаты зарплаты или иного дохода сотрудникам. В примере с октябрьской зарплатой, выплаченной в ноябре, компания обязана перечислить налог не позднее 11 ноября.

С нового года оформлять платежку и платить НДФЛ необходимо не позднее 28 числа текущего месяца. До этой даты необходимо уплатить налог с доходов, выплаченных работнику за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего. Таким образом, налог с октябрьской зарплаты необходимо удержать 10 ноября (в день выплаты), а перечислить в бюджет – до 28 ноября.

Для удержания и уплаты НДФЛ с декабрьской зарплаты действуют особые правила. С доходов работников, полученных за период с 23 по 31 декабря 2022 года, налог уплачивается не позднее последнего рабочего дня текущего года – 30 декабря. НДФЛ с выплат, осуществленных с 1 по 22 января 2023, должен быть перечислен в бюджет до 28 января 2023 года.

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Уплата налога за счет организации

С 2023 года отменяется запрет на перечисление НДФЛ в бюджет за счет собственных средств работодателя, ранее налог можно было заплатить только из удержанных денежных средств работников.

В новом году компании самостоятельно должны определять за счет чьих денег уплачивать НДФЛ. Доля собственных средств при перечислении НДФЛ законодательно не регламентирована. При этом необходимо учитывать, что при расчете и уплате налога, компания должна в полном объеме выполнить функции налогового агента по НДФЛ.

Необходимо учитывать, что с 2023 года сумма НДФЛ будет перечисляться в составе единого налогового платежа, т. е. отдельных платежных документов по НДФЛ больше не будет.

В дополнение к единому платежу компании будут обязаны направлять в ИФНС специальное уведомление с информацией о расчете налога по налогам, которые платятся до представления декларации. Сведения нужно будет представлять в инспекцию до 25 числа перед уплатой налога. Например, расчет налога по доходам, выплаченным в период с 23 октября по 22 ноября, нужно направить в налоговую службу до 25 ноября.

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Изменения в 6-НДФЛ

С 1 января 2023 года меняется не только порядок расчета и уплаты налога, но и отчетная форма по НДФЛ: в форме 6-НДФЛ в разделе 1 будет четыре новых строки, в которых будут отражаться суммы налога по срокам уплаты за каждый из расчетных периодов, приходящихся на отчетный квартал, плюс дополнительное поле, которое будет заполняться только в годовом отчете.

В дополнение к перечисленным строкам, в отчете будет введена строка 020, в которой будет отражаться общая сумма налога к уплате за три месяца отчетного периода.

В раздел 2 была добавлена строка 161, которую необходимо заполнить сведениями о сумме НДФЛ к перечислению за отчетные месяцы.

Сроки представления отчета в ИФНС сдвинули: с 2023 года за отчетные кварталы форму надо сдать до 25 числа следующего месяца. Годовой отчет компания обязана сдать до 25 февраля следующего года.

Совокупная налоговая база

Налог на доходы физических лиц, облагаемый с использованием прогрессивной шкалы, с 2023 года будет рассчитываться из совокупности налоговых баз всех видов доходов. До вступления в силу изменений, выплаты по ставке 15% облагались налогом отдельно.

Например, гражданин за 2023 год получит 4,5 млн рублей доходов от работодателя в виде зарплаты и премий. Дополнительно он получил 2 млн рублей дивидендов. Налоговые агенты по каждому из видов выплат удержали налог по общей ставке 13%. Однако, общая сумма дохода за 2023 год превысила 5 млн рублей и по сумме превышения должна применяться ставка 15%.

С 2023 года окончательный размер налоговых обязательств по НДФЛ будет определяться налоговой инспекцией с учетом совокупности налоговых баз за календарный год. Поэтому если совокупные доходы физического лица превысят 5 млн рублей, то ИФНС на основании полученных данных от налоговых агентов самостоятельно рассчитает налог по ставке 15% и направит налоговое уведомление.

Коды доходов для автоматизированной УСН

Налогоплательщики, которые в 2023 году будут применять экспериментальный налоговый режим – автоматизированную УСН, обязаны передавать в уполномоченные банки сведения о доходах сотрудников. Информация необходима для исполнения кредитными организациями функций налоговых агентов по НДФЛ.

Специально для подобных ситуаций ФНС разработала коды видов доходов, вычетов и выплат, освобождаемых от взносов, для компаний и предпринимателей на автоматизированной упрощенке. Вновь введенные коды необходимо указывать при передаче сведений о выплатах сотрудникам.

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Изменения в налоговых вычетах

С суммы доходов, полученных за 2022 год, социальные налоговые вычеты за медицинские услуги и расходы на спорт можно будет применять, пока ребенку не исполнится 24 года. Ранее действовал возрастной ценз – 18 лет.

Ключевое условия получения возврата налога – обучение ребенка на очном отделении вуза. При этом налоговый вычет могут получить не только родители, но и усыновители и/или попечители, которые оплатили лечебные процедуры или спортивные занятия.

Порядок получения социальных вычетов, а также – ограничения на сумму возврата налога, не изменились.

Новации в регистрах по НДФЛ

С 2023 года законодатель освободил компании от необходимости указывать в налоговых регистрах нескольких обязательных полей. С нового года необязательно заполнять в них данные о реквизитах платежей в бюджет, а также дату перечисления фискального платежа.

Остальные обязательные поля остались. В регистрах по НДФЛ потребуется заполнять: