Страховые взносы в 2023 году

В 2023 году приступает к работе новый Социальный фонд. В нем объединяется функционал Фонда социального страхования и Пенсионного фонда.

В соответствии с законами от 14.07.2022 № 237-ФЗ и от 14.07.2022 № 239-ФЗ страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства будут рассчитываться общей суммой и уплачиваться в составе единого налогового платежа (ЕНП). В связи с учреждением Социального фонда приняты еще ряд федеральных законов, вносящих корректирующие изменения в НК, ТК, КоАП и др.

Срок платежа сдвинется на 28 число месяца, следующего за месяцем начисления.

Основной тариф для начисления

В рамках предельной величины страховые взносы будут начисляться по тарифу 30%.

Суммы начислений в пользу работников свыше предельной величины базы будут облагаться страховыми взносами по ставке 15,1%.

Предельная величина для исчисления страховых взносов на 2023 год установлена в размере 1 917 000 рублей (постановление Правительства от 25.11.2022 № 2143)

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Пониженные тарифы для страховых взносов

Льготные тарифы для ОЭЗ, IT-компаний и социально ориентированных НКО

Специальные пониженные тарифы страховых взносов для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития составляют 7,6 % на суммы доходов.

Пониженный тариф 7,6 % будет действовать также для:

резидентов свободного порта Владивосток;

резидентов особой экономической зоны в Калининграде;

компаний на Курилах;

IT-компаний;

организаций, осуществляющих выплаты в адрес обучающихся в профессиональных образовательных организациях;

социально ориентированных НКО.

Льготные тарифы для субъектов МСП

Субъектам малого и среднего бизнеса установлен льготный тариф по страховым взносам, в размере 15% с выплат, превышающих МРОТ.

На выплаты работникам в пределах МРОТ страховые взносы начисляются по тарифу 30%.

На 2023 год МРОТ установлен в размере 16 242 руб.

Нулевой тариф

По тарифу 0% начисляются страховые взносы для организаций, осуществляющих выплаты членам экипажей судов.

Специальные тарифы

С 2023 года действуют отдельные тарифы страховых взносов с выплат прокурорам, судьям и сотрудникам СК.

Доходы вышеуказанных категорий лиц не облагаются страховыми взносами на пенсионное страхование, а тарифы взносов на соц. страхование и мед. страхование следующие:

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов – 2,9% ;

на обязательное медицинское страхование – 5,1%.

Выплаты иностранным гражданам

С 1 января 2023 года выплаты в пользу временно пребывающих на территории РФ иностранцев, а также лиц без гражданства (по гражданско-правовым и трудовым договорам) будут облагаться страховыми взносами в общем порядке (в том числе на обязательное медицинское страхование). Исключение составят высококвалифицированные иностранные специалисты.

Воспользоваться медицинской помощью по полису ОМС временно пребывающие иностранные граждане смогут не сразу, а лишь по прошествии трех лет, за которые будут уплачены взносы их работодателями (в соответствии с трудовыми договорами или гражданско-правовыми договорами) (п.3 ст. 12 закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ)

Выплаты исполнителям по ГПХ

С 1 января 2023 года работодатели будут обязаны уплачивать обязательные страховые взносы за физлиц, с которыми сотрудничают по договорам ГПХ (ст. 9 закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ).

Но в 2023 году получить пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством смогут только те исполнители по договорам ГПХ, которые одновременно работали и по трудовому договору и за которых были перечислены страховые взносы в размере не менее стоимости страхового года – 4 833,72 руб.

Отчетность по страховым взносам в налоговую

Новый ежемесячный отчет – персонифицированные сведения о физических лицах заменит упраздненный с 2023 года отчет СЗВ-М. В отчете будут раскрываться сведения о начисленных выплатах в пользу физлиц и их персональные данные. Страхователь должен отчитаться в налоговую не позднее 25 числа, следующего за отчетным месяцем.

Расчет по страховым взносам РСВ нужно будет сдавать в налоговую по новой форме КНД 1151111 (приложение № 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@). Отчитываться необходимо ежеквартально – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Новая форма применима к отчетности, начиная с первого квартала 2023 года.

Персонифицированная отчетность в 2023 году будет подаваться в единый Социальный фонд по новой форме ЕФС-1. Новая форма будет включать сведения из отчетов:

4-ФСС;

ЗСВ-СТАЖ;

ДСВ-3;

СЗВ-ТД.

У каждых сведений в форме – своя отчетная дата. Поэтому отчет необходимо будет заполнять в той части и сдавать по срокам, в зависимости о того, по каким сведениям отчитываются в фонд.

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Новый размер взносов ИП за себя

Начиная с 2023 года предприниматели должны платить страховые взносы за себя одним платежом. По внебюджетным фондам его распределят без участия ИП.

В 2023 году сумма составит 45 842 руб. Формально эту сумму можно разбить следующим образом: 9119 руб. на медицинское страхование, 36723 руб. на пенсионное страхование.

При превышении дохода в 300 тысяч рублей нужно дополнительно внести в бюджет 1% от суммы превышения. Максимальный платеж в 2023 году – 257 061 руб.