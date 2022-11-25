Как должна проводиться выемка документов при налоговых проверках

Выемка при «камералке»: да нет, наверное...

При «камералке» принято говорить об истребовании (ст. 93 НК). И многие налогоплательщики успокаиваются на том, что (п. 1 ст. 94 НК):

«Выемка документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку»

т. е. выемка формально возможна лишь при выездной налоговой проверке. Однако обратимся к подп. 3 п. 1 ст. 31 НК – и увидим, что налоговики вправе:

«...производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены».

Тут уже не уточняется, какие конкретно проверки имеется в виду. И Минфин «путается в показаниях» (в письме от 07.06.2006 № 03-02-07/1-141 говорит – что можно, а из письма от 24.11.2008 № 03-02-07/1-471 уже не все так однозначно).

Некоторые суды считают, что выемка при «камералке» невозможна (см. постановления ФАС Северо-Западного округа от 24.07.2001 № А42-2648/01-27, ФАС Московского округа от 27.03.2006 № КА-А40/2256-06), другие (даже того же региона) – что возможно (например, постановления ФАС Уральского округа от 01.11.2005 № Ф09-4928/05-С2, ФАС Московского округа от 26.10.2006 № КА-А40/10483-06).

Казалось бы, ст. 31 НК – это общая норма, а ст. 94 – специальная, и имеет приоритет. Однако в своих рекомендациях по проведению камеральных проверок ФНС прямо говорит о том, что в случае непредставления в срок документов по требованию инспектор проводит их выемку (п. 2.8 письма от 16.07.2013 № АС-4-2/12705).

Так что вопрос до сих пор открыт – и это лишний раз доказывает, что о выемке надо знать все, независимо от того, какого рода мероприятие налогового контроля проводится в отношении вашего бизнеса. Как минимум для того, чтобы грамотно реагировать на нарушения и вовремя обжаловать неправомерные действия.

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Основания для выемки при выездной налоговой проверке

Итак, налоговики вправе провести выемку, если:

Налогоплательщик в срок не представил копии документов по требованию. Есть обоснованные основания полагать, что налогоплательщик попытается уничтожить, скрыть, изменить нужные документы . В этом случае налоговики не должны выставлять требование и ожидать, когда истечет срок для его исполнения. Более того, выемка может быть проведена и у контрагента проверяемого налогоплательщика, если есть основания предполагать их взаимозависимость (см. письмо ФНС от 17.09.2021 № СД-4-2/13234 ). Назначена экспертиза документов , которая требует оригиналы.

Процедура выемки. Общие замечания

Изъятие документов возможно лишь с 6 до 22 часов (п. 2 ст. 94 НК), но протокол можно составлять и за пределами этого времени. При изъятии оригиналов налоговики обязаны снять с них копии, заверить и передать проверяемому – непосредственно при изъятии, или – если нет такой возможности, – не позднее пяти рабочих дней после изъятия (ст. 6.1, 94 НК).

Уведомлять о ней заранее налоговики не обязаны, но должны перед началом выемки выполнить следующие действия (ст. 94 НК):

предъявить соответствующее постановление;

разъяснить налогоплательщику права и обязанности.

Последует предложение выдать документы (предметы) добровольно, после отказа налоговики вправе провести принудительное изъятие, в том числе со вскрытием помещений, мест их предполагаемого хранения (п. 4 ст. 94 НК). Присутствовать должны сам налогоплательщик (его законный представитель) плюс минимум двое понятых (ст. 94, 98 НК).

Изъятые документы должны быть прошиты и пронумерованы, налогоплательщику предлагается удостоверить подшивку подписью и печатью (при наличии) (п. 9 ст. 94 НК), подробно описаны в протоколе (описях к нему) (п. 7 ст. 94 НК).

Анализируем постановление

Поскольку постановление о выемке – это основной документ-основание для ее проведения, то следует изучать его предельно тщательно. Оно прежде всего должно быть вручено проверяемому. Получив, необходимо проверить, утверждено ли оно руководителем ИФНС (его замом), поскольку налоговый инспектор, который проводит выездную проверку, сам лишь выносит постановление, но утверждает его руководство (п. 1 ст. 94 НК).

Обязательно должно быть указано основание для выемки, например, одного субъективного подозрения в том, что налогоплательщик жаждет уничтожить, заменить или скрыть документы, недостаточно. Требуется какое-то подтверждение – так, по крайней мере, считают суды (см., например, постановления АС Центрального округа от 12.02.2019 № Ф10-6195/2018), а налоговики считают, что ничего доказывать не обязаны (письмо ФНС от 15.03.2012 № АС-4-2/4378).

Конечно, если документы изымаются для экспертизы, достаточно указать только это.

Должно быть указано, какие конкретно документы должны быть изъяты (правильный ответ – те, что имеют отношение к проверке, п. 5 ст. 94 НК), адрес, где будет проводиться выемка, наименование организации или ИП, данные налоговика, который вынес постановление.

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О понятых

Увы, нередко понятые появляются только вначале или уже в конце, когда протокол надо подписать. И нередко ими выступают пусть не сами налоговики, но имеющие к ним отношение, например, водители служебных машин. Напомним правила, которые касаются понятых.

О протоколе

В нем подробно описывается все изъятое, если в протоколе не хватает места, то оформляются и прилагаются дополнительные описи (п. 7 ст. 94 НК). Форма протокола должна соответствовать официальной (приложение № 24 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628).

Еще раз подчеркнем: все изъятые документы и (или) предметы (включая технику) должны быть внесены в протокол!

И хорошо бы, чтобы документы описывались с указанием реквизитов, а не в общем плане («Папка № 3. Переписка по договорам») – иначе как потом доказать, что именно этот документ в самом деле изъят? Копия протокола должна быть вручена проверяемому под роспись (или отправлена почтой) (п. 10 ст. 94 НК).