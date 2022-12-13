Роль договора в жизни компании

Форма договора

Согласно ГК договор может иметь устную форму. Для некоторых типов сделок его будет достаточно. Так договор купли-продажи может быть заключен в форме устной сделки. Моментом заключения договора считается передача покупателю документа, подтверждающего оплату (например, чек).

Заключение устной сделки влечет за собой определенные риски. Без письменного подтверждения бывает сложно доказать факт ее совершения. Поэтому грамотно составленный письменный договор гарантирует защиту, в случае неисполнения обязательств одной из сторон.

Также положения письменного договора могут быть весомым аргументом в пользу компании на момент проверки со стороны ФНС.

Договор с юрлицом или ИП

Основная доля всех договоров любой компании – это договоры с контрагентами: поставщиками, подрядчиками, исполнителями. Готовят такие договоры, как правило, юристы.

Подготовить договор несложно, если его условия типовые. Труднее создать договор, предполагающий крупную поставку или заказ, многоэтапные расчеты и т.д. В этом случае важно правильно определить предмет и вид договора: двусторонний, многосторонний, возмездный, безвозмездный, реальный и консенсуальный, договор присоединения, договор в пользу третьего лица, предварительный и публичный договоры. Каждый договор имеет свои особенности.

АКГ «Созидание и Развитие» осуществляет всестороннее юридическое сопровождение подготовки и заключения договоров (контрактов) своих клиентов и помогает им в решении сложных коммерческих задач.

Согласно ст. 432 ГК договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора:

предмет договора – четкое и недвусмысленное его описание позволяет сторонам определить возникающие между ними правоотношения;

условия, которые прямо предусмотрены ГК . Например, согласно ст. 314 ГК в договоре поставки необходимо согласовать срок поставки. А в соответствии со ст. 424 ГК исполнение договора оплачивается по цене, установленной сторонами;

ст. 314 ГК ст. 424 ГК условия, которые являются существенными для одной из сторон.

Например, если в ходе переговоров одной из сторон предложено условие о цене или заявлено о необходимости ее согласовать, то такое условие является существенным для этого договора. Отсутствие согласованной цены или порядка ее определения не может быть восполнено по правилу п. 3 ст. 424 ГК, и договор не считается заключенным пока стороны не придут к согласию. Такие разъяснения дал Пленум ВС в постановлении от 25.12.2018 № 49.

Изменение существенных условий договора возможно только при взаимном согласии сторон (ст. 450 ГК). На практике такое изменение подтверждают заключением дополнительного соглашения.

Договор вновь может оказаться в руках юриста, когда нарушены его условия и дело дошло до суда.

Далеко не всегда конфликтную ситуацию удается преодолеть путем переговоров. Если у вас назрел конфликт, специалисты АКГ «Созидание и Развитие» обеспечат правовую поддержку на всех этапах разрешения спора, в том числе судебную защиту.

Договор с физическим лицом

Договор с физическим лицом может быть заключен в рамках трудовых или гражданско-правовых отношений.

Оформлением договоров с работниками в рамках трудовых отношений занимается отдел кадров. При заключении трудового договора кадровики руководствуются положениями гл. 3 ТК.

Согласно ст. 57 ТК обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:

место работы;

трудовая функция;

дата начала работы ( срок действия срочного трудового договора );

срок действия срочного трудового договора условия оплаты труда ( в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада ) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада режим рабочего времени и времени отдыха;

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

условия, определяющие характер работы ( подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы );

подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы условия труда на рабочем месте;

условие об обязательном социальном страховании работника;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Грамотное оформление трудовых отношений – залог взаимовыгодного сотрудничества работодателя и сотрудника.АКГ «Созидание и Развитие» консультирует клиентов по вопросам трудового права любой сложности. Наше правовое сопровождение включает в себя оформление трудовых отношений, минимизацию возможных правовых рисков, внесудебное и судебное урегулирование трудовых споров, проведение кадрового аудита, оказание услуг по кадровому аутсорсингу.

Если «физик» является плательщиком налога на профессиональный доход, то с ним можно заключить договор, как с самозанятым. При заключении ГПХ с физлицом или самозанятым важно исключить риски переквалификации отношений в трудовые.

Договор, как первичный документ

С точки зрения бухучета договор не является первичным учетным документом, так как сам по себе он не отражает факт хозяйственной жизни. Но есть одно исключение.

Согласно ст. 160 ГК сделку можно оформить документом, отражающим ее содержание и утвержденным уполномоченным лицом. Таким документом может быть обычный счет на оплату, содержащий все необходимые реквизиты первичного документа (п. 2 ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ):

наименование и дата составления документа;

наименование экономического субъекта, составившего документ;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и (или) денежного измерения с указанием единиц измерения;

наименование должности и подпись лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события.

Счет используют при оформлении уже свершившегося факта хозяйственной жизни.

Возможность использование счета, как первичного учетного документа, подтвердил Минфин в своем письме от 21.01. 2019 № 07-04-09/2654.

Бухгалтеру нужен договор, чтобы знать от кого поступила оплата, товар (работа, услуга) или кому надо перечислить деньги. Чтобы обеспечить прозрачность всех расчетов, в платежных документах, как правило, указывают дату и номер договора с поставщиком или заказчиком.

Если контрагент перестает выполнять условия договора (задерживает оплату, путает документы, не выходит на связь), то дело может дойти до суда. Поэтому важно, чтобы договор был составлен высококвалифицированным юристом, учитывающим всю специфику деятельности компании и сделки.