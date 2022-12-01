Выездные налоговые проверки

Налоговый страйк

Заметки консалтера (выпуск 3). В данной рубрике мы будем делиться с вами интересными случаями из практики АКГ «Созидание и Развитие» в качестве налоговых консультантов.

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Налоговый страйк
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Выездная налоговая проверка – волнительное мероприятие не только для налогоплательщика, но и для самих проверяющих.

В любой момент что-то может пойти не так и нарушить планы выездников.

В одной из таких проверок, сопровождаемой опытным юристом АКГ «Созидание и Развитие», налоговики ухитрились собрать своеобразный «налоговый страйк» из всевозможных процессуальных нарушений. Причем речь идет о событиях одного дня!

Итак, утро проверяющей группы началось на проходной крупного завода – проверяемого налогоплательщика. В принципе, на этом этапе все планируемые мероприятия могли закончиться.

Наш юрист, проверяя полномочия должностных лиц инспекции, выяснил, что у проверяющих не было решения о проведении проверки. Данное обстоятельство дает право налогоплательщику развернуть проверяющую группу, отказав им в допуске на свою территорию.

Однако генеральный директор компании сжалился и пустил горе инспекторов на территорию.

В тот день нарушений было огромное количество, но «вишенкой на торте» стал допрос ряда работников завода. Дело в том, что не все сотрудники имеют привычку носить с собой паспорт, а без документа удостоверяющего личность допрос провести невозможно.

Но для нашей проверяющей группы ничего невозможного нет! Допросы провели, личности свидетелей не подтвердили, на первой странице протоколов допросов в графах с паспортными данными везде поставили прочерк. Как вы догадываетесь, такие протоколы в качестве доказательств инспекция использовать не смогла.

Результаты этого визита проверяющих существенно повлияли на итоги проверки и сыграли на руку налогоплательщику.

АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

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